TAROT & SIGNOS

Tarot aponta domingo de decisões para 3 signos; uma escolha pode mudar tudo

Cartas indicam conversas decisivas, reencontros e novas oportunidades neste domingo (20)

Heider Sacramento

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (20) será marcado por decisões e revelações para alguns signos. A leitura do tarot mostra que situações adiadas podem finalmente exigir uma resposta.

Enquanto alguns nativos encontrarão respostas no amor, outros precisarão olhar para questões relacionadas ao futuro e às próprias escolhas.

Áries | 3 de Paus

O futuro ocupa seus pensamentos. Uma decisão pode envolver planos que vão muito além do momento atual.

Touro | Rainha de Ouros

Priorize o que oferece estabilidade. Uma conversa sobre dinheiro ou relacionamento pode trazer mais segurança.

Gêmeos | O Mago

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Você terá iniciativa para mudar uma situação. No amor, suas palavras podem abrir uma porta que parecia fechada.

Câncer | 6 de Copas

Uma situação do passado pode reaparecer. Antes de se envolver novamente, procure entender o que realmente mudou.

Leão | O Sol

Uma situação fica mais clara. Uma resposta pode confirmar algo que você já vinha percebendo.

Virgem | 8 de Ouros

O resultado depende da continuidade. Não abandone um projeto apenas porque os frutos ainda não apareceram.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra | 2 de Copas

Uma relação pode entrar em uma fase de maior entendimento. O diálogo será fundamental para aproximar as pessoas.

Escorpião | A Roda da Fortuna

Um acontecimento inesperado pode mudar seus planos. O desafio será entender como aproveitar a nova situação.

Sagitário | A Justiça

Uma decisão não poderá mais ser adiada. Pense nas consequências antes de escolher.

Capricórnio | 9 de Ouros

Uma conquista pessoal pode ganhar destaque. Valorize aquilo que conseguiu construir por conta própria.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário | 5 de Paus

Evite discussões desnecessárias. Nem toda provocação merece uma resposta.

Peixes | A Estrela

O domingo favorece esperança e renovação. Uma notícia pode reacender a vontade de seguir em frente.

Mensagem do Tarot para 20 de setembro