TAROT DO DIA

Tarot de hoje (28/11): 3 signos podem viver uma reviravolta na vida amorosa neste sábado

Cartas apontam para revelações, aproximações inesperadas e decisões importantes nos relacionamentos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O último sábado de novembro pode ser marcado por reflexões sobre sentimentos e relacionamentos. Na leitura simbólica do tarot, o momento favorece conversas sinceras, a compreensão de emoções e a possibilidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido.

Touro, Leão e Escorpião aparecem em destaque neste sábado (28). As cartas convidam esses signos a observar mudanças na vida afetiva e a avaliar o que realmente desejam construir ao lado de outra pessoa.

Touro – Os Enamorados

A carta dos Enamorados representa escolhas, vínculos afetivos e decisões que envolvem o coração. Uma conversa importante pode ajudar a esclarecer sentimentos que estavam guardados.

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Para quem está solteiro, o momento favorece novas conexões. Já quem vive um relacionamento pode encontrar espaço para discutir planos e expectativas. O conselho é buscar equilíbrio entre desejo e responsabilidade emocional.

Leão – Cavaleiro de Copas

O Cavaleiro de Copas simboliza aproximações, demonstrações de carinho e abertura emocional. Uma mensagem inesperada ou um convite especial pode movimentar a vida amorosa dos leoninos.

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A carta também sugere que demonstrar sentimentos não precisa ser interpretado como sinal de fragilidade. Entretanto, é importante observar se as atitudes correspondem às promessas.

Escorpião – A Torre

A Torre representa mudanças capazes de transformar antigas certezas. No campo amoroso, a carta sugere a necessidade de enfrentar situações que vinham sendo evitadas.

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