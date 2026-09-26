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Tanque de melaço se rompeu e lançou uma onda de 8 metros pelas ruas em 1919: desastre matou 21 pessoas e deixou 150 feridos

Estrutura rompeu durante um dia de inverno e espalhou melaço pelas ruas do North End.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:25

O desastre de 1919 ficou conhecido como a Grande Enchente de Melaço de Boston.
O desastre de 1919 ficou conhecido como a Grande Enchente de Melaço de Boston. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Em 15 de janeiro de 1919, um bairro de Boston, nos Estados Unidos, foi tomado por uma quantidade incomum de melaço. O rompimento de um enorme tanque de armazenamento espalhou cerca de 12 mil toneladas do produto pelas ruas do North End, deixando 21 mortos e 150 feridos.

O episódio ficou conhecido como a Grande Enchente de Melaço de Boston. O tanque tinha 15 metros de altura e 27 metros de diâmetro. Quando a estrutura rompeu, aproximadamente 8,7 mil metros cúbicos de melaço avançaram pelo bairro em alta velocidade. Em alguns pontos, a onda chegou a 8 metros de altura.

O tanque de melaço rompeu em Boston em 1919 e espalhou uma onda pelas ruas do North End.

Cavalos e outros animais também ficaram presos no material espesso espalhado pelo bairro. por Reprodução/Wikimedia Commons
Equipes de resgate enfrentaram dificuldades para atravessar o melaço, que ficou mais viscoso ao esfriar. por Reprodução/Wikimedia Commons
A onda de melaço atingiu construções, veículos e estruturas próximas ao tanque. por Reprodução/Wikimedia Commons
O melaço avançou pelas ruas de Boston e chegou a atingir cerca de 8 metros de altura em alguns pontos. por Reprodução/Wikimedia Commons
Cerca de 12 mil toneladas de melaço foram liberadas após o rompimento do enorme tanque. por Reprodução/Wikimedia Commons
O tanque de melaço rompeu em Boston em 1919 e espalhou uma onda pelas ruas do North End. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Cavalos e outros animais também ficaram presos no material espesso espalhado pelo bairro. por Reprodução/Wikimedia Commons

O tanque que rompeu

A estrutura pertencia à Purity Distilling Company, empresa que utilizava o melaço como matéria-prima para produzir álcool. Naquele dia, o inverno estava especialmente ameno em comparação com os dias anteriores.

A temperatura havia chegado a 4°C, depois de períodos em que os termômetros haviam marcado até -17°C. O aumento da temperatura fez o melaço se expandir. Além disso, uma carga nova havia acabado de ser colocada no tanque e precisou ser aquecida durante o bombeamento.

O processo aumentou ainda mais a pressão sobre as paredes metálicas. O melaço também passa por fermentação, que libera gás carbônico e pode contribuir para elevar a pressão dentro de um recipiente.

Rachaduras já apareciam

O problema não estava apenas nas condições daquele dia. Segundo a matéria da Super, o tanque havia sido construído fora das especificações de segurança, com paredes consideradas finas e aço com quantidade insuficiente de manganês.

As rachaduras eram tão frequentes que moradores da região costumavam recolher o melaço que escapava da estrutura. Historiadores também apontam que o tanque pode ter sido construído às pressas e abastecido além da capacidade em razão da tentativa da destilaria de produzir álcool antes da entrada em vigor da Lei Seca, em 1920.

Uma onda difícil de conter

Depois do rompimento, o melaço avançou pelas ruas e atingiu construções e estruturas próximas. Pilares de um viaduto ferroviário ficaram retorcidos, enquanto edifícios foram destruídos ou arrastados pela força da onda.

A situação também complicou o trabalho das equipes de resgate. Conforme o melaço esfriava, ficava mais viscoso, dificultando a movimentação de pessoas e a retirada dos destroços.

Animais também ficaram presos. Cavalos e cães que tentavam escapar podiam acabar afundando ainda mais no material espesso. A busca pelos desaparecidos continuou durante quatro dias.

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A limpeza levou tempo

Depois da tragédia, o problema não desapareceu quando a onda parou. O melaço se espalhou pelas ruas conforme pessoas, bondes e vagões circulavam pela região.

O trabalho de limpeza foi complicado justamente pela viscosidade do produto. Segundo os registros da cidade de Boston, equipes precisaram utilizar água do mar para ajudar a remover o melaço e os destroços que cobriam a área.

A tragédia deixou 21 mortos e 150 feridos. Entre as vítimas estavam trabalhadores, motoristas e também duas crianças de 10 anos que aproveitavam o dia de temperaturas mais amenas.

Mais de um século depois, o episódio permanece registrado na história de Boston. O local onde ficava o tanque recebeu uma placa histórica, enquanto a área passou por transformações ao longo dos anos. A lembrança do desastre, porém, permanece associada ao North End e a um dos acidentes mais incomuns registrados na cidade.

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Mundo Tanque

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