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Tarot de terça-feira (6): Áries, Leão e Aquário podem ter boas surpresas; veja a previsão para os 12 signos

Cartas indicam tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal; confira a mensagem do tarô para cada signo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira, 6 de outubro, chega com diferentes possibilidades para os 12 signos do zodíaco. A leitura do tarô aponta caminhos de atenção, oportunidades e aprendizados que podem influenciar as decisões ao longo do dia.

Confira a carta de cada signo e veja as principais tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal.

Áries | O Imperador

O dia favorece organização, liderança e decisões firmes. No trabalho, assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque. No amor, evite transformar segurança em controle. Financeiramente, a recomendação é manter os pés no chão.

Touro | O Hierofante

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

A carta indica um momento de estabilidade e busca por segurança. Questões profissionais podem avançar quando você segue métodos já conhecidos. No amor, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos. Evite decisões financeiras por impulso.

Gêmeos | O Mago

Terça-feira traz criatividade, comunicação e iniciativa. Uma conversa pode abrir uma oportunidade inesperada no trabalho. Na vida amorosa, seu poder de comunicação estará em alta. Use sua capacidade de adaptação para transformar ideias em atitudes.

Câncer | A Lua

O dia pede atenção às emoções e às incertezas. Nem tudo estará tão claro quanto parece, principalmente em questões afetivas. Antes de tirar conclusões, procure informações. No trabalho, confie menos em suposições e mais em fatos.

Leão | O Sol

Uma das cartas mais positivas do tarô indica clareza, reconhecimento e confiança. O trabalho pode trazer boas notícias ou elogios. No amor, há espaço para momentos leves e demonstrações de afeto. Aproveite a energia para colocar planos em movimento.

Virgem | O Eremita

O Eremita aconselha cautela e reflexão. Você pode sentir necessidade de ficar mais reservado e organizar os pensamentos. No trabalho, analisar antes de agir será uma vantagem. No amor, respeitar o próprio tempo pode evitar conflitos desnecessários.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Libra | A Justiça

A terça-feira coloca decisões em evidência. Equilíbrio e responsabilidade serão fundamentais para lidar com questões profissionais e pessoais. No amor, uma conversa franca pode esclarecer uma situação. Nas finanças, organize contas e compromissos antes de assumir novos gastos.

Escorpião | A Morte

Apesar do nome, a carta representa transformação e encerramento de ciclos, e não algo literal. O dia pode marcar uma mudança importante na forma como você encara determinada situação. Deixe para trás o que já não funciona e abra espaço para uma nova fase.

Sagitário | A Roda da Fortuna

Mudanças podem movimentar a terça-feira. A carta aponta para viradas inesperadas e novas possibilidades. No trabalho, uma oportunidade pode surgir de maneira diferente do planejado. No amor, esteja aberto ao inesperado.

Capricórnio | O Diabo

A carta chama atenção para apegos, excessos e situações que prendem você. No trabalho, cuidado para não assumir mais responsabilidades do que consegue suportar. No amor, observe relações marcadas por ciúme ou dependência. Nas finanças, evite gastos impulsivos.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Aquário | A Estrela

A terça-feira favorece esperança, inspiração e renovação. Um projeto que parecia distante pode voltar a fazer sentido. No amor, o diálogo tende a trazer leveza. É um bom momento para recuperar a confiança em algo que você deseja construir.

Peixes | A Sacerdotisa

A intuição ganha força. A Sacerdotisa indica um dia de observação, silêncio e percepção. Nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. No amor, observe mais os gestos do que as palavras. No trabalho, informações ainda não reveladas podem fazer diferença.

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