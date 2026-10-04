TAROT & SIGNOS

Tarot revela as surpresas que aguardam os 12 signos neste domingo (4)

Cartas apontam tendências para o amor, a carreira, a saúde e as amizades no primeiro domingo de outubro

Heider Sacramento

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo traz uma atmosfera de introspecção, renovação e preparação para uma nova semana. As cartas indicam que o momento pode ser aproveitado para reorganizar sentimentos, fortalecer vínculos e entender melhor quais caminhos fazem sentido daqui para frente.

Áries: O Sol

Amor: Um gesto espontâneo pode deixar a relação mais leve.

Carreira: Uma ideia pode trazer motivação para os próximos dias.

Saúde: Aproveite o domingo para recarregar as energias.

Amizades: Bons momentos em grupo favorecem a aproximação.

Touro: A Justiça

Amor: Procure equilíbrio entre razão e sentimento.

Carreira: Organizar pendências ajuda a começar a semana mais tranquilo.

Saúde: Evite exageros e priorize o descanso.

Amizades: Uma conversa pode esclarecer um mal-entendido.

Gêmeos: O Mago

Amor: Uma conversa pode despertar interesse ou reacender a conexão.

Carreira: Use a criatividade para planejar os próximos passos.

Saúde: Diminua o ritmo quando perceber cansaço.

Amizades: Uma troca de ideias pode render bons planos.

Câncer: A Lua

Amor: Não deixe dúvidas tomarem conta da vida afetiva.

Carreira: Confie na percepção, mas confirme informações importantes.

Saúde: Momentos de tranquilidade serão especialmente importantes.

Amizades: Evite interpretar silêncios ou mensagens sem contexto.

Leão: O Imperador

Amor: Demonstre segurança sem tentar controlar tudo.

Carreira: O planejamento será seu aliado para a semana.

Saúde: Organize os horários para não começar a segunda-feira cansado.

Amizades: Sua presença pode ser importante para alguém próximo.

Virgem: O Mundo

Amor: Uma situação antiga pode finalmente encontrar um desfecho.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Carreira: Reconheça o quanto você avançou nos últimos dias.

Saúde: O equilíbrio entre descanso e atividade será positivo.

Amizades: Um encontro pode marcar o encerramento de uma pendência.

Libra: Os Enamorados

Amor: Uma escolha sentimental pode ganhar destaque.

Carreira: Pense nas parcerias que deseja fortalecer.

Saúde: Evite carregar preocupações que não dependem apenas de você.

Amizades: Um encontro pode aproximar pessoas queridas.

Escorpião: A Morte

Amor: Deixar o passado para trás pode trazer leveza.

Carreira: Pense no que precisa ser transformado na rotina profissional.

Saúde: Um novo hábito pode começar de forma simples.

Amizades: Algumas relações podem mudar naturalmente de lugar.

Sagitário: O Carro

Amor: Uma atitude sua pode movimentar a vida afetiva.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Carreira: Use o domingo para definir uma meta para a semana.

Saúde: Movimento e atividades ao ar livre ajudam a renovar a disposição.

Amizades: Um programa de última hora pode surpreender.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Reflita sobre aquilo que realmente deseja.

Carreira: O planejamento silencioso pode ser mais produtivo.

Saúde: Priorize sono e descanso.

Amizades: Um domingo mais reservado pode fazer bem.

Aquário: A Torre

Amor: Uma percepção inesperada pode mudar sua maneira de agir.

Carreira: Prepare-se para adaptar algum plano.

Saúde: Evite começar a semana já sobrecarregado.

Amizades: Uma conversa pode revelar algo que estava escondido.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Observe mais e pressione menos.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

Carreira: Uma ideia pode amadurecer se você não tiver pressa.

Saúde: Silêncio e descanso ajudam a recuperar a energia.