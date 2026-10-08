Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot de quinta-feira (8): Leão, Aquário e Gêmeos podem ter boas oportunidades; veja a previsão para os 12 signos

Cartas indicam tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal; confira a mensagem do tarô para cada signo nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira, 8 de outubro, chega com diferentes energias para os 12 signos do zodíaco. A leitura do tarô aponta tendências para decisões, relacionamentos, trabalho, dinheiro e questões pessoais ao longo do dia.

Confira a carta de cada signo e veja as principais mensagens do tarô para esta quinta-feira.

Áries | O Carro

A carta indica movimento, determinação e iniciativa. No trabalho, tomar a frente de uma situação pode ajudar a destravar pendências. No amor, evite agir por impulso e procure ouvir o outro. Nas finanças, mantenha o controle para não transformar pressa em prejuízo.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Touro | A Imperatriz

A quinta-feira favorece criatividade, conforto e crescimento. No trabalho, ideias podem ganhar espaço quando colocadas em prática com confiança. No amor, o momento é propício para demonstrar carinho e fortalecer vínculos. Financeiramente, valorize o que já conquistou antes de assumir novos compromissos.

Gêmeos | O Mago

O Mago traz uma energia de iniciativa, comunicação e novas possibilidades. Uma conversa pode abrir portas no trabalho ou aproximar você de uma oportunidade. No amor, seu poder de comunicação estará em destaque. Aproveite a capacidade de adaptação para transformar planos em atitudes.

Câncer | O Enforcado

O dia pede paciência e uma mudança de perspectiva. Algumas situações podem parecer paradas, mas talvez precisem apenas de mais tempo para se resolver. No amor, evite pressionar por respostas. No trabalho, olhar um problema por outro ângulo pode revelar uma solução.

Leão | O Sol

Uma das cartas mais positivas do tarô indica clareza, confiança e reconhecimento. No trabalho, seu esforço pode ser percebido e trazer uma boa notícia. No amor, há espaço para encontros leves e demonstrações de afeto. É um bom momento para colocar projetos em movimento.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Virgem | A Justiça

A quinta-feira coloca decisões e responsabilidades em evidência. No trabalho, organize prioridades antes de tomar uma decisão importante. No amor, uma conversa direta pode esclarecer uma situação. Nas finanças, mantenha as contas sob controle e evite assumir compromissos sem planejamento.

Libra | Os Enamorados

A carta fala sobre escolhas, relações e decisões importantes. No amor, sentimentos podem exigir uma definição ou conversa mais sincera. No trabalho, avalie cuidadosamente as possibilidades antes de escolher um caminho. Evite decidir apenas para agradar outras pessoas.

Escorpião | A Morte

Apesar do nome, a carta representa transformação e encerramento de ciclos, e não algo literal. O dia pode trazer a necessidade de deixar para trás uma situação que já não faz sentido. No trabalho, mudanças podem abrir espaço para uma nova etapa. No amor, desapegar pode ser necessário para seguir em frente.

Sagitário | A Roda da Fortuna

A carta aponta para mudanças e acontecimentos inesperados. Uma situação profissional pode tomar um rumo diferente do planejado. No amor, esteja aberto às surpresas e não tente controlar todos os acontecimentos. Financeiramente, evite contar com algo antes de ter certeza.

Capricórnio | O Imperador

O Imperador favorece organização, liderança e estabilidade. No trabalho, assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque. No amor, cuidado para não transformar segurança em excesso de controle. Nas finanças, planejamento e disciplina serão seus melhores aliados.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Aquário | A Estrela

A quinta-feira chega com uma energia de esperança, inspiração e renovação. Um projeto que parecia distante pode voltar a fazer sentido. No amor, o diálogo tende a trazer leveza e aproximação. É um bom momento para recuperar a confiança em algo que você deseja construir.

Peixes | A Sacerdotisa

A Sacerdotisa reforça a intuição e a capacidade de observar antes de agir. Nem todas as respostas precisam aparecer imediatamente. No amor, preste atenção aos gestos e não apenas às palavras. No trabalho, uma informação que ainda não foi revelada pode mudar sua percepção sobre determinada situação.

Mais recentes

Imagem - Boldo, chá-verde e outras bebidas parecem inofensivas: consumo excessivo pode trazer riscos ao fígado e exige atenção

Boldo, chá-verde e outras bebidas parecem inofensivas: consumo excessivo pode trazer riscos ao fígado e exige atenção
Imagem - O universo viu tudo: 3 signos podem receber uma baita recompensa por fazer o bem hoje (8 de outubro)

O universo viu tudo: 3 signos podem receber uma baita recompensa por fazer o bem hoje (8 de outubro)
Imagem - Hoje (8 de outubro), estes signos podem abrir portas no trabalho e colocar a vida financeira em ordem

Hoje (8 de outubro), estes signos podem abrir portas no trabalho e colocar a vida financeira em ordem