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Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício e alerta seguidores: ‘Faz mal’

Apresentador revelou que decidiu se desconectar durante as férias e agora quer reduzir o uso do celular no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:47

Tadeu Schmidt admite que é ‘viciado’ em celular e revela hábito que decidiu mudar
Tadeu Schmidt admite que é ‘viciado’ em celular e revela hábito que decidiu mudar Crédito: Reprodução

Tadeu Schmidt decidiu falar abertamente sobre um hábito que percebeu estar ocupando espaço demais na própria rotina. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (31), o apresentador admitiu que se considera viciado em celular e aproveitou o desabafo para propor aos seguidores uma mudança na relação com as telas.

O jornalista contou que o aparelho é indispensável para o trabalho, principalmente durante o período em que está à frente do Big Brother Brasil, quando precisa permanecer conectado por questões profissionais. O problema, segundo ele, começa quando o celular deixa de ser uma ferramenta e passa a prender sua atenção sem que perceba.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
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Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Tadeu explicou que muitas vezes pega o telefone para resolver alguma questão de trabalho e acaba navegando pelas redes sociais. “Quando você se dá conta, você tá scrollando assim, que nem um zumbi há muito tempo. Isso não é legal”, relatou. Para ele, o uso automático do aparelho pode fazer com que as pessoas deixem de prestar atenção no que acontece ao redor.

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A percepção ficou ainda mais forte durante as férias do apresentador. Longe da rotina intensa do reality show, Tadeu decidiu se desconectar das telas e afirmou ter gostado da experiência. “Eu fiz questão de me desconectar, e foi bom demais”, contou.

Agora, ele quer levar parte desse comportamento para o dia a dia e chamou os seguidores para fazer o mesmo. “Esse troço aqui é sensacional, mas do jeito que a gente tá utilizando, é horrível, faz mal pra gente. Bora superar esse vício?”, questionou.

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