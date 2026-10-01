TAROT & SIGNOS

Tarot revela as surpresas que aguardam os 12 signos nesta quinta-feira (1º)

Cartas apontam tendências para o amor, a carreira, a saúde e as amizades no início de outubro

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:52

Tarot Crédito: Shutterstock

1º de outubro chega com uma energia de renovação e movimento. As cartas indicam um dia para tomar decisões, encerrar pendências e abrir espaço para novas possibilidades. Enquanto alguns signos podem sentir mais confiança para agir, outros terão de controlar a ansiedade e confiar no próprio tempo.



Veja as previsões para esta quinta-feira:

Áries: O Sol

Amor: Um encontro ou conversa pode trazer mais clareza para a vida afetiva.

Carreira: Seu esforço tende a ganhar visibilidade.

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Saúde: Aproveite a disposição, mas evite exageros.

Amizades: Um momento de descontração aproxima pessoas queridas.

Touro: A Justiça

Amor: Uma conversa sincera ajuda a colocar sentimentos em ordem.

Carreira: Decisões importantes pedem equilíbrio e atenção aos detalhes.

Saúde: Procure manter uma rotina mais organizada.

Amizades: Evite tomar partido antes de ouvir os dois lados.

Gêmeos: O Mago

Amor: Seu poder de comunicação pode abrir portas para uma aproximação.

Carreira: Uma ideia tem potencial para sair do papel.

Saúde: Evite dispersar sua energia em muitas tarefas.

Amizades: Uma conversa inesperada pode render uma boa oportunidade.

Câncer: A Lua

Amor: Nem tudo estará tão claro quanto parece; evite tirar conclusões precipitadas.

Carreira: Confie na intuição, mas confira as informações antes de agir.

Saúde: Momentos de descanso serão importantes.

Amizades: Uma situação mal interpretada pode pedir esclarecimento.

Leão: O Imperador

Amor: Segurança e maturidade serão importantes para conduzir uma relação.

Carreira: Assuma o controle de uma situação que depende da sua iniciativa.

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Saúde: Organize melhor seus horários.

Amizades: Sua postura firme pode ajudar alguém próximo.

Virgem: O Mundo

Amor: Um ciclo emocional pode chegar ao fim e dar espaço para uma nova fase.

Carreira: Resultados de um trabalho anterior começam a aparecer.

Saúde: Sensação de maior equilíbrio ao longo do dia.

Amizades: Uma pendência pode finalmente ser resolvida.

Libra: Os Enamorados

Amor: Uma escolha pode definir os próximos passos de uma relação.

Carreira: Parcerias ganham importância nas decisões profissionais.

Saúde: Evite deixar preocupações acumularem tensão.

Amizades: Uma conversa aproxima você de alguém especial.

Escorpião: A Morte

Amor: Uma mudança profunda pode transformar a maneira como você enxerga uma relação.

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Carreira: É hora de abandonar uma estratégia que já não funciona.

Saúde: Repense hábitos que prejudicam seu bem-estar.

Amizades: Uma relação pode entrar em uma nova fase.

Sagitário: O Carro

Amor: Tome a iniciativa em uma situação que estava parada.

Carreira: Determinação será fundamental para superar um obstáculo.

Saúde: Movimente o corpo e evite ficar parado por muito tempo.

Amizades: Um convite inesperado pode movimentar o dia.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Talvez seja melhor observar antes de tomar uma decisão.

Carreira: Concentre-se em uma tarefa por vez.

Saúde: Seu corpo pode pedir mais descanso.

Amizades: Um pouco de silêncio pode ser necessário para reorganizar as ideias.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre alguém.

Carreira: Esteja preparado para mudanças de planos.

Saúde: Evite sobrecarga física e mental.

Amizades: Uma conversa direta pode mudar a dinâmica de uma relação.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Sua intuição pode revelar mais do que as palavras de alguém.

Carreira: Observe o cenário antes de contar seus próximos passos.

Saúde: Momentos de tranquilidade ajudam a recuperar as energias.