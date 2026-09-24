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Tarot revela virada para 3 signos nesta quinta-feira (24); veja quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam mudanças, encontros e decisões importantes que podem movimentar a vida dos nativos ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:06

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (24) chega com uma energia de movimento, escolhas e novas possibilidades. A leitura do Tarot indica que algumas situações podem avançar depois de um período de espera, enquanto outras pedem cautela antes de uma decisão definitiva. O dia favorece conversas sinceras, reorganização de planos e abertura para oportunidades inesperadas.

Áries, Libra e Aquário aparecem entre os signos que podem sentir com mais força as mudanças desta quinta-feira. Confira a previsão completa para os 12 signos:

Áries: O Mago

Amor: Uma conversa pode abrir espaço para uma nova fase na vida afetiva. Quem está solteiro pode chamar atenção de alguém inesperado.

Carreira: Criatividade e iniciativa serão seus principais trunfos. Uma ideia pode começar a sair do papel.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Saúde: Evite gastar toda a energia de uma vez. Faça pausas durante o dia.

Amizades: Uma pessoa pode procurar você para pedir ajuda ou conselho.

Touro: Rainha de Ouros

Amor: O dia favorece estabilidade e demonstrações de carinho. Relações seguras ganham importância.

Carreira: Organização será essencial para colocar as finanças e os compromissos em ordem.

Saúde: Cuidados simples com alimentação e descanso podem fazer diferença.

Amizades: Uma conversa tranquila pode aproximar você de alguém querido.

Gêmeos: 7 de Copas

Amor: Muitas possibilidades podem deixar você indeciso. Antes de escolher, procure entender o que realmente deseja.

Carreira: Nem toda oportunidade será tão boa quanto parece. Analise propostas com calma.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Saúde: Evite sobrecarregar a mente com excesso de informações.

Amizades: Uma conversa pode revelar intenções que ainda não estavam claras.

Câncer: 6 de Copas

Amor: O passado pode voltar à memória ou até colocar alguém novamente no seu caminho.

Carreira: Uma experiência anterior pode ajudar a resolver uma questão atual.

Saúde: Atividades que tragam conforto e tranquilidade favorecem o bem-estar.

Amizades: Um reencontro pode marcar positivamente o dia.

Leão: Rainha de Paus

Amor: Seu magnetismo estará em alta. O momento favorece aproximações e demonstrações de interesse.

Carreira: Confiança pode ajudar você a defender uma ideia ou assumir uma nova responsabilidade.

Saúde: Use a disposição para movimentar o corpo, mas respeite seus limites.

Amizades: Sua presença será valorizada em encontros e conversas.

Virgem: 8 de Ouros

Amor: A construção de uma relação dependerá mais de atitudes do que de grandes promessas.

Carreira: Dedicação e atenção aos detalhes podem render reconhecimento.

Saúde: Criar uma rotina mais organizada ajudará a reduzir o desgaste.

Amizades: Alguém pode procurar você para conversar sobre um projeto ou trabalho.

Libra: A Roda da Fortuna

Amor: Uma mudança inesperada pode alterar o rumo de uma relação. Esteja aberto ao novo.

Carreira: Uma oportunidade pode aparecer justamente quando você menos espera.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Saúde: Flexibilidade será importante para lidar com alterações na rotina.

Amizades: Um encontro inesperado pode trazer uma surpresa agradável.

Escorpião: A Justiça

Amor: Uma conversa franca pode colocar fim a uma dúvida ou esclarecer uma situação mal resolvida.

Carreira: O momento pede decisões racionais e atenção aos detalhes de documentos ou acordos.

Saúde: Procure equilibrar trabalho, descanso e compromissos.

Amizades: Evite julgamentos precipitados e escute os dois lados de uma história.

Sagitário: O Carro

Amor: Uma atitude mais direta pode fazer a vida afetiva sair da estagnação.

Carreira: Determinação será importante para avançar em uma meta que parecia distante.

Saúde: Movimento e atividade física podem ajudar a canalizar a energia do dia.

Amizades: Um convite pode tirar você da rotina.

Capricórnio: 4 de Espadas

Amor: Nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente. Dê tempo para os sentimentos amadurecerem.

Carreira: Uma pausa estratégica pode ajudar você a voltar com mais clareza.

Saúde: O descanso merece prioridade, especialmente se os últimos dias foram intensos.

Amizades: Talvez você prefira programas mais tranquilos e conversas reservadas.

Aquário: O Sol

Amor: O clima favorece alegria, aproximação e momentos de maior transparência.

Carreira: Uma boa notícia pode aumentar sua confiança em um projeto.

Saúde: A disposição tende a melhorar quando você consegue manter uma rotina equilibrada.

Amizades: Encontros e conversas podem deixar o dia mais leve.

Peixes: 2 de Copas

Amor: Uma conexão ganha força por meio de uma conversa sincera ou de uma aproximação inesperada.

Carreira: Uma parceria pode ajudar a resolver uma questão que parecia complicada.

Saúde: O equilíbrio emocional deve receber atenção especial.

Amizades: Uma pessoa querida pode demonstrar apoio em um momento importante.

Os destaques desta quinta-feira

Áries, representado por O Mago, encontra um dia favorável para tomar iniciativa e transformar ideias em ação. Libra, com A Roda da Fortuna, pode lidar com uma mudança inesperada capaz de alterar seus planos. Já Aquário, guiado por O Sol, recebe uma das energias mais positivas da tiragem, com possibilidade de clareza, reconhecimento e boas notícias.

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