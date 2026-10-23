ANIVERSÁRIO

Tatá Werneck faz post fofo homenageando a filha: ‘Razão da minha vida’

Humorista de 43 anos fez um texto emocionante para Clara Maria, de 7 anos

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:40

Tatá Werneck homenageou a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Tatá Werneck, de 43 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (23) uma homenagem para sua primogênita, Clara Maria, que completou 7 anos.

"Há 7 anos nasceu o maior presente que Deus poderia me dar. Ele escolheu a criança mais doce, empática e, meu Deus, como é linda. Sua inteligência me fascina. Seu amor pelos animais, pelas plantas, por Jesus. As orações me emocionam. Seu coração é lindo. Seu sorriso preenche minha alma", começou a comediante.

Tatá Werneck 1 de 12

"Você é a razão da minha vida. Deus me faça a melhor mãe do mundo, para eu ser motivo de orgulho para minha filha: eu sei que ela é luz no mundo. Parabéns, meu grande amor! Eu te amo com toda a minha força", completou Tatá, adicionando uma foto da pequena usando um boné e deitada em vários travesseiros.

Nos comentários da publicação, vários fãs e amigos da apresentadora elogiaram o post e parabenizaram Clara Maria. “Fofuxa e o cabelo hidratadodíssimo”, elogiou uma pessoa. “Muita saúde e felicidades para Clara! E por favor, procriem mais! A genética de vocês merece mais 1”, escreveu uma pessoa. “Parabéns, Caca! Feliz 7 aninhos”, comentou outro.