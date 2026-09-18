TAROT & SIGNOS

Tarot revela 3 signos que podem receber uma notícia inesperada nesta sexta-feira (18)

Cartas apontam revelações, encontros e mudanças de planos que podem mexer com a rotina dos nativos nesta sexta

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

A leitura do tarot indica novidades inesperadas Crédito: Shutterstock

A sexta feira (18) pode terminar de uma forma bem diferente de como começou para alguns signos. A leitura do tarot indica novidades inesperadas, conversas importantes e oportunidades que podem mudar o rumo do dia.

Para alguns nativos, uma mensagem pode trazer uma resposta aguardada. Para outros, o momento será marcado por decisões ou encontros capazes de despertar sentimentos.

Áries | 3 de Paus

Um plano começa a ganhar forma. No amor, uma conversa pode abrir espaço para uma nova aproximação. Na carreira, uma oportunidade ligada ao futuro pode exigir planejamento.

Touro | Rainha de Ouros

O dia favorece segurança e estabilidade. Gestos de cuidado podem fortalecer uma relação, enquanto uma questão financeira ou profissional pode trazer mais tranquilidade.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos | O Mago

A comunicação estará em alta. Uma conversa pode mudar a maneira como você enxerga alguém, enquanto uma iniciativa tem potencial para abrir uma nova porta.

Câncer | 6 de Copas

O passado pode voltar a aparecer. Uma mensagem, lembrança ou reencontro pode despertar sentimentos antigos e fazer você repensar uma situação.

Leão | O Sol

Clareza e reconhecimento marcam o dia. Uma resposta positiva pode aumentar sua confiança e deixar os relacionamentos mais leves.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Virgem | 8 de Ouros

A dedicação começa a apresentar resultados. No trabalho, o esforço constante pode ser percebido. No amor, pequenos gestos terão importância.

Libra | 2 de Copas

Os relacionamentos ganham destaque. Uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas ou esclarecer sentimentos que estavam indefinidos.

Escorpião | A Roda da Fortuna

Uma reviravolta pode mudar seus planos. Algo inesperado pode surgir no amor ou na carreira e exigir uma nova postura.

Sagitário | A Justiça

Uma decisão importante pode aparecer. Antes de agir, avalie os fatos e as consequências de cada escolha.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio | 9 de Ouros

O dia favorece independência e conquistas pessoais. Um resultado pode mostrar que seus esforços estão começando a valer a pena.

Aquário | 5 de Paus

Pequenas disputas podem surgir. Evite transformar divergências em conflitos maiores e escolha bem onde concentrar sua energia.

Peixes | A Estrela

Esperança e renovação entram em cena. Uma notícia pode devolver a motivação para continuar um projeto ou acreditar em uma possibilidade.

Mensagem do Tarot para 18 de setembro