HISTÓRIA DE AMOR

Taís Araújo revela que recebeu flores de Lázaro Ramos quando era noiva de outro e história teve desfecho surpreendente

Na época, a atriz estava noiva do lutador de jiu-jítsu, Márcio Feitosa

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:00

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Maurício Fidalgo | Globo

Taís Araújo e Lázaro Ramos tem um relacionamento de amor conhecido nacionalmente, e recentemente deram detalhes que já relataram anteriormente no programa “Em Família com Eliana”, exibido no último domingo (20).

A atriz revelou que recebeu um buquê de flores do ator quando ainda estava noiva do lutador de jiu-jítsu, Márcio Feitosa.

Taís Araújo e Lázaro Ramos 1 de 14

“Um dia eu estava sentada no jardim do estúdio, decorando o texto, e chegou um buquê de flores, de rosas vermelhas. Ele mandou flores e escreveu assim: ‘Toda a minha admiração, Lázaro Ramos. “Tem uma coisa mais importante de tudo: eu era noiva. Eu tinha um noivo’”, contou Taís.

Lázaro Ramos revelou que se encantou por Taís ao vê-la na novela “Da Cor do Pecado”, em que vivia a personagem Preta, par romântico de Paco, vivido por Reynaldo Gianecchini.

O ator baiano pediu para que a amiga Liliana apresentasse os dois. Depois disso, surpreendeu a atriz com um buquê de flores.

A atriz contou que resolveu enviar um buquê de volta com um bilhete que dizia: “A admiração é toda minha”. Taís chegou a mandar um buquê de girassóis de volta, “pra ganhar tempo”, relembrou. Mesmo noiva, a atriz chegou a guardar o buquê enviado por Lázaro no quarto.

Mal entendido

A atriz revelou que foi alertada por uma amiga próxima que Lázaro estava saindo com a irmã de uma estagiária da Globo. “Eu falei: ‘Não acredito. Ai, que cara ridículo”.

A história ainda teve desdobramentos surpreendentes. Taís contou que ficou sabendo por meio da amiga que o ator tinha dado a suposta irmã da estagiária buquê que ela tinha enviado a ele.

“Ele deu o buquê para a menina. Ele passou adiante o buquê que eu dei para ele”, disse Taís, aos risos.

Lázaro explicou que estava em um táxi com o buquê e um amigo ator quando a menina com quem estava saindo entrou no carro. Ela perguntou se as flores eram para ela. “Eu disse: ‘É’. Fiquei nervoso e não sabia o que falar”, explicou o ator.

Taís se separou de Márcio Feitosa em 2004. Taís e Márcio ficaram noivos em 2003. A atriz encerrou o noivado para iniciar a história de amor com Lázaro Ramos, com quem se casou e tem dois filhos.