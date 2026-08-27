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Taís Araújo revela motivo de unfollow em Lázaro Ramos: ‘Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele’

Atriz explicou que decisão foi tomada para preservar a individualidade durante período em que os dois trabalhavam juntos e passavam praticamente 24 horas por dia lado a lado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:26

Taís Araújo explica por que deixou de seguir Lázaro Ramos nas redes sociais Crédito: Maurício Fidalgo/Globo

Taís Araújo contou que deixou de seguir o marido, Lázaro Ramos, nas redes sociais há alguns anos. A decisão, no entanto, não teve relação com uma crise no casamento, que já dura quase 22 anos.

Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a atriz explicou que o “unfollow” aconteceu em uma fase em que os dois estavam muito envolvidos profissionalmente. Na época, o casal trabalhava em projetos como a série Mister Brau e a peça O Topo da Montanha e passava boa parte do tempo junto.

“As pessoas me perguntavam se eu tinha visto o que ele postou no Facebook. Eu respondia que não seguia o Lázaro”, contou Taís.

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Segundo a atriz, deixar de acompanhar o marido virtualmente foi uma maneira de preservar um espaço individual dentro da relação. “Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele. Eu precisava não saber de alguma coisa”, explicou.