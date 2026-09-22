NOVELA DAS 7

Tamara fica em apuros e precisa do socorro de Bela e Sérgio para salvar bebê em Por Você nesta terça-feira (22 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Bela passa por mais um desafio em hospital Crédito: Reprodução

No capítulo de Por Você desta terça-feira (22), Bela (Sheron Menezzes), Vitor (Lucas Leto) e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez (Milhem Cortaz) devolve as peças de Zé (Fábio Lago), e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante.

Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero (José de Abreu) se surpreende ao ver Melinda com Clemente (Antonio Pitanga). Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe (Cauê Campos) é carinhoso com Suelen (Bia Santana), e Dalila (Lívia Silva) o admira.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa (Alinne Moraes) destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.