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Tamara fica em apuros e precisa do socorro de Bela e Sérgio para salvar bebê em Por Você nesta terça-feira (22 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Bela passa por mais um desafio em hospital
Bela passa por mais um desafio em hospital Crédito: Reprodução

No capítulo de Por Você desta terça-feira (22), Bela (Sheron Menezzes), Vitor (Lucas Leto) e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez (Milhem Cortaz) devolve as peças de Zé (Fábio Lago), e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante.

Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero (José de Abreu) se surpreende ao ver Melinda com Clemente (Antonio Pitanga). Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe (Cauê Campos) é carinhoso com Suelen (Bia Santana), e Dalila (Lívia Silva) o admira.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa (Alinne Moraes) destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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