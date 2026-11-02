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Tainá Militão se pronuncia após ter mansão invadida na Espanha: 'Fiquei muito abalada'

O episódio ocorreu no último domingo (25), enquanto o zagueiro estava em campo pelo Real Madrid; o caso está sob investigação policial

Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 18:43

Tainá Militão comenta sobre invasão que ocorreu em sua residência de Madrid e agradece mensagens de apoio dos seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

A residência do jogador Éder Militão, situada na Espanha, foi alvo de invasão e furto no último domingo (25). Segundo o jornal espanhol El Mundo, o crime ocorreu durante o clássico jogo do Real Madrid contra o Barcelona. A esposa do atleta, Tainá Militão, utilizou as redes sociais para confirmar o ocorrido e tranquilizar os seguidores.

“Eu estava até indo treinar agora. E eu pensei tanto antes de vir aqui falar com vocês. Mas eu tô recebendo tanta mensagem e tem pessoas aqui que me acompanham, que gostam de mim, da minha família, que estão preocupados. Mas, gente, tá tudo bem, todo mundo tá bem”, disse Tainá nas redes sociais nesta segunda-feira (2).

A influenciadora, que deu à luz o primeiro filho do casal no final de setembro, relatou o desgaste emocional provocado pelo episódio. “Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não tá preparado para passar", declarou, ressaltando que, embora os danos materiais possam ser reparados, o abalo psicológico demanda tempo.

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão 1 de 17

"Por mais que a gente pense também que as coisas materiais é mais fácil de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu”, desabafou.

Tainá ainda esclareceu que detalhes sobre o crime não serão divulgados para não comprometer o sigilo das investigações conduzidas pelas autoridades locais.

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"Eu não posso dar detalhes do que aconteceu, como aconteceu, porque está havendo uma investigação. E eu queria fazer esse vídeo para agradecer as pessoas que me acompanham, que me mandaram mensagem, mesmo sabendo, não sabendo o que estava acontecendo, mas que me mandaram um carinho, uma mensagem de afeto ali para mim, para minha família, obrigada mesmo", concluiu.