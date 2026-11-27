Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:51
A última sexta-feira de novembro chega com uma energia de movimento e renovação, segundo a interpretação simbólica do tarot. O momento favorece a abertura para novas experiências, especialmente para quem deseja mudar de emprego, ampliar os rendimentos ou tirar um projeto do papel.
Áries, Gêmeos e Capricórnio aparecem em destaque nesta sexta-feira (27). As cartas sugerem que esses signos podem encontrar oportunidades em situações aparentemente comuns, como uma conversa, uma mensagem ou um encontro profissional.
Áries – Ás de Paus
O Ás de Paus representa iniciativa, criatividade e novos começos. A sexta-feira pode favorecer o surgimento de uma proposta capaz de despertar novamente o entusiasmo pela vida profissional.
O date perfeito para Áries
Uma ideia que parecia distante pode começar a ganhar forma. O conselho da carta é demonstrar interesse pelas oportunidades, sem assumir compromissos antes de avaliar suas condições.
Gêmeos – Pajem de Ouros
O Pajem de Ouros está associado ao aprendizado e às possibilidades de crescimento material. Uma conversa profissional, indicação ou convite pode abrir espaço para novas fontes de renda.
Gêmeos no trabalho
O momento também favorece negociações e investimentos no desenvolvimento de habilidades. A recomendação é prestar atenção aos detalhes e evitar decisões motivadas apenas pela empolgação.
Capricórnio – Três de Ouros
O Três de Ouros simboliza reconhecimento, colaboração e construção de resultados. O esforço dedicado a uma atividade profissional pode começar a ser percebido por outras pessoas.
Perfume ideal para Capricórnio
Uma proposta de parceria ou uma nova responsabilidade pode representar uma oportunidade de crescimento. A carta aconselha valorizar o próprio trabalho e reconhecer a importância das conexões profissionais.