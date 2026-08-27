Taís Araújo revela motivo de unfollow em Lázaro Ramos: ‘Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele’

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:26
Taís Araújo contou que deixou de seguir o marido, Lázaro Ramos, nas redes sociais há alguns anos. A decisão, no entanto, não teve relação com uma crise no casamento, que já dura quase 22 anos.
Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a atriz explicou que o “unfollow” aconteceu em uma fase em que os dois estavam muito envolvidos profissionalmente. Na época, o casal trabalhava em projetos como a série Mister Brau e a peça O Topo da Montanha e passava boa parte do tempo junto.
“As pessoas me perguntavam se eu tinha visto o que ele postou no Facebook. Eu respondia que não seguia o Lázaro”, contou Taís.
Taís Araujo
Segundo a atriz, deixar de acompanhar o marido virtualmente foi uma maneira de preservar um espaço individual dentro da relação. “Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele. Eu precisava não saber de alguma coisa”, explicou.
Hoje, Taís afirma que a dinâmica mudou. Com uma rotina de viagens e compromissos profissionais, ela contou que passou a sentir mais falta da companhia do marido.