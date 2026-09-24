Tarot revela virada para 3 signos nesta quinta-feira (24); veja quem pode ter uma surpresa

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:06
A quinta-feira (24) chega com uma energia de movimento, escolhas e novas possibilidades. A leitura do Tarot indica que algumas situações podem avançar depois de um período de espera, enquanto outras pedem cautela antes de uma decisão definitiva. O dia favorece conversas sinceras, reorganização de planos e abertura para oportunidades inesperadas.
Áries, Libra e Aquário aparecem entre os signos que podem sentir com mais força as mudanças desta quinta-feira. Confira a previsão completa para os 12 signos:
Áries: O Mago
Amor: Uma conversa pode abrir espaço para uma nova fase na vida afetiva. Quem está solteiro pode chamar atenção de alguém inesperado.
Carreira: Criatividade e iniciativa serão seus principais trunfos. Uma ideia pode começar a sair do papel.
Decoração que é a cara de Áries
Saúde: Evite gastar toda a energia de uma vez. Faça pausas durante o dia.
Amizades: Uma pessoa pode procurar você para pedir ajuda ou conselho.
Touro: Rainha de Ouros
Amor: O dia favorece estabilidade e demonstrações de carinho. Relações seguras ganham importância.
Carreira: Organização será essencial para colocar as finanças e os compromissos em ordem.
Saúde: Cuidados simples com alimentação e descanso podem fazer diferença.
Amizades: Uma conversa tranquila pode aproximar você de alguém querido.
Gêmeos: 7 de Copas
Amor: Muitas possibilidades podem deixar você indeciso. Antes de escolher, procure entender o que realmente deseja.
Carreira: Nem toda oportunidade será tão boa quanto parece. Analise propostas com calma.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Saúde: Evite sobrecarregar a mente com excesso de informações.
Amizades: Uma conversa pode revelar intenções que ainda não estavam claras.
Câncer: 6 de Copas
Amor: O passado pode voltar à memória ou até colocar alguém novamente no seu caminho.
Carreira: Uma experiência anterior pode ajudar a resolver uma questão atual.
Saúde: Atividades que tragam conforto e tranquilidade favorecem o bem-estar.
Amizades: Um reencontro pode marcar positivamente o dia.
Leão: Rainha de Paus
Amor: Seu magnetismo estará em alta. O momento favorece aproximações e demonstrações de interesse.
Carreira: Confiança pode ajudar você a defender uma ideia ou assumir uma nova responsabilidade.
Saúde: Use a disposição para movimentar o corpo, mas respeite seus limites.
Amizades: Sua presença será valorizada em encontros e conversas.
Virgem: 8 de Ouros
Amor: A construção de uma relação dependerá mais de atitudes do que de grandes promessas.
Carreira: Dedicação e atenção aos detalhes podem render reconhecimento.
Saúde: Criar uma rotina mais organizada ajudará a reduzir o desgaste.
Amizades: Alguém pode procurar você para conversar sobre um projeto ou trabalho.
Libra: A Roda da Fortuna
Amor: Uma mudança inesperada pode alterar o rumo de uma relação. Esteja aberto ao novo.
Carreira: Uma oportunidade pode aparecer justamente quando você menos espera.
O date perfeito para Libra
Saúde: Flexibilidade será importante para lidar com alterações na rotina.
Amizades: Um encontro inesperado pode trazer uma surpresa agradável.
Escorpião: A Justiça
Amor: Uma conversa franca pode colocar fim a uma dúvida ou esclarecer uma situação mal resolvida.
Carreira: O momento pede decisões racionais e atenção aos detalhes de documentos ou acordos.
Saúde: Procure equilibrar trabalho, descanso e compromissos.
Amizades: Evite julgamentos precipitados e escute os dois lados de uma história.
Sagitário: O Carro
Amor: Uma atitude mais direta pode fazer a vida afetiva sair da estagnação.
Carreira: Determinação será importante para avançar em uma meta que parecia distante.
Saúde: Movimento e atividade física podem ajudar a canalizar a energia do dia.
Amizades: Um convite pode tirar você da rotina.
Capricórnio: 4 de Espadas
Amor: Nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente. Dê tempo para os sentimentos amadurecerem.
Carreira: Uma pausa estratégica pode ajudar você a voltar com mais clareza.
Saúde: O descanso merece prioridade, especialmente se os últimos dias foram intensos.
Amizades: Talvez você prefira programas mais tranquilos e conversas reservadas.
Aquário: O Sol
Amor: O clima favorece alegria, aproximação e momentos de maior transparência.
Carreira: Uma boa notícia pode aumentar sua confiança em um projeto.
Saúde: A disposição tende a melhorar quando você consegue manter uma rotina equilibrada.
Amizades: Encontros e conversas podem deixar o dia mais leve.
Peixes: 2 de Copas
Amor: Uma conexão ganha força por meio de uma conversa sincera ou de uma aproximação inesperada.
Carreira: Uma parceria pode ajudar a resolver uma questão que parecia complicada.
Saúde: O equilíbrio emocional deve receber atenção especial.
Amizades: Uma pessoa querida pode demonstrar apoio em um momento importante.
Os destaques desta quinta-feira
Áries, representado por O Mago, encontra um dia favorável para tomar iniciativa e transformar ideias em ação. Libra, com A Roda da Fortuna, pode lidar com uma mudança inesperada capaz de alterar seus planos. Já Aquário, guiado por O Sol, recebe uma das energias mais positivas da tiragem, com possibilidade de clareza, reconhecimento e boas notícias.