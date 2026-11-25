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Taís Araujo completa 48 anos e brinca sobre viver até os 100: 'Preguiça'

Atriz mudou os hábitos aos 40 anos para colocar o próprio bem-estar antes das tarefas de casa e do trabalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:22

Taís Araujo Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Taís Araujo completa 48 anos nesta quarta-feira (25) e aproveitou a semana para falar sobre envelhecimento nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ela contou o que faz para aparentar ser mais jovem e confessou sentir certa preguiça da ideia de chegar aos 100 anos de idade.

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O desabafo aconteceu depois que um vídeo antigo da artista falando sobre ter 47 anos viralizou e ganhou traduções em inglês e francês. Diante da repercussão fora do país, Taís decidiu explicar o que mudou em sua rotina.

Além da genética favorável, a atriz contou que virou a chave quando fez 40 anos e passou a priorizar a própria saúde antes de qualquer obrigação. Na época, ela sentiu o peso de dar conta da carreira, do casamento, da casa e dos filhos ao mesmo tempo.

"Meu compromisso primeiro era comigo, não com o outro. Falei 'vou vencer todas as demandas, mas antes vou cuidar de mim'", explicou Taís na gravação. Para ela, ninguém consegue ajudar a família se não estiver bem consigo mesma.

Outro ponto citado pela artista é a fase atual da vida, dividida entre os cuidados com os pais mais velhos e a criação dos filhos ainda jovens. Observar essas duas pontas da família tem servido de guia para o futuro dela.

"Ficar espremida entre essas gerações também, dos nossos pais e dos nossos filhos, tem me ensinado muito a olhar para os meus pais para entender que tipo de mãe eu quero ser para os meus filhos também na minha velhice, e como eu quero chegar", relatou.