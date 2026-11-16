TAROT & SIGNOS

Tarot de hoje (16/11): 3 signos precisam ficar atentos às mudanças; veja a previsão

Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em destaque nas cartas, com mensagens sobre decisões, transformações e clareza; confira a leitura completa para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (16) começa com uma leitura do tarot que destaca decisões, mudanças e a necessidade de agir com clareza. Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em evidência, representados por cartas que simbolizam habilidade, renovação e novos pensamentos.

O dia também pede atenção aos relacionamentos, aos compromissos e aos padrões de comportamento. Algumas situações podem exigir posicionamento, enquanto outras recomendam cautela antes de assumir compromissos.

Confira o que as cartas indicam para cada signo nesta segunda-feira (16).

ÁRIES: Cavaleiro de Espadas

Agilidade e determinação marcam a previsão. A carta favorece iniciativas e decisões rápidas, mas alerta para a impulsividade. Antes de agir, procure avaliar as consequências das próprias escolhas.

TOURO: O Hierofante

Valores pessoais e compromissos orientam o dia. A carta favorece aprendizados, conselhos e decisões baseadas na experiência. Manter os pés no chão pode ajudar a lidar com situações importantes.

GÊMEOS: O Mago

Criatividade e capacidade de comunicação aparecem em destaque. A carta representa iniciativa e habilidade para transformar ideias em ações. Use seus recursos com inteligência para aproveitar oportunidades.

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CÂNCER: Seis de Espadas

Uma transição pode marcar o dia. A carta simboliza afastamento de conflitos e busca por mais tranquilidade. Nem sempre seguir em frente significa esquecer o passado, mas aprender a não permanecer preso a ele.

LEÃO: Rainha de Paus

Autoconfiança e iniciativa ganham força. A carta favorece projetos, liderança e atitudes que exigem coragem. Valorize suas habilidades sem permitir que a necessidade de reconhecimento controle suas escolhas.

VIRGEM: A Justiça

Responsabilidades e decisões importantes pedem atenção. A carta recomenda avaliar situações com imparcialidade e agir de acordo com os próprios princípios. Organização será uma aliada.

LIBRA: Quatro de Espadas

O descanso também precisa fazer parte dos planos. A carta recomenda diminuir o ritmo, recuperar energias e evitar desgastes desnecessários. Respeitar os próprios limites pode ajudar a enxergar melhor os próximos passos.

ESCORPIÃO: O Julgamento

Uma revisão de escolhas pode trazer clareza. A carta representa despertar, reconhecimento de erros e possibilidade de recomeço. O momento favorece decisões que rompem com padrões antigos.

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SAGITÁRIO: Cavaleiro de Paus

Entusiasmo e movimento aparecem em evidência. A carta favorece iniciativas, viagens e experiências diferentes. Evite, porém, começar muitas coisas ao mesmo tempo sem avaliar sua disponibilidade.

CAPRICÓRNIO: O Diabo

Apego, excessos e padrões repetitivos pedem atenção. A carta convida a observar o que está limitando sua liberdade, seja uma relação, um hábito ou uma preocupação. Reconhecer essas amarras é o primeiro passo para mudar.

AQUÁRIO: Ás de Espadas

Clareza e decisões importantes conduzem a previsão. A carta representa novas ideias, conversas diretas e capacidade de enxergar uma situação com mais objetividade. Use a razão sem ignorar os sentimentos envolvidos.

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PEIXES: Dez de Copas

Afeto e harmonia ganham destaque. A carta favorece momentos em família, encontros e fortalecimento de vínculos. Valorize as pessoas que oferecem acolhimento e reciprocidade.