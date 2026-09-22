TAROT & SIGNOS

Tarot revela virada para 3 signos nesta terça-feira (22); veja quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam mudanças, encontros inesperados e novas oportunidades para os nativos ao longo desta terça

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot de terça-feira (22) revela viradas, surpresas e novas oportunidades para os signos; veja as previsões Crédito: Shutterstock

A terça-feira (22) chega com energia de movimento e transformação para os signos do zodíaco. No tarot, as cartas indicam que alguns nativos podem se deparar com oportunidades inesperadas, enquanto outros terão de tomar decisões ou lidar com situações que pedem mais equilíbrio.

Uma conversa pode mudar o rumo de um relacionamento, uma oportunidade pode surgir de onde menos se espera ou um acontecimento fora dos planos pode exigir uma nova estratégia.

Áries | O Imperador

A terça pede organização e firmeza. Assuma o controle das situações importantes e evite deixar decisões relevantes para depois.

Touro | 4 de Ouros

O dia favorece cautela. Questões financeiras e materiais podem exigir mais atenção. Evite decisões impulsivas e preserve o que já conquistou.

Gêmeos | 8 de Paus

Notícias e movimentações podem acelerar o ritmo do dia. Uma mensagem ou resposta esperada pode chegar de forma inesperada.

Câncer | A Lua

Nem tudo estará tão claro quanto parece. Confie na intuição, mas evite tirar conclusões antes de conhecer todos os fatos.

Leão | 6 de Paus

O reconhecimento pode aparecer. Uma conquista ou elogio ajuda a recuperar a confiança e mostra que seus esforços estão sendo percebidos.

Virgem | O Eremita

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

O tarot pede um pouco mais de recolhimento. Aproveite o dia para organizar pensamentos e refletir antes de tomar uma decisão.

Libra | A Imperatriz

Afetos e criatividade ganham força. Um encontro, conversa ou situação familiar pode trazer acolhimento e renovar as energias.

Escorpião | A Torre

Uma reviravolta inesperada pode mexer com os planos. Embora o início possa causar desconforto, a mudança pode abrir espaço para uma nova direção.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário | O Louco

A terça favorece novidades e experiências diferentes. Uma oportunidade inesperada pode surgir, mas pense nas consequências antes de se jogar.

Capricórnio | 3 de Ouros

O trabalho em conjunto será importante. Uma parceria pode ajudar a tirar um projeto do papel ou aproximar você de um resultado esperado.

Aquário | A Roda da Fortuna

O dia pode trazer uma virada de cenário. Algo que parecia parado começa a se movimentar, exigindo flexibilidade para aproveitar a nova oportunidade.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Peixes | 2 de Copas

Relacionamentos ficam em destaque. Uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas e ajudar a resolver uma questão que estava pendente.

Mensagem do Tarot para 22 de setembro