ASTROLOGIA

Tarot revela virada para 3 signos nesta quinta-feira (24); veja quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam mudanças, encontros e decisões importantes que podem movimentar a vida dos nativos ao longo do dia

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:06

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (24) chega com uma energia de movimento, escolhas e novas possibilidades. A leitura do Tarot indica que algumas situações podem avançar depois de um período de espera, enquanto outras pedem cautela antes de uma decisão definitiva. O dia favorece conversas sinceras, reorganização de planos e abertura para oportunidades inesperadas.

Áries, Libra e Aquário aparecem entre os signos que podem sentir com mais força as mudanças desta quinta-feira. Confira a previsão completa para os 12 signos:

Áries: O Mago

Amor: Uma conversa pode abrir espaço para uma nova fase na vida afetiva. Quem está solteiro pode chamar atenção de alguém inesperado.

Carreira: Criatividade e iniciativa serão seus principais trunfos. Uma ideia pode começar a sair do papel.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Saúde: Evite gastar toda a energia de uma vez. Faça pausas durante o dia.

Amizades: Uma pessoa pode procurar você para pedir ajuda ou conselho.

Touro: Rainha de Ouros

Amor: O dia favorece estabilidade e demonstrações de carinho. Relações seguras ganham importância.

Carreira: Organização será essencial para colocar as finanças e os compromissos em ordem.

Saúde: Cuidados simples com alimentação e descanso podem fazer diferença.

Amizades: Uma conversa tranquila pode aproximar você de alguém querido.

Gêmeos: 7 de Copas

Amor: Muitas possibilidades podem deixar você indeciso. Antes de escolher, procure entender o que realmente deseja.

Carreira: Nem toda oportunidade será tão boa quanto parece. Analise propostas com calma.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Saúde: Evite sobrecarregar a mente com excesso de informações.

Amizades: Uma conversa pode revelar intenções que ainda não estavam claras.

Câncer: 6 de Copas

Amor: O passado pode voltar à memória ou até colocar alguém novamente no seu caminho.

Carreira: Uma experiência anterior pode ajudar a resolver uma questão atual.

Saúde: Atividades que tragam conforto e tranquilidade favorecem o bem-estar.

Amizades: Um reencontro pode marcar positivamente o dia.

Leão: Rainha de Paus

Amor: Seu magnetismo estará em alta. O momento favorece aproximações e demonstrações de interesse.

Carreira: Confiança pode ajudar você a defender uma ideia ou assumir uma nova responsabilidade.

Saúde: Use a disposição para movimentar o corpo, mas respeite seus limites.

Amizades: Sua presença será valorizada em encontros e conversas.

Virgem: 8 de Ouros

Amor: A construção de uma relação dependerá mais de atitudes do que de grandes promessas.

Carreira: Dedicação e atenção aos detalhes podem render reconhecimento.

Saúde: Criar uma rotina mais organizada ajudará a reduzir o desgaste.

Amizades: Alguém pode procurar você para conversar sobre um projeto ou trabalho.

Libra: A Roda da Fortuna

Amor: Uma mudança inesperada pode alterar o rumo de uma relação. Esteja aberto ao novo.

Carreira: Uma oportunidade pode aparecer justamente quando você menos espera.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Saúde: Flexibilidade será importante para lidar com alterações na rotina.

Amizades: Um encontro inesperado pode trazer uma surpresa agradável.

Escorpião: A Justiça

Amor: Uma conversa franca pode colocar fim a uma dúvida ou esclarecer uma situação mal resolvida.

Carreira: O momento pede decisões racionais e atenção aos detalhes de documentos ou acordos.

Saúde: Procure equilibrar trabalho, descanso e compromissos.

Amizades: Evite julgamentos precipitados e escute os dois lados de uma história.

Sagitário: O Carro

Amor: Uma atitude mais direta pode fazer a vida afetiva sair da estagnação.

Carreira: Determinação será importante para avançar em uma meta que parecia distante.

Saúde: Movimento e atividade física podem ajudar a canalizar a energia do dia.

Amizades: Um convite pode tirar você da rotina.

Capricórnio: 4 de Espadas

Amor: Nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente. Dê tempo para os sentimentos amadurecerem.

Carreira: Uma pausa estratégica pode ajudar você a voltar com mais clareza.

Saúde: O descanso merece prioridade, especialmente se os últimos dias foram intensos.

Amizades: Talvez você prefira programas mais tranquilos e conversas reservadas.

Aquário: O Sol

Amor: O clima favorece alegria, aproximação e momentos de maior transparência.

Carreira: Uma boa notícia pode aumentar sua confiança em um projeto.

Saúde: A disposição tende a melhorar quando você consegue manter uma rotina equilibrada.

Amizades: Encontros e conversas podem deixar o dia mais leve.

Peixes: 2 de Copas

Amor: Uma conexão ganha força por meio de uma conversa sincera ou de uma aproximação inesperada.

Carreira: Uma parceria pode ajudar a resolver uma questão que parecia complicada.

Saúde: O equilíbrio emocional deve receber atenção especial.

Amizades: Uma pessoa querida pode demonstrar apoio em um momento importante.

Os destaques desta quinta-feira