Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Taís Araújo revela motivo de unfollow em Lázaro Ramos: ‘Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele’

Atriz explicou que decisão foi tomada para preservar a individualidade durante período em que os dois trabalhavam juntos e passavam praticamente 24 horas por dia lado a lado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:26

Taís Araújo explica por que deixou de seguir Lázaro Ramos nas redes sociais
Taís Araújo explica por que deixou de seguir Lázaro Ramos nas redes sociais Crédito: Maurício Fidalgo/Globo

Taís Araújo contou que deixou de seguir o marido, Lázaro Ramos, nas redes sociais há alguns anos. A decisão, no entanto, não teve relação com uma crise no casamento, que já dura quase 22 anos.

Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a atriz explicou que o “unfollow” aconteceu em uma fase em que os dois estavam muito envolvidos profissionalmente. Na época, o casal trabalhava em projetos como a série Mister Brau e a peça O Topo da Montanha e passava boa parte do tempo junto.

“As pessoas me perguntavam se eu tinha visto o que ele postou no Facebook. Eu respondia que não seguia o Lázaro”, contou Taís.

Taís Araujo

Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
1 de 16
Taís Araujo por Reprodução/Instagram

Segundo a atriz, deixar de acompanhar o marido virtualmente foi uma maneira de preservar um espaço individual dentro da relação. “Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele. Eu precisava não saber de alguma coisa”, explicou.

Leia mais

Ivete Sangalo regrava sucesso de Thalles Roberto com PC Macabu

Anitta leva experiências de bem-estar para Salvador antes de show da ‘Equilibrivm Tour’

Fazenda de Leonardo tem mais de mil hectares, 5 mil cabeças de gado, praia artificial e capela particular

Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

'Quem Ama Cuida': Adriana arma jogada para comprar joalheria e ameaça planos dos Brandão nesta quinta (27)

Hoje, Taís afirma que a dinâmica mudou. Com uma rotina de viagens e compromissos profissionais, ela contou que passou a sentir mais falta da companhia do marido.

Leia mais

Imagem - Todos os 5 filmes de 'Jogos Vorazes' irão voltar para os cinemas brasileiros; saiba quando

Todos os 5 filmes de 'Jogos Vorazes' irão voltar para os cinemas brasileiros; saiba quando

Imagem - 'Vem um baby': Márcia Sensitiva prevê nova gravidez de Virgínia Fonseca

'Vem um baby': Márcia Sensitiva prevê nova gravidez de Virgínia Fonseca

Imagem - Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação

Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação

Mais recentes

Imagem - Anitta revela tema dos Ensaios da Anitta 2027: ‘É Festa no Brasil!’

Anitta revela tema dos Ensaios da Anitta 2027: ‘É Festa no Brasil!’
Imagem - Aos 21 anos, ex-lixeiro encara jornada de 18 horas, se forma em Direito e posa ao lado do caminhão de lixo que o ajudou a pagar faculdade

Aos 21 anos, ex-lixeiro encara jornada de 18 horas, se forma em Direito e posa ao lado do caminhão de lixo que o ajudou a pagar faculdade
Imagem - Todos os 5 filmes de 'Jogos Vorazes' irão voltar para os cinemas brasileiros; saiba quando

Todos os 5 filmes de 'Jogos Vorazes' irão voltar para os cinemas brasileiros; saiba quando