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Tarot revela 3 signos que podem receber uma notícia inesperada nesta sexta-feira (18)

Cartas apontam revelações, encontros e mudanças de planos que podem mexer com a rotina dos nativos nesta sexta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
A leitura do tarot indica novidades inesperadas Crédito: Shutterstock

A sexta feira (18) pode terminar de uma forma bem diferente de como começou para alguns signos. A leitura do tarot indica novidades inesperadas, conversas importantes e oportunidades que podem mudar o rumo do dia.

Para alguns nativos, uma mensagem pode trazer uma resposta aguardada. Para outros, o momento será marcado por decisões ou encontros capazes de despertar sentimentos.

Áries | 3 de Paus

Um plano começa a ganhar forma. No amor, uma conversa pode abrir espaço para uma nova aproximação. Na carreira, uma oportunidade ligada ao futuro pode exigir planejamento.

Touro | Rainha de Ouros

O dia favorece segurança e estabilidade. Gestos de cuidado podem fortalecer uma relação, enquanto uma questão financeira ou profissional pode trazer mais tranquilidade.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Gêmeos | O Mago

A comunicação estará em alta. Uma conversa pode mudar a maneira como você enxerga alguém, enquanto uma iniciativa tem potencial para abrir uma nova porta.

Câncer | 6 de Copas

O passado pode voltar a aparecer. Uma mensagem, lembrança ou reencontro pode despertar sentimentos antigos e fazer você repensar uma situação.

Leão | O Sol

Clareza e reconhecimento marcam o dia. Uma resposta positiva pode aumentar sua confiança e deixar os relacionamentos mais leves.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Virgem | 8 de Ouros

A dedicação começa a apresentar resultados. No trabalho, o esforço constante pode ser percebido. No amor, pequenos gestos terão importância.

Libra | 2 de Copas

Os relacionamentos ganham destaque. Uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas ou esclarecer sentimentos que estavam indefinidos.

Escorpião | A Roda da Fortuna

Uma reviravolta pode mudar seus planos. Algo inesperado pode surgir no amor ou na carreira e exigir uma nova postura.

Sagitário | A Justiça

Uma decisão importante pode aparecer. Antes de agir, avalie os fatos e as consequências de cada escolha.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Capricórnio | 9 de Ouros

O dia favorece independência e conquistas pessoais. Um resultado pode mostrar que seus esforços estão começando a valer a pena.

Aquário | 5 de Paus

Pequenas disputas podem surgir. Evite transformar divergências em conflitos maiores e escolha bem onde concentrar sua energia.

Peixes | A Estrela

Esperança e renovação entram em cena. Uma notícia pode devolver a motivação para continuar um projeto ou acreditar em uma possibilidade.

Mensagem do Tarot para 18 de setembro

As cartas indicam que uma surpresa pode surgir justamente quando tudo parece seguir o planejado. Observe os sinais antes de tomar uma decisão.

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