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System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil; veja como comprar ingressos

Apresentação única na América do Sul acontece em janeiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:25

System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil
System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil Crédito: Divulgação

Dois gigantes do rock vão dividir o mesmo palco no Brasil. As bandas System Of A Down e Faith No More confirmaram uma apresentação conjunta no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, marcada para o dia 15 de janeiro de 2027, O evento, batizado de One Night Only, será o único show dos dois grupos reunidos em toda a América do Sul no próximo ano. 

System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil

System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil em 2027 por Divulgação
System Of A Down por Reprodução/Instagram
Faith No More por Reprodução/Instagram
System Of A Down por Reprodução/Instagram
Faith No More por Reprodução/Instagram
System Of A Down por Reprodução/Instagram
Faith No More por Reprodução/Instagram
Faith No More por Reprodução/Instagram
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System Of A Down e Faith No More tocarão juntos no Brasil em 2027 por Divulgação

A ocasião é ainda mais especial para os fãs de Faith No More, marcando o retorno oficial da banda de Mike Patton aos palcos após um hiato de mais de uma década longe das turnês, a última séria de apresentações aconteceu em 2016. Já a banda System Of A Down volta ao país após o sucesso de público em sua última passagem em 2025. 

A venda geral de ingressos será aberta nesta sexta-feira (21), a partir do meio-dia no site da Eventim e às 13h na bilheteria física oficial, localizada no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Clientes dos cartões Itaú contam com pré-venda exclusiva dividida entre os dias 19 e 20 de agosto, com direito a 15% de desconto e parcelamento em até 3x sem juros.

Os valores das entradas inteiras variam de R$ 545 (Cadeira Superior Nível 5) a R$ 1.995 (Maracanã Mais Oeste). Para quem busca experiências exclusivas, a organização também disponibilizou pacotes VIP com benefícios como entrada antecipada, kit temático e credencial, cujos preços vão de R$ 1.540 a R$ 2.790.

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Tags:

Música Show System of A Down Faith no More

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