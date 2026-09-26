Tanque de melaço se rompeu e lançou uma onda de 8 metros pelas ruas em 1919: desastre matou 21 pessoas e deixou 150 feridos

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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:25
Em 15 de janeiro de 1919, um bairro de Boston, nos Estados Unidos, foi tomado por uma quantidade incomum de melaço. O rompimento de um enorme tanque de armazenamento espalhou cerca de 12 mil toneladas do produto pelas ruas do North End, deixando 21 mortos e 150 feridos.
O episódio ficou conhecido como a Grande Enchente de Melaço de Boston. O tanque tinha 15 metros de altura e 27 metros de diâmetro. Quando a estrutura rompeu, aproximadamente 8,7 mil metros cúbicos de melaço avançaram pelo bairro em alta velocidade. Em alguns pontos, a onda chegou a 8 metros de altura.
O tanque de melaço rompeu em Boston em 1919 e espalhou uma onda pelas ruas do North End.
A estrutura pertencia à Purity Distilling Company, empresa que utilizava o melaço como matéria-prima para produzir álcool. Naquele dia, o inverno estava especialmente ameno em comparação com os dias anteriores.
A temperatura havia chegado a 4°C, depois de períodos em que os termômetros haviam marcado até -17°C. O aumento da temperatura fez o melaço se expandir. Além disso, uma carga nova havia acabado de ser colocada no tanque e precisou ser aquecida durante o bombeamento.
O processo aumentou ainda mais a pressão sobre as paredes metálicas. O melaço também passa por fermentação, que libera gás carbônico e pode contribuir para elevar a pressão dentro de um recipiente.
O problema não estava apenas nas condições daquele dia. Segundo a matéria da Super, o tanque havia sido construído fora das especificações de segurança, com paredes consideradas finas e aço com quantidade insuficiente de manganês.
As rachaduras eram tão frequentes que moradores da região costumavam recolher o melaço que escapava da estrutura. Historiadores também apontam que o tanque pode ter sido construído às pressas e abastecido além da capacidade em razão da tentativa da destilaria de produzir álcool antes da entrada em vigor da Lei Seca, em 1920.
Depois do rompimento, o melaço avançou pelas ruas e atingiu construções e estruturas próximas. Pilares de um viaduto ferroviário ficaram retorcidos, enquanto edifícios foram destruídos ou arrastados pela força da onda.
A situação também complicou o trabalho das equipes de resgate. Conforme o melaço esfriava, ficava mais viscoso, dificultando a movimentação de pessoas e a retirada dos destroços.
Animais também ficaram presos. Cavalos e cães que tentavam escapar podiam acabar afundando ainda mais no material espesso. A busca pelos desaparecidos continuou durante quatro dias.
Depois da tragédia, o problema não desapareceu quando a onda parou. O melaço se espalhou pelas ruas conforme pessoas, bondes e vagões circulavam pela região.
O trabalho de limpeza foi complicado justamente pela viscosidade do produto. Segundo os registros da cidade de Boston, equipes precisaram utilizar água do mar para ajudar a remover o melaço e os destroços que cobriam a área.
A tragédia deixou 21 mortos e 150 feridos. Entre as vítimas estavam trabalhadores, motoristas e também duas crianças de 10 anos que aproveitavam o dia de temperaturas mais amenas.
Mais de um século depois, o episódio permanece registrado na história de Boston. O local onde ficava o tanque recebeu uma placa histórica, enquanto a área passou por transformações ao longo dos anos. A lembrança do desastre, porém, permanece associada ao North End e a um dos acidentes mais incomuns registrados na cidade.