TAROT & SIGNOS

Tarot de quinta-feira (8): Leão, Aquário e Gêmeos podem ter boas oportunidades; veja a previsão para os 12 signos

Cartas indicam tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal; confira a mensagem do tarô para cada signo nesta quinta-feira

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira, 8 de outubro, chega com diferentes energias para os 12 signos do zodíaco. A leitura do tarô aponta tendências para decisões, relacionamentos, trabalho, dinheiro e questões pessoais ao longo do dia.

Confira a carta de cada signo e veja as principais mensagens do tarô para esta quinta-feira.

Áries | O Carro

A carta indica movimento, determinação e iniciativa. No trabalho, tomar a frente de uma situação pode ajudar a destravar pendências. No amor, evite agir por impulso e procure ouvir o outro. Nas finanças, mantenha o controle para não transformar pressa em prejuízo.

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Touro | A Imperatriz

A quinta-feira favorece criatividade, conforto e crescimento. No trabalho, ideias podem ganhar espaço quando colocadas em prática com confiança. No amor, o momento é propício para demonstrar carinho e fortalecer vínculos. Financeiramente, valorize o que já conquistou antes de assumir novos compromissos.

Gêmeos | O Mago

O Mago traz uma energia de iniciativa, comunicação e novas possibilidades. Uma conversa pode abrir portas no trabalho ou aproximar você de uma oportunidade. No amor, seu poder de comunicação estará em destaque. Aproveite a capacidade de adaptação para transformar planos em atitudes.

Câncer | O Enforcado

O dia pede paciência e uma mudança de perspectiva. Algumas situações podem parecer paradas, mas talvez precisem apenas de mais tempo para se resolver. No amor, evite pressionar por respostas. No trabalho, olhar um problema por outro ângulo pode revelar uma solução.

Leão | O Sol

Uma das cartas mais positivas do tarô indica clareza, confiança e reconhecimento. No trabalho, seu esforço pode ser percebido e trazer uma boa notícia. No amor, há espaço para encontros leves e demonstrações de afeto. É um bom momento para colocar projetos em movimento.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Virgem | A Justiça

A quinta-feira coloca decisões e responsabilidades em evidência. No trabalho, organize prioridades antes de tomar uma decisão importante. No amor, uma conversa direta pode esclarecer uma situação. Nas finanças, mantenha as contas sob controle e evite assumir compromissos sem planejamento.

Libra | Os Enamorados

A carta fala sobre escolhas, relações e decisões importantes. No amor, sentimentos podem exigir uma definição ou conversa mais sincera. No trabalho, avalie cuidadosamente as possibilidades antes de escolher um caminho. Evite decidir apenas para agradar outras pessoas.

Escorpião | A Morte

Apesar do nome, a carta representa transformação e encerramento de ciclos, e não algo literal. O dia pode trazer a necessidade de deixar para trás uma situação que já não faz sentido. No trabalho, mudanças podem abrir espaço para uma nova etapa. No amor, desapegar pode ser necessário para seguir em frente.

Sagitário | A Roda da Fortuna

A carta aponta para mudanças e acontecimentos inesperados. Uma situação profissional pode tomar um rumo diferente do planejado. No amor, esteja aberto às surpresas e não tente controlar todos os acontecimentos. Financeiramente, evite contar com algo antes de ter certeza.

Capricórnio | O Imperador

O Imperador favorece organização, liderança e estabilidade. No trabalho, assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque. No amor, cuidado para não transformar segurança em excesso de controle. Nas finanças, planejamento e disciplina serão seus melhores aliados.

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Aquário | A Estrela

A quinta-feira chega com uma energia de esperança, inspiração e renovação. Um projeto que parecia distante pode voltar a fazer sentido. No amor, o diálogo tende a trazer leveza e aproximação. É um bom momento para recuperar a confiança em algo que você deseja construir.

Peixes | A Sacerdotisa