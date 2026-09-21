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Taís Araújo revela que recebeu flores de Lázaro Ramos quando era noiva de outro e história teve desfecho surpreendente

Na época, a atriz estava noiva do lutador de jiu-jítsu, Márcio Feitosa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:00

Lázaro Ramos e Taís Araújo
Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Maurício Fidalgo | Globo

Taís Araújo e Lázaro Ramos tem um relacionamento de amor conhecido nacionalmente, e recentemente deram detalhes que já relataram anteriormente no programa “Em Família com Eliana”, exibido no último domingo (20).

A atriz revelou que recebeu um buquê de flores do ator quando ainda estava noiva do lutador de jiu-jítsu, Márcio Feitosa.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo
Lázaro Ramos e Taís Araújo por Reprodução/Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por divulgação
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Em Vale Tudo, Raquel se vinga de Maria de Fátima e rasga o vestido de noiva da filha por Reprodução/Instagram
Lázaro e Taís por Reprodução
Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo por reprodução
1 de 14
Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo

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“Um dia eu estava sentada no jardim do estúdio, decorando o texto, e chegou um buquê de flores, de rosas vermelhas. Ele mandou flores e escreveu assim: ‘Toda a minha admiração, Lázaro Ramos. “Tem uma coisa mais importante de tudo: eu era noiva. Eu tinha um noivo’”, contou Taís.

Lázaro Ramos revelou que se encantou por Taís ao vê-la na novela “Da Cor do Pecado”, em que vivia a personagem Preta, par romântico de Paco, vivido por Reynaldo Gianecchini.

O ator baiano pediu para que a amiga Liliana apresentasse os dois. Depois disso, surpreendeu a atriz com um buquê de flores.

A atriz contou que resolveu enviar um buquê de volta com um bilhete que dizia: “A admiração é toda minha”. Taís chegou a mandar um buquê de girassóis de volta, “pra ganhar tempo”, relembrou. Mesmo noiva, a atriz chegou a guardar o buquê enviado por Lázaro no quarto.

Mal entendido

A atriz revelou que foi alertada por uma amiga próxima que Lázaro estava saindo com a irmã de uma estagiária da Globo. “Eu falei: ‘Não acredito. Ai, que cara ridículo”.

A história ainda teve desdobramentos surpreendentes. Taís contou que ficou sabendo por meio da amiga que o ator tinha dado a suposta irmã da estagiária buquê que ela tinha enviado a ele.

“Ele deu o buquê para a menina. Ele passou adiante o buquê que eu dei para ele”, disse Taís, aos risos.

Lázaro explicou que estava em um táxi com o buquê e um amigo ator quando a menina com quem estava saindo entrou no carro. Ela perguntou se as flores eram para ela. “Eu disse: ‘É’. Fiquei nervoso e não sabia o que falar”, explicou o ator.

Taís se separou de Márcio Feitosa em 2004. Taís e Márcio ficaram noivos em 2003. A atriz encerrou o noivado para iniciar a história de amor com Lázaro Ramos, com quem se casou e tem dois filhos.

Antes dele, a atriz teve um relacionamento de quatro anos com o cantor e apresentador Netinho de Paula, vocalista do grupo Negritude Júnior, na década de 1990.

Tags:

Taís Araujo Lázaro Ramos

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