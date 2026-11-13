TAROT & SIGNOS

Tarot de hoje (13/11): 3 signos recebem boas notícias nas cartas; veja a previsão para todos

Leão, Escorpião e Aquário aparecem em destaque na leitura, com mensagens sobre conquistas, transformações e novos sentimentos; confira o tarot dos 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (13) chega com uma leitura marcada por conquistas, mudanças e novas possibilidades. Leão, Escorpião e Aquário aparecem em evidência, representados por cartas que simbolizam realização, encerramento de ciclos e abertura emocional.

O dia também traz mensagens sobre trabalho, relacionamentos e decisões importantes. Algumas cartas indicam oportunidades de crescimento, enquanto outras convidam a deixar para trás situações que já não contribuem para o próprio desenvolvimento.

Confira o que as cartas indicam para cada signo nesta sexta-feira (13).

ÁRIES: O Carro

Determinação e movimento marcam a previsão. A carta indica um período favorável para assumir o controle dos próprios planos e avançar em direção aos objetivos. Evite agir com pressa e mantenha o foco.

TOURO: Rainha de Ouros

Segurança e estabilidade ganham importância. A carta favorece a organização financeira, o cuidado com a casa e decisões práticas. Valorize o que oferece tranquilidade e não negligencie suas necessidades.

GÊMEOS: Pajem de Espadas

Curiosidade e comunicação estarão em destaque. A carta incentiva a busca por informações, o aprendizado e a observação antes de tomar decisões. Uma conversa pode trazer uma perspectiva diferente.

CÂNCER: A Estrela

Esperança e renovação emocional conduzem o dia. A carta representa confiança no futuro e recuperação da motivação. Permita-se acreditar novamente em projetos e relações que fazem sentido.

LEÃO: O Sol

Um dos destaques da leitura! A carta simboliza alegria, reconhecimento e clareza. O momento favorece encontros, conquistas e situações que ajudam a recuperar a confiança. Aproveite as oportunidades sem deixar de compartilhar os resultados.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

VIRGEM: Oito de Ouros

Dedicação e aperfeiçoamento serão importantes. A carta aponta para avanços construídos com disciplina e atenção aos detalhes. Continue investindo no que deseja desenvolver, mesmo que os resultados ainda sejam discretos.

LIBRA: A Justiça

Decisões e responsabilidades pedem equilíbrio. A carta recomenda avaliar os fatos com cuidado e evitar escolhas baseadas apenas na emoção. Conversas importantes podem exigir sinceridade e posicionamento.

ESCORPIÃO: A Morte

Transformações aparecem em destaque. A carta não representa necessariamente perdas, mas o encerramento de ciclos e a possibilidade de recomeçar. Deixar hábitos e situações ultrapassadas pode abrir espaço para novas experiências.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

SAGITÁRIO: Três de Paus

Planos para o futuro ganham força. A carta favorece iniciativas, viagens, projetos e oportunidades que ampliam horizontes. Olhar além das circunstâncias atuais pode ajudar a identificar novos caminhos.

CAPRICÓRNIO: Rei de Espadas

Racionalidade e estratégia orientam as decisões. A carta recomenda agir com clareza, estabelecer limites e não permitir que sentimentos momentâneos interfiram em assuntos importantes.

AQUÁRIO: Ás de Copas

Novos sentimentos e experiências emocionais aparecem na previsão. A carta simboliza abertura para o amor, reconciliações e conexões mais profundas. Permita-se viver novidades sem criar expectativas antes da hora.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

PEIXES: A Lua

Intuição e emoções estarão mais presentes. A carta recomenda atenção a dúvidas, inseguranças e situações pouco esclarecidas. Antes de tomar uma decisão, procure compreender o que realmente está acontecendo.