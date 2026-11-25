Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:22
A atriz Taís Araujo completa 48 anos nesta quarta-feira (25) e aproveitou a semana para falar sobre envelhecimento nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ela contou o que faz para aparentar ser mais jovem e confessou sentir certa preguiça da ideia de chegar aos 100 anos de idade.
Taís Araujo
O desabafo aconteceu depois que um vídeo antigo da artista falando sobre ter 47 anos viralizou e ganhou traduções em inglês e francês. Diante da repercussão fora do país, Taís decidiu explicar o que mudou em sua rotina.
Além da genética favorável, a atriz contou que virou a chave quando fez 40 anos e passou a priorizar a própria saúde antes de qualquer obrigação. Na época, ela sentiu o peso de dar conta da carreira, do casamento, da casa e dos filhos ao mesmo tempo.
"Meu compromisso primeiro era comigo, não com o outro. Falei 'vou vencer todas as demandas, mas antes vou cuidar de mim'", explicou Taís na gravação. Para ela, ninguém consegue ajudar a família se não estiver bem consigo mesma.
Outro ponto citado pela artista é a fase atual da vida, dividida entre os cuidados com os pais mais velhos e a criação dos filhos ainda jovens. Observar essas duas pontas da família tem servido de guia para o futuro dela.
"Ficar espremida entre essas gerações também, dos nossos pais e dos nossos filhos, tem me ensinado muito a olhar para os meus pais para entender que tipo de mãe eu quero ser para os meus filhos também na minha velhice, e como eu quero chegar", relatou.
Sobre a chance de viver um século, a atriz usou o bom humor para dizer que o mais importante é ter saúde para aproveitar o tempo. "Fico com um pouquinho de preguiça porque a vida não é moleza... nossa, 100 anos, pelo amor de Deus! Que seja com qualidade, que seja bom. É isso, tem que escutar os mais velhos. Escuta a tia", finalizou.