TAROT & SIGNOS

Tarot de hoje (14/11): 3 signos podem viver reviravoltas; veja a previsão para todos

Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em evidência nas cartas, com mensagens sobre escolhas afetivas, mudanças inesperadas e esperança; confira a leitura completa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 04:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (14) chega com uma leitura do tarot marcada por escolhas, emoções e reviravoltas. Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em destaque, representados por cartas que falam sobre conexões, rupturas necessárias e renovação.

A previsão também chama atenção para oportunidades inesperadas, relações pessoais e momentos de introspecção. O dia pode favorecer encontros importantes, mas pede cuidado com decisões precipitadas e apego excessivo ao passado.

Confira o que as cartas indicam para cada signo neste sábado (14).

ÁRIES: Ás de Paus

Iniciativa e entusiasmo conduzem a previsão. A carta representa novos começos, criatividade e vontade de colocar projetos em movimento. Aproveite a disposição para dar o primeiro passo.

TOURO: Quatro de Ouros

Segurança será uma preocupação importante. A carta recomenda atenção às finanças e aos recursos pessoais, mas alerta para o risco de apego excessivo. Nem tudo precisa permanecer sob controle.

GÊMEOS: Os Enamorados

Relacionamentos e escolhas ganham destaque. A carta representa conexões, afinidades e decisões que precisam estar alinhadas aos próprios valores. Uma conversa pode ajudar a esclarecer sentimentos.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

CÂNCER: Rainha de Copas

Sensibilidade e acolhimento orientam o dia. A carta favorece o cuidado com as relações e a compreensão das próprias emoções. Escute a intuição, mas não assuma os problemas de todo mundo.

LEÃO: Seis de Paus

Reconhecimento e conquistas aparecem em evidência. A carta indica possibilidade de receber elogios ou perceber resultados de esforços anteriores. Celebre os avanços sem perder a humildade.

VIRGEM: O Eremita

O momento pede introspecção e reflexão. A carta recomenda diminuir o ritmo, observar as próprias necessidades e evitar decisões tomadas sob pressão. Um período de recolhimento pode trazer respostas.

LIBRA: Dois de Copas

Parcerias e encontros favorecem o dia. A carta simboliza reciprocidade, entendimento e aproximação afetiva. Relações importantes podem ganhar mais espaço, desde que exista equilíbrio entre as partes.

ESCORPIÃO: A Torre

Mudanças inesperadas podem alterar planos. A carta representa a queda de estruturas que já não se sustentam e a necessidade de encarar a realidade. Mesmo quando desconfortável, uma ruptura pode abrir caminho para reconstruções.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

SAGITÁRIO: A Roda da Fortuna

Movimento e oportunidades inesperadas aparecem na leitura. A carta indica mudanças de cenário e situações que podem tomar rumos diferentes do esperado. Flexibilidade será importante para aproveitar o momento.

CAPRICÓRNIO: Dez de Ouros

Família, estabilidade e segurança material ganham destaque. A carta favorece planos de longo prazo e valorização das conquistas construídas com dedicação. Observe também o apoio das pessoas próximas.

AQUÁRIO: A Estrela

Esperança e renovação aparecem como temas centrais. A carta favorece a recuperação da confiança e a retomada de projetos importantes. Não abandone seus planos diante de obstáculos temporários.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

PEIXES: Pajem de Copas

Sensibilidade e novidades afetivas movimentam a previsão. A carta representa mensagens, gestos de carinho e abertura para experiências emocionais. Receba as novidades com leveza.