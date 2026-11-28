Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:51
O último sábado de novembro pode ser marcado por reflexões sobre sentimentos e relacionamentos. Na leitura simbólica do tarot, o momento favorece conversas sinceras, a compreensão de emoções e a possibilidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido.
Touro, Leão e Escorpião aparecem em destaque neste sábado (28). As cartas convidam esses signos a observar mudanças na vida afetiva e a avaliar o que realmente desejam construir ao lado de outra pessoa.
Touro – Os Enamorados
A carta dos Enamorados representa escolhas, vínculos afetivos e decisões que envolvem o coração. Uma conversa importante pode ajudar a esclarecer sentimentos que estavam guardados.
Perfume ideal para Touro
Para quem está solteiro, o momento favorece novas conexões. Já quem vive um relacionamento pode encontrar espaço para discutir planos e expectativas. O conselho é buscar equilíbrio entre desejo e responsabilidade emocional.
Leão – Cavaleiro de Copas
O Cavaleiro de Copas simboliza aproximações, demonstrações de carinho e abertura emocional. Uma mensagem inesperada ou um convite especial pode movimentar a vida amorosa dos leoninos.
O date perfeito para Leão
A carta também sugere que demonstrar sentimentos não precisa ser interpretado como sinal de fragilidade. Entretanto, é importante observar se as atitudes correspondem às promessas.
Escorpião – A Torre
A Torre representa mudanças capazes de transformar antigas certezas. No campo amoroso, a carta sugere a necessidade de enfrentar situações que vinham sendo evitadas.
Decoração que é a cara de Escorpião
Uma revelação ou conversa pode modificar a percepção sobre determinado relacionamento. O conselho é não agir impulsivamente e compreender que algumas mudanças podem contribuir para relações mais saudáveis.