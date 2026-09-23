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Tarot revela virada para 3 signos nesta quarta-feira (23); veja quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam mudanças, encontros inesperados e novas oportunidades para os nativos ao longo desta quarta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (23) chega com energia de movimento e transformação para os signos do zodíaco. No tarot, as cartas indicam que alguns nativos podem se deparar com oportunidades inesperadas, enquanto outros terão de tomar decisões ou lidar com situações que pedem mais equilíbrio.

Uma conversa pode mudar o rumo de um relacionamento, uma oportunidade pode surgir de onde menos se espera ou um acontecimento fora dos planos pode exigir uma nova estratégia.

Áries | O Imperador

A quarta pede organização e firmeza. Assuma o controle das situações importantes e evite deixar decisões relevantes para depois.

Touro | 4 de Ouros

O dia favorece cautela. Questões financeiras e materiais podem exigir mais atenção. Evite decisões impulsivas e preserve o que já conquistou.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos | 8 de Paus

Notícias e movimentações podem acelerar o ritmo do dia. Uma mensagem ou resposta esperada pode chegar de forma inesperada.

Câncer | A Lua

Nem tudo estará tão claro quanto parece. Confie na intuição, mas evite tirar conclusões antes de conhecer todos os fatos.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Leão | 6 de Paus

O reconhecimento pode aparecer. Uma conquista ou elogio ajuda a recuperar a confiança e mostra que seus esforços estão sendo percebidos.

Virgem | O Eremita

O tarot pede um pouco mais de recolhimento. Aproveite o dia para organizar pensamentos e refletir antes de tomar uma decisão.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Libra | A Imperatriz

Afetos e criatividade ganham força. Um encontro, conversa ou situação familiar pode trazer acolhimento e renovar as energias.

Escorpião | A Torre

Uma reviravolta inesperada pode mexer com os planos. Embora o início possa causar desconforto, a mudança pode abrir espaço para uma nova direção.

Sagitário | O Louco

A quarta favorece novidades e experiências diferentes. Uma oportunidade inesperada pode surgir, mas pense nas consequências antes de se jogar.

Capricórnio | 3 de Ouros

O trabalho em conjunto será importante. Uma parceria pode ajudar a tirar um projeto do papel ou aproximar você de um resultado esperado.

Aquário | A Roda da Fortuna

O dia pode trazer uma virada de cenário. Algo que parecia parado começa a se movimentar, exigindo flexibilidade para aproveitar a nova oportunidade.

Peixes | 2 de Copas

Relacionamentos ficam em destaque. Uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas e ajudar a resolver uma questão que estava pendente.

Mensagem do Tarot para 23 de setembro

A quarta-feira pede atenção aos sinais e flexibilidade diante das mudanças. Nem tudo sairá exatamente como planejado, mas acontecimentos inesperados podem revelar possibilidades que ainda não estavam no radar.

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