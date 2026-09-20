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Tarot aponta domingo de decisões para 3 signos; uma escolha pode mudar tudo

Cartas indicam conversas decisivas, reencontros e novas oportunidades neste domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (20) será marcado por decisões e revelações para alguns signos. A leitura do tarot mostra que situações adiadas podem finalmente exigir uma resposta.

Enquanto alguns nativos encontrarão respostas no amor, outros precisarão olhar para questões relacionadas ao futuro e às próprias escolhas.

Áries | 3 de Paus

O futuro ocupa seus pensamentos. Uma decisão pode envolver planos que vão muito além do momento atual.

Touro | Rainha de Ouros

Priorize o que oferece estabilidade. Uma conversa sobre dinheiro ou relacionamento pode trazer mais segurança.

Gêmeos | O Mago

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Você terá iniciativa para mudar uma situação. No amor, suas palavras podem abrir uma porta que parecia fechada.

Câncer | 6 de Copas

Uma situação do passado pode reaparecer. Antes de se envolver novamente, procure entender o que realmente mudou.

Leão | O Sol

Uma situação fica mais clara. Uma resposta pode confirmar algo que você já vinha percebendo.

Virgem | 8 de Ouros

O resultado depende da continuidade. Não abandone um projeto apenas porque os frutos ainda não apareceram.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Libra | 2 de Copas

Uma relação pode entrar em uma fase de maior entendimento. O diálogo será fundamental para aproximar as pessoas.

Escorpião | A Roda da Fortuna

Um acontecimento inesperado pode mudar seus planos. O desafio será entender como aproveitar a nova situação.

Sagitário | A Justiça

Uma decisão não poderá mais ser adiada. Pense nas consequências antes de escolher.

Capricórnio | 9 de Ouros

Uma conquista pessoal pode ganhar destaque. Valorize aquilo que conseguiu construir por conta própria.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Aquário | 5 de Paus

Evite discussões desnecessárias. Nem toda provocação merece uma resposta.

Peixes | A Estrela

O domingo favorece esperança e renovação. Uma notícia pode reacender a vontade de seguir em frente.

Mensagem do Tarot para 20 de setembro

Algumas respostas aparecem quando você finalmente decide olhar de frente para aquilo que vinha evitando.

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