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Heider Sacramento
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:51
O último domingo de novembro traz uma oportunidade de refletir sobre os acontecimentos das últimas semanas. Na interpretação simbólica do tarot, o momento favorece o encerramento de pendências, a recuperação da confiança e a preparação para uma nova etapa.
Câncer, Virgem e Aquário aparecem em destaque neste domingo (29). Para esses signos, as cartas sugerem que situações desgastantes podem começar a perder força, abrindo espaço para experiências mais positivas.
Câncer – Seis de Espadas
O Seis de Espadas representa transição e afastamento de situações emocionalmente desgastantes. Os cancerianos podem encontrar uma maneira diferente de lidar com um problema que vinha ocupando seus pensamentos.
Comidas que são a cara de Câncer
Uma conversa esclarecedora ou um período de descanso pode contribuir para recuperar a tranquilidade. A carta aconselha respeitar o próprio tempo e não insistir em situações que provocam sofrimento constante.
Virgem – O Mundo
A carta do Mundo simboliza conclusão, realização e reconhecimento. Uma pendência pessoal ou profissional pode encontrar encaminhamento, proporcionando uma sensação de dever cumprido.
Comidas que são a cara de Virgem
O domingo também favorece a avaliação das conquistas recentes. Mesmo que nem todos os objetivos tenham sido alcançados, reconhecer o próprio progresso pode ajudar na preparação para dezembro.
Aquário – A Estrela
A Estrela está relacionada à esperança, à inspiração e à recuperação da confiança. Uma notícia positiva, um gesto de carinho ou uma nova perspectiva pode renovar o entusiasmo dos aquarianos.
Comidas que são a cara de Aquário
A carta também incentiva a retomada de projetos que foram deixados de lado. O conselho é aproveitar o momento para reorganizar prioridades e estabelecer objetivos possíveis para as próximas semanas.