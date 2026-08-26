RECEITA

Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Tempo na frigideira e quantidade de goma fazem diferença para preparar um beiju flexível, macio e que não quebra na hora de dobrar

Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Prepare o beiju em fogo baixo ou médio para que a goma se una sem queimar ou endurecer Crédito: Divulgação

Preparar um beiju recheado parece uma das tarefas mais simples da cozinha: espalhar a goma na frigideira, esperar alguns segundos e colocar o recheio. Na prática, porém, é muito fácil terminar com uma massa seca, dura e que quebra assim que é dobrada.

O problema geralmente não está na receita, mas em pequenos detalhes do preparo. Deixar a tapioca tempo demais no fogo, usar uma camada muito fina de goma ou esperar que ela fique completamente seca antes de retirar da frigideira são alguns dos erros que comprometem a textura.

Veja 6 dias para que seu beiju de tapioca fique fofinho e úmido 1 de 6

A boa notícia é que não é preciso acrescentar óleo ou manteiga à massa para conseguir um beiju macio. Alguns cuidados durante o preparo já ajudam a preservar a umidade e deixar a tapioca flexível.

1. Não faça uma camada fina demais

A quantidade de goma faz diferença. Quando a camada fica muito fina, o beiju perde umidade rapidamente e tende a ficar mais seco e quebradiço. Espalhe uma quantidade suficiente para cobrir completamente o fundo da frigideira, formando uma camada uniforme, sem exagerar na espessura.

2. Use fogo baixo ou médio

Fogo muito alto pode ressecar a parte de baixo antes mesmo de toda a goma se unir. Prefira fogo baixo ou médio e uma frigideira já aquecida. Assim, o calor consegue chegar à massa de maneira mais uniforme.

3. Não espere o beiju ficar seco

Esse talvez seja o segredo mais importante. A tapioca não precisa ficar dourada nem crocante para estar pronta. Assim que os grãos estiverem unidos e a massa conseguir se soltar da frigideira, já é hora de colocar o recheio e finalizar.

Quanto mais tempo ela permanece no calor, mais água perde - e mais dura fica depois.

4. Não precisa virar várias vezes

Ficar virando o beiju também aumenta o tempo de exposição ao calor. Dependendo da espessura, é possível preparar apenas um lado e rechear assim que a massa estiver firme. Se preferir virar, deixe o segundo lado por poucos segundos.

5. Coloque o recheio ainda na frigideira

Queijo, frango cremoso, carne, coco ou outros recheios podem ser colocados enquanto o beiju ainda está quente. Além de facilitar o derretimento do queijo, isso permite dobrar a massa antes que ela esfrie e perca flexibilidade.

Para recheios mais secos, vale combinar com algum ingrediente que traga umidade, como requeijão, creme de ricota ou queijo.

6. Sirva imediatamente

Beiju não é uma preparação que melhora esperando. Conforme esfria, a tendência é que fique mais firme e perca parte da maciez. O ideal é rechear, dobrar e servir logo depois de sair da frigideira.