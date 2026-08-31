SAÚDE

Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício e alerta seguidores: ‘Faz mal’

Apresentador revelou que decidiu se desconectar durante as férias e agora quer reduzir o uso do celular no dia a dia

Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:47

Tadeu Schmidt admite que é ‘viciado’ em celular e revela hábito que decidiu mudar Crédito: Reprodução

Tadeu Schmidt decidiu falar abertamente sobre um hábito que percebeu estar ocupando espaço demais na própria rotina. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (31), o apresentador admitiu que se considera viciado em celular e aproveitou o desabafo para propor aos seguidores uma mudança na relação com as telas.

O jornalista contou que o aparelho é indispensável para o trabalho, principalmente durante o período em que está à frente do Big Brother Brasil, quando precisa permanecer conectado por questões profissionais. O problema, segundo ele, começa quando o celular deixa de ser uma ferramenta e passa a prender sua atenção sem que perceba.

Tadeu Schmidt 1 de 6

Tadeu explicou que muitas vezes pega o telefone para resolver alguma questão de trabalho e acaba navegando pelas redes sociais. “Quando você se dá conta, você tá scrollando assim, que nem um zumbi há muito tempo. Isso não é legal”, relatou. Para ele, o uso automático do aparelho pode fazer com que as pessoas deixem de prestar atenção no que acontece ao redor.

A percepção ficou ainda mais forte durante as férias do apresentador. Longe da rotina intensa do reality show, Tadeu decidiu se desconectar das telas e afirmou ter gostado da experiência. “Eu fiz questão de me desconectar, e foi bom demais”, contou.