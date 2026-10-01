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Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:52
1º de outubro chega com uma energia de renovação e movimento. As cartas indicam um dia para tomar decisões, encerrar pendências e abrir espaço para novas possibilidades. Enquanto alguns signos podem sentir mais confiança para agir, outros terão de controlar a ansiedade e confiar no próprio tempo.
Veja as previsões para esta quinta-feira:
Áries: O Sol
Amor: Um encontro ou conversa pode trazer mais clareza para a vida afetiva.
Carreira: Seu esforço tende a ganhar visibilidade.
O date perfeito para Áries
Saúde: Aproveite a disposição, mas evite exageros.
Amizades: Um momento de descontração aproxima pessoas queridas.
Touro: A Justiça
Amor: Uma conversa sincera ajuda a colocar sentimentos em ordem.
Carreira: Decisões importantes pedem equilíbrio e atenção aos detalhes.
Saúde: Procure manter uma rotina mais organizada.
Amizades: Evite tomar partido antes de ouvir os dois lados.
Gêmeos: O Mago
Amor: Seu poder de comunicação pode abrir portas para uma aproximação.
Carreira: Uma ideia tem potencial para sair do papel.
Saúde: Evite dispersar sua energia em muitas tarefas.
Amizades: Uma conversa inesperada pode render uma boa oportunidade.
Câncer: A Lua
Amor: Nem tudo estará tão claro quanto parece; evite tirar conclusões precipitadas.
Carreira: Confie na intuição, mas confira as informações antes de agir.
Saúde: Momentos de descanso serão importantes.
Amizades: Uma situação mal interpretada pode pedir esclarecimento.
Leão: O Imperador
Amor: Segurança e maturidade serão importantes para conduzir uma relação.
Carreira: Assuma o controle de uma situação que depende da sua iniciativa.
O date perfeito para Leão
Saúde: Organize melhor seus horários.
Amizades: Sua postura firme pode ajudar alguém próximo.
Virgem: O Mundo
Amor: Um ciclo emocional pode chegar ao fim e dar espaço para uma nova fase.
Carreira: Resultados de um trabalho anterior começam a aparecer.
Saúde: Sensação de maior equilíbrio ao longo do dia.
Amizades: Uma pendência pode finalmente ser resolvida.
Libra: Os Enamorados
Amor: Uma escolha pode definir os próximos passos de uma relação.
Carreira: Parcerias ganham importância nas decisões profissionais.
Saúde: Evite deixar preocupações acumularem tensão.
Amizades: Uma conversa aproxima você de alguém especial.
Escorpião: A Morte
Amor: Uma mudança profunda pode transformar a maneira como você enxerga uma relação.
O date perfeito para Escorpião
Carreira: É hora de abandonar uma estratégia que já não funciona.
Saúde: Repense hábitos que prejudicam seu bem-estar.
Amizades: Uma relação pode entrar em uma nova fase.
Sagitário: O Carro
Amor: Tome a iniciativa em uma situação que estava parada.
Carreira: Determinação será fundamental para superar um obstáculo.
Saúde: Movimente o corpo e evite ficar parado por muito tempo.
Amizades: Um convite inesperado pode movimentar o dia.
Capricórnio: O Eremita
Amor: Talvez seja melhor observar antes de tomar uma decisão.
Carreira: Concentre-se em uma tarefa por vez.
Saúde: Seu corpo pode pedir mais descanso.
Amizades: Um pouco de silêncio pode ser necessário para reorganizar as ideias.
Aquário: A Torre
Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre alguém.
Carreira: Esteja preparado para mudanças de planos.
Saúde: Evite sobrecarga física e mental.
Amizades: Uma conversa direta pode mudar a dinâmica de uma relação.
Peixes: A Sacerdotisa
Amor: Sua intuição pode revelar mais do que as palavras de alguém.
Carreira: Observe o cenário antes de contar seus próximos passos.
Saúde: Momentos de tranquilidade ajudam a recuperar as energias.
Amizades: Nem toda situação precisa de uma resposta imediata.