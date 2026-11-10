Tatá Werneck lamenta morte de amigo e desabafa sobre trabalhar em meio ao luto: ‘Salvou a vida das pessoas que eu amo’

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Felipe Sena
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:12
Tatá Werneck usou seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (10) para lamentar a morte de um amigo.
Nas redes sociais, a atriz abriu o coração sobre a importância do cardiologista Marcelo Assad, para sua família e também sobre seguir mais um dia de trabalho, durante as gravações de “Quem Ama Cuida”, em meio a um luto. Na trama, a artista interpreta a personagem Brigitte.
Tatá Werneck
"Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo. Mas estou indo lá fazer cenas super importantes tirando forças do amor que eu tenho em fazer o que faço", escreveu Tatá no X, antigo Twitter.
Em seguida, a atriz contou sem perfil na rede social que Marcelo foi “um grande médico e um grande homem”. "Mesmo em tratamento não parou de atender e de dar aula pela sua devoção à vida das pessoas", completou a artista na rede social.
Já no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do amigo. "Dr., você tirou a primeira foto da Cacá (Clara Maria, filha da artista com Rafael Vitti). Estava no parto dela. Você salvou a vida de muitas pessoas da minha família. Salvou a vida do meu primo muitas vezes. Da minha mãe. E até a minha. Sua dedicação absoluta pelo seu trabalho. Sua inteligência", escreveu.
Por fim, Tatá contou que Marcelo foi de médico da família até amigo querido dos parentes. "Mais de 20 anos de amizade. Minha família te ama muito. Mesmo em tratamento você continuava dando aula. Sinto muito que tenha ido tão novo. Tô tão triste. Tão triste. Te amo, Dr. Marcelo. Que seja sempre lembrado como o médico excepcional que foi".