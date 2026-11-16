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Tarot de hoje (16/11): 3 signos precisam ficar atentos às mudanças; veja a previsão

Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em destaque nas cartas, com mensagens sobre decisões, transformações e clareza; confira a leitura completa para os 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 04:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (16) começa com uma leitura do tarot que destaca decisões, mudanças e a necessidade de agir com clareza. Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em evidência, representados por cartas que simbolizam habilidade, renovação e novos pensamentos.

O dia também pede atenção aos relacionamentos, aos compromissos e aos padrões de comportamento. Algumas situações podem exigir posicionamento, enquanto outras recomendam cautela antes de assumir compromissos.

Confira o que as cartas indicam para cada signo nesta segunda-feira (16).

ÁRIES: Cavaleiro de Espadas

Agilidade e determinação marcam a previsão. A carta favorece iniciativas e decisões rápidas, mas alerta para a impulsividade. Antes de agir, procure avaliar as consequências das próprias escolhas.

TOURO: O Hierofante

Valores pessoais e compromissos orientam o dia. A carta favorece aprendizados, conselhos e decisões baseadas na experiência. Manter os pés no chão pode ajudar a lidar com situações importantes.

GÊMEOS: O Mago

Criatividade e capacidade de comunicação aparecem em destaque. A carta representa iniciativa e habilidade para transformar ideias em ações. Use seus recursos com inteligência para aproveitar oportunidades.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

CÂNCER: Seis de Espadas

Uma transição pode marcar o dia. A carta simboliza afastamento de conflitos e busca por mais tranquilidade. Nem sempre seguir em frente significa esquecer o passado, mas aprender a não permanecer preso a ele.

LEÃO: Rainha de Paus

Autoconfiança e iniciativa ganham força. A carta favorece projetos, liderança e atitudes que exigem coragem. Valorize suas habilidades sem permitir que a necessidade de reconhecimento controle suas escolhas.

VIRGEM: A Justiça

Responsabilidades e decisões importantes pedem atenção. A carta recomenda avaliar situações com imparcialidade e agir de acordo com os próprios princípios. Organização será uma aliada.

LIBRA: Quatro de Espadas

O descanso também precisa fazer parte dos planos. A carta recomenda diminuir o ritmo, recuperar energias e evitar desgastes desnecessários. Respeitar os próprios limites pode ajudar a enxergar melhor os próximos passos.

ESCORPIÃO: O Julgamento

Uma revisão de escolhas pode trazer clareza. A carta representa despertar, reconhecimento de erros e possibilidade de recomeço. O momento favorece decisões que rompem com padrões antigos.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

SAGITÁRIO: Cavaleiro de Paus

Entusiasmo e movimento aparecem em evidência. A carta favorece iniciativas, viagens e experiências diferentes. Evite, porém, começar muitas coisas ao mesmo tempo sem avaliar sua disponibilidade.

CAPRICÓRNIO: O Diabo

Apego, excessos e padrões repetitivos pedem atenção. A carta convida a observar o que está limitando sua liberdade, seja uma relação, um hábito ou uma preocupação. Reconhecer essas amarras é o primeiro passo para mudar.

AQUÁRIO: Ás de Espadas

Clareza e decisões importantes conduzem a previsão. A carta representa novas ideias, conversas diretas e capacidade de enxergar uma situação com mais objetividade. Use a razão sem ignorar os sentimentos envolvidos.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

PEIXES: Dez de Copas

Afeto e harmonia ganham destaque. A carta favorece momentos em família, encontros e fortalecimento de vínculos. Valorize as pessoas que oferecem acolhimento e reciprocidade.

As previsões do tarot são simbólicas e não garantem acontecimentos futuros. A leitura pode servir como ponto de partida para refletir sobre escolhas, relacionamentos e prioridades.

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