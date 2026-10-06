TAROT & SIGNOS

Tarot de terça-feira (6): Áries, Leão e Aquário podem ter boas surpresas; veja a previsão para os 12 signos

Cartas indicam tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal; confira a mensagem do tarô para cada signo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira, 6 de outubro, chega com diferentes possibilidades para os 12 signos do zodíaco. A leitura do tarô aponta caminhos de atenção, oportunidades e aprendizados que podem influenciar as decisões ao longo do dia.

Confira a carta de cada signo e veja as principais tendências para amor, trabalho, dinheiro e vida pessoal.

Áries | O Imperador

O dia favorece organização, liderança e decisões firmes. No trabalho, assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque. No amor, evite transformar segurança em controle. Financeiramente, a recomendação é manter os pés no chão.

Touro | O Hierofante

Perfume ideal para Touro 1 de 4

A carta indica um momento de estabilidade e busca por segurança. Questões profissionais podem avançar quando você segue métodos já conhecidos. No amor, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos. Evite decisões financeiras por impulso.

Gêmeos | O Mago

Terça-feira traz criatividade, comunicação e iniciativa. Uma conversa pode abrir uma oportunidade inesperada no trabalho. Na vida amorosa, seu poder de comunicação estará em alta. Use sua capacidade de adaptação para transformar ideias em atitudes.

Câncer | A Lua

O dia pede atenção às emoções e às incertezas. Nem tudo estará tão claro quanto parece, principalmente em questões afetivas. Antes de tirar conclusões, procure informações. No trabalho, confie menos em suposições e mais em fatos.

Leão | O Sol

Uma das cartas mais positivas do tarô indica clareza, reconhecimento e confiança. O trabalho pode trazer boas notícias ou elogios. No amor, há espaço para momentos leves e demonstrações de afeto. Aproveite a energia para colocar planos em movimento.

Virgem | O Eremita

O Eremita aconselha cautela e reflexão. Você pode sentir necessidade de ficar mais reservado e organizar os pensamentos. No trabalho, analisar antes de agir será uma vantagem. No amor, respeitar o próprio tempo pode evitar conflitos desnecessários.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Libra | A Justiça

A terça-feira coloca decisões em evidência. Equilíbrio e responsabilidade serão fundamentais para lidar com questões profissionais e pessoais. No amor, uma conversa franca pode esclarecer uma situação. Nas finanças, organize contas e compromissos antes de assumir novos gastos.

Escorpião | A Morte

Apesar do nome, a carta representa transformação e encerramento de ciclos, e não algo literal. O dia pode marcar uma mudança importante na forma como você encara determinada situação. Deixe para trás o que já não funciona e abra espaço para uma nova fase.

Sagitário | A Roda da Fortuna

Mudanças podem movimentar a terça-feira. A carta aponta para viradas inesperadas e novas possibilidades. No trabalho, uma oportunidade pode surgir de maneira diferente do planejado. No amor, esteja aberto ao inesperado.

Capricórnio | O Diabo

A carta chama atenção para apegos, excessos e situações que prendem você. No trabalho, cuidado para não assumir mais responsabilidades do que consegue suportar. No amor, observe relações marcadas por ciúme ou dependência. Nas finanças, evite gastos impulsivos.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

Aquário | A Estrela

A terça-feira favorece esperança, inspiração e renovação. Um projeto que parecia distante pode voltar a fazer sentido. No amor, o diálogo tende a trazer leveza. É um bom momento para recuperar a confiança em algo que você deseja construir.

Peixes | A Sacerdotisa