TAROT & SIGNOS

Tarot de hoje (18/11): 3 signos podem ter surpresas positivas; veja a previsão

Touro, Leão e Aquário aparecem em destaque nas cartas, com mensagens sobre oportunidades, autoconfiança e conquistas; confira a leitura para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (18) chega com uma leitura do tarot marcada por possibilidades de crescimento, mudanças de atitude e atenção às oportunidades. Touro, Leão e Aquário aparecem em destaque nas cartas, que simbolizam prosperidade, coragem e novos começos.

O dia favorece iniciativas, escolhas conscientes e disposição para sair da zona de conforto. Algumas cartas indicam caminhos promissores, enquanto outras recomendam cautela, reflexão e equilíbrio antes de tomar decisões importantes.

Confira o que as cartas indicam para cada signo nesta quarta-feira (18).

ÁRIES: O Mago

Criatividade e iniciativa marcam a previsão. A carta representa capacidade de transformar ideias em ações e utilizar os recursos disponíveis para alcançar objetivos. O momento favorece novos projetos, desde que você confie no próprio potencial e mantenha o foco.

TOURO: A Roda da Fortuna

Mudanças e oportunidades aparecem em destaque. A carta simboliza movimento, renovação e acontecimentos inesperados que podem abrir novos caminhos. Esteja atento às possibilidades que surgirem e evite resistir a transformações que podem favorecer seu crescimento.

GÊMEOS: O Eremita

Reflexão e autoconhecimento orientam o dia. A carta indica a importância de diminuir o ritmo para compreender melhor suas prioridades. Antes de buscar respostas em outras pessoas, procure ouvir a própria intuição e respeitar seu tempo.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

CÂNCER: Ás de Copas

Novos sentimentos e oportunidades afetivas ganham força. A carta representa acolhimento, sensibilidade e renovação emocional. O momento pode favorecer aproximações, reconciliações e conversas importantes, desde que exista abertura para demonstrar o que sente.

LEÃO: A Força

Coragem e autoconfiança conduzem a previsão. A carta simboliza equilíbrio emocional, determinação e capacidade de enfrentar desafios sem agir por impulso. O dia favorece atitudes firmes e situações em que sua segurança pode fazer diferença.

O dia perfeito de férias de Leão 1 de 5

VIRGEM: A Justiça

Responsabilidade e decisões importantes aparecem em evidência. A carta recomenda avaliar situações com objetividade e considerar as consequências de cada escolha. É um bom momento para organizar pendências e buscar soluções equilibradas.

LIBRA: Pajem de Espadas

Curiosidade e comunicação movimentam o dia. A carta indica notícias, descobertas e conversas que podem trazer novas perspectivas. Procure observar os detalhes e evite tirar conclusões antes de compreender todos os lados de uma situação.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

ESCORPIÃO: A Morte

Transformações e encerramento de ciclos marcam a previsão. A carta não representa necessariamente uma perda literal, mas a necessidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido. O momento favorece mudanças e recomeços.

SAGITÁRIO: A Temperança

Paciência e equilíbrio serão fundamentais. A carta simboliza harmonia, adaptação e capacidade de encontrar o ponto certo entre diferentes necessidades. Evite acelerar processos e permita que as situações amadureçam naturalmente.

CAPRICÓRNIO: O Carro

Determinação e movimento aparecem em destaque. A carta representa avanço, disciplina e conquista de objetivos por meio de atitudes firmes. O momento favorece iniciativas profissionais e pessoais, desde que você mantenha clareza sobre a direção que deseja seguir.

AQUÁRIO: Ás de Ouros

Oportunidades materiais e novos projetos conduzem a previsão. A carta simboliza prosperidade, segurança e possibilidades de crescimento financeiro ou profissional. Fique atento a propostas e ideias que possam se transformar em conquistas concretas.

PEIXES: O Mundo