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Taís Araújo revela mudança radical no cabelo durante a Semana de Moda de Paris

Atriz apareceu com cabelo curtíssimo em desfile da L’Óreal Paris

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:07

Taís Araújo em desfile da L’Óreal Paris 2026 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Taís Araújo surpreendeu a todos no desfile da L’Óreal Paris, nesta segunda-feira (28), que aconteceu durante a Semana de Moda de Paris.

A atriz deixou os cabelos longos e volumosos de lado e apareceu com os fios curtos em um tom marrom para participar do desfile que abriu a Semana de Moda.

Taís Araújo faz mudança radical no cabelo 1 de 8

Essa é a quarta vez que Taís representa o Brasil do desfile. A atriz compartilhou registros do momento nas redes sociais.

“Eu não sou a mesma Taís e esse, apesar de ser o quarto ano, nunca vai ser o mesmo desfile. Eu piso aqui e sinto uma emoção única, uma grandiosidade e a certeza de que nunca caminho sozinha nessa passarela”, escreveu nas redes sociais.

A atriz ainda contou que decidiu mudar o visual especialmente para a ocasião. “Pra chegar chegando nesse quarto ano aqui em Paris, quis transformar a cor e não parei aí: mudei o comprimento! Porque eu valho muito e, sim, posso ser quem eu quiser”, afirmou.

Taís ainda relacionou a transformação à própria trajetória e relembrou a infância no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. “Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar”, declarou.

“Que privilégio poder viver mais uma vez esse sonho! Muito obrigada por viverem ele comigo. Tô feliz demais!”, completou.

Nos comentários, vários famosos elogiaram a transformação da atriz. “Linda! Te amo, Taís”, escreveu Viola Davis. “Eu grito: MARA! E vocês gritam: VILHOSA!”, comentou Ivete Sangalo. Já a atriz Camila Pitanga reagiu: “Deusa, deusa, deusa!”.

O ator e diretor baiano Lázaro Ramos, marido de Taís, também fez questão de deixar uma mensagem de carinho para a atriz. “Linda demais. Maravilhosa! Te amo”, escreveu.