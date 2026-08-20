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Taehyung, integrante do BTS, se empolga ao encontrar Ronaldo e Ronaldinho: 'Grande fã'

Astro sul-coreano cumprimentou e abraçou os ídolos brasileiros nos bastidores do show do intervalo da Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:39

Taehyung, do BTS, se anima ao encontrar os craques brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho
Taehyung, do BTS, se anima ao encontrar os craques brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução/Instagram

Ao que tudo indica, Kim Taehyung tem ídolos brasileiros – e com razão. O integrante do BTS, também conhecido como V artisticamente, não disfarçou a admiração pelos ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho em um registro publicado nesta quinta-feira (20), no canal oficial do grupo. A reação do astro rapidamente viralizou nas redes sociais.

O encontro aconteceu no dia 19 de julho, data que marcou a final da Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na ocasião, o septeto sul-coreano se apresentou no que foi considerado o primeiro show de intervalo da história da competição mundial, nos moldes semelhantes do Super Bowl.

A cena gravada ocorreu logo após o grupo deixar o gramado após cantarem o hit Dynamite. Ao caminharem em direção à saída, Kim Taehyung avistou os craques da Seleção Brasileira. Sem hesitar, o cantor abriu um largo sorriso e foi ao encontro da dupla.

Show da final da Copa do Mundo 2026

Confira registros por Reprodução | Redes Sociais
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Momento viralizou nas redes sociais por Reprodução |YouTube
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Os dois ex-atletas também participaram da atração, mas como convidados especiais de Madonna, que performou Music antes da entrada do BTS.

O vídeo se destacou justamente pelo entusiasmo do artista. V não escondeu a alegria ao encontrar primeiro Ronaldo Fenômeno e cumprimentá-lo com um aperto de mão. Na sequência, o sul-coreano abraçou tanto Ronaldinho quanto o Fenômeno. "Sou um grande fã”, disse o cantor. Em resposta, Ronaldinho afirmou que o prazer era dele, enquanto Ronaldo elogiou o integrante do grupo: "Muito bem! Muito bem!".

Kim Tae-hyung e os demais membros do BTS já têm data para desembarcar no Brasil. O grupo fará três apresentações no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos já esgotados para todos os setores.

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Tags:

Copa do Mundo Ronaldinho Gaúcho Bts Ronaldo Fenômeno

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