Tarot revela 3 signos que podem receber uma notícia inesperada nesta sexta-feira (18)

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00
A sexta feira (18) pode terminar de uma forma bem diferente de como começou para alguns signos. A leitura do tarot indica novidades inesperadas, conversas importantes e oportunidades que podem mudar o rumo do dia.
Para alguns nativos, uma mensagem pode trazer uma resposta aguardada. Para outros, o momento será marcado por decisões ou encontros capazes de despertar sentimentos.
Áries | 3 de Paus
Um plano começa a ganhar forma. No amor, uma conversa pode abrir espaço para uma nova aproximação. Na carreira, uma oportunidade ligada ao futuro pode exigir planejamento.
Touro | Rainha de Ouros
O dia favorece segurança e estabilidade. Gestos de cuidado podem fortalecer uma relação, enquanto uma questão financeira ou profissional pode trazer mais tranquilidade.
Decoração que é a cara de Touro
Gêmeos | O Mago
A comunicação estará em alta. Uma conversa pode mudar a maneira como você enxerga alguém, enquanto uma iniciativa tem potencial para abrir uma nova porta.
Câncer | 6 de Copas
O passado pode voltar a aparecer. Uma mensagem, lembrança ou reencontro pode despertar sentimentos antigos e fazer você repensar uma situação.
Leão | O Sol
Clareza e reconhecimento marcam o dia. Uma resposta positiva pode aumentar sua confiança e deixar os relacionamentos mais leves.
Decoração que é a cara de Leão
Virgem | 8 de Ouros
A dedicação começa a apresentar resultados. No trabalho, o esforço constante pode ser percebido. No amor, pequenos gestos terão importância.
Libra | 2 de Copas
Os relacionamentos ganham destaque. Uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas ou esclarecer sentimentos que estavam indefinidos.
Escorpião | A Roda da Fortuna
Uma reviravolta pode mudar seus planos. Algo inesperado pode surgir no amor ou na carreira e exigir uma nova postura.
Sagitário | A Justiça
Uma decisão importante pode aparecer. Antes de agir, avalie os fatos e as consequências de cada escolha.
Decoração que é a cara de Sagitário
Capricórnio | 9 de Ouros
O dia favorece independência e conquistas pessoais. Um resultado pode mostrar que seus esforços estão começando a valer a pena.
Aquário | 5 de Paus
Pequenas disputas podem surgir. Evite transformar divergências em conflitos maiores e escolha bem onde concentrar sua energia.
Peixes | A Estrela
Esperança e renovação entram em cena. Uma notícia pode devolver a motivação para continuar um projeto ou acreditar em uma possibilidade.
Mensagem do Tarot para 18 de setembro
As cartas indicam que uma surpresa pode surgir justamente quando tudo parece seguir o planejado. Observe os sinais antes de tomar uma decisão.