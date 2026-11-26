TAROT DO DIA

Tarot de hoje (26/11): 3 signos podem receber uma segunda chance no amor nesta quinta-feira

As cartas indicam possibilidades de reencontros, conversas inesperadas e resolução de pendências emocionais

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:21

Tarot desta quinta-feira destaca possibilidades de renovação na vida amorosa de três signos Crédito: Reprodução

O tarot desta quinta-feira, 26 de novembro de 2026, aponta para um momento de reflexão sobre sentimentos que ainda não foram completamente superados. Para três signos do zodíaco, o dia pode favorecer a retomada de conversas, a resolução de conflitos e até uma segunda chance no amor.

As energias simbólicas das cartas convidam a avaliar o passado com maturidade, sem repetir comportamentos que provocaram antigos desgastes. Confira os signos em destaque e os conselhos do tarot para cada um deles.

Câncer: um reencontro pode despertar sentimentos

Carta: Seis de Copas

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Associado às lembranças e aos vínculos afetivos do passado, o Seis de Copas sugere que os cancerianos podem revisitar sentimentos que acreditavam ter superado.

Uma mensagem inesperada ou uma conversa com alguém especial pode despertar a vontade de reconstruir uma conexão. Para quem está em um relacionamento, o momento favorece a recuperação da cumplicidade.

Conselho do tarot: não confunda saudade com a necessidade de voltar ao passado. Avalie se essa relação ainda faz sentido.

Libra: uma conversa pode mudar os rumos do amor

Carta: Dois de Copas

O date perfeito para Libra 1 de 8

O Dois de Copas representa reciprocidade, entendimento e conexão emocional. Nesta quinta-feira, os librianos podem encontrar uma oportunidade para esclarecer mal-entendidos e resolver situações que provocaram afastamentos.

Quem está solteiro pode perceber uma abertura para retomar o contato com alguém por quem ainda nutre sentimentos. Já os comprometidos podem encontrar espaço para fortalecer a relação.

Conselho do tarot: seja transparente sobre seus sentimentos e observe se existe disposição do outro lado para construir algo diferente.

Peixes: uma decisão pode transformar a vida amorosa

Carta: O Julgamento

O date perfeito para Peixes 1 de 8

A carta do Julgamento simboliza renovação, consciência e encerramento de antigos ciclos. Para os piscianos, o dia pode favorecer decisões importantes envolvendo relacionamentos e sentimentos mal resolvidos.

Uma situação do passado pode ganhar uma nova perspectiva, permitindo que o signo compreenda melhor suas escolhas. A segunda chance, entretanto, não precisa necessariamente acontecer com outra pessoa: ela também pode representar a oportunidade de recomeçar sozinho.

Conselho do tarot: considere o que aprendeu com suas experiências antes de decidir qual caminho seguir.