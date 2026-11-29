TAROT DO DIA

Tarot de hoje (29/11): 3 signos podem encerrar um ciclo difícil e receber boas notícias neste domingo

Cartas simbolizam renovação, alívio emocional e novas perspectivas para os últimos dias de novembro

Heider Sacramento

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O último domingo de novembro traz uma oportunidade de refletir sobre os acontecimentos das últimas semanas. Na interpretação simbólica do tarot, o momento favorece o encerramento de pendências, a recuperação da confiança e a preparação para uma nova etapa.

Câncer, Virgem e Aquário aparecem em destaque neste domingo (29). Para esses signos, as cartas sugerem que situações desgastantes podem começar a perder força, abrindo espaço para experiências mais positivas.

Câncer – Seis de Espadas

O Seis de Espadas representa transição e afastamento de situações emocionalmente desgastantes. Os cancerianos podem encontrar uma maneira diferente de lidar com um problema que vinha ocupando seus pensamentos.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Uma conversa esclarecedora ou um período de descanso pode contribuir para recuperar a tranquilidade. A carta aconselha respeitar o próprio tempo e não insistir em situações que provocam sofrimento constante.

Virgem – O Mundo

A carta do Mundo simboliza conclusão, realização e reconhecimento. Uma pendência pessoal ou profissional pode encontrar encaminhamento, proporcionando uma sensação de dever cumprido.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

O domingo também favorece a avaliação das conquistas recentes. Mesmo que nem todos os objetivos tenham sido alcançados, reconhecer o próprio progresso pode ajudar na preparação para dezembro.

Aquário – A Estrela

A Estrela está relacionada à esperança, à inspiração e à recuperação da confiança. Uma notícia positiva, um gesto de carinho ou uma nova perspectiva pode renovar o entusiasmo dos aquarianos.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10