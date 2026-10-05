TAROT & SIGNOS

Tarot revela as surpresas que aguardam os 12 signos nesta segunda-feira (5)

Cartas apontam tendências para o amor, a carreira, a saúde e as amizades no início da semana

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira chega com uma energia de retomada, decisões e organização. As cartas indicam um início de semana marcado pela necessidade de estabelecer prioridades e transformar planos em atitudes. Para alguns signos, será hora de avançar; para outros, o melhor caminho será agir com cautela.

Áries: O Sol

Amor: Uma atitude positiva pode melhorar o clima de uma relação.

Carreira: Seu desempenho pode chamar atenção.

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Saúde: Comece a semana respeitando seus limites.

Amizades: Uma boa conversa pode deixar o dia mais leve.

Touro: A Justiça

Amor: Procure equilíbrio antes de tomar uma decisão.

Carreira: Atenção aos detalhes será importante.

Saúde: Organize horários e compromissos.

Amizades: Evite julgamentos precipitados.

Gêmeos: O Mago

Amor: A comunicação será sua principal aliada.

Carreira: Uma ideia pode se transformar em oportunidade.

Saúde: Evite começar muitas tarefas ao mesmo tempo.

Amizades: Uma conversa pode abrir uma nova possibilidade.

Câncer: A Lua

Amor: Dúvidas podem aparecer, mas não precisam definir suas escolhas.

Carreira: Confira informações antes de tomar decisões.

Saúde: Reserve pausas ao longo do dia.

Amizades: Um mal-entendido pode ser resolvido com sinceridade.

Leão: O Imperador

Amor: Segurança emocional será importante.

Carreira: Assuma responsabilidades e organize as prioridades.

Saúde: Não deixe o excesso de compromissos atrapalhar seu descanso.

Amizades: Sua firmeza pode ajudar alguém próximo.

Virgem: O Mundo

Amor: Uma nova fase pode começar depois de um encerramento.

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Carreira: Resultados de esforços anteriores podem aparecer.

Saúde: A rotina tende a ficar mais equilibrada.

Amizades: Uma questão pendente pode finalmente ser resolvida.

Libra: Os Enamorados

Amor: Uma escolha pode definir os próximos passos de uma relação.

Carreira: Parcerias terão papel importante.

Saúde: Encontre espaço para cuidar também de si.

Amizades: Uma conversa pode aproximar você de alguém.

Escorpião: A Morte

Amor: Mudanças podem renovar uma relação.

Carreira: Abandonar um método antigo pode ser necessário.

Saúde: Reveja hábitos que vêm prejudicando sua rotina.

Amizades: Uma relação pode entrar em uma nova fase.

Sagitário: O Carro

Amor: Tome a iniciativa diante de uma situação parada.

Carreira: Foco e determinação ajudam a enfrentar obstáculos.

Saúde: Movimente-se e evite passar o dia inteiro sentado.

Amizades: Um convite pode surgir de forma inesperada.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Antes de agir, entenda melhor o que você sente.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Carreira: Concentre-se nas tarefas mais importantes.

Saúde: O corpo pode pedir mais descanso.

Amizades: Evite se envolver em conflitos desnecessários.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar uma percepção.

Carreira: Mudanças de última hora podem exigir jogo de cintura.

Saúde: Controle a sobrecarga mental.

Amizades: Uma conversa direta pode redefinir uma relação.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Sua intuição pode ajudar a compreender melhor alguém.

Carreira: Observe o ambiente antes de expor seus planos.

Saúde: Momentos de pausa serão importantes.