Tamara fica em apuros e precisa do socorro de Bela e Sérgio para salvar bebê em Por Você nesta terça-feira (22 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta terça-feira (22), Bela (Sheron Menezzes), Vitor (Lucas Leto) e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez (Milhem Cortaz) devolve as peças de Zé (Fábio Lago), e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante.
Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero (José de Abreu) se surpreende ao ver Melinda com Clemente (Antonio Pitanga). Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe (Cauê Campos) é carinhoso com Suelen (Bia Santana), e Dalila (Lívia Silva) o admira.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa (Alinne Moraes) destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.