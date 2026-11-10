AMIZADE

Tatá Werneck lamenta morte de amigo e desabafa sobre trabalhar em meio ao luto: ‘Salvou a vida das pessoas que eu amo’

Atriz desabafou sobre a dificuldade de ter que continuar trabalhando em um momento de dor

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:12

Tatá Werneck abriu o coração sobre amizade com médico Crédito: Daniela Toviansky/TV Globo/Divulgação e Reprodução | Redes Sociais

Tatá Werneck usou seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (10) para lamentar a morte de um amigo.

Nas redes sociais, a atriz abriu o coração sobre a importância do cardiologista Marcelo Assad, para sua família e também sobre seguir mais um dia de trabalho, durante as gravações de “Quem Ama Cuida”, em meio a um luto. Na trama, a artista interpreta a personagem Brigitte.

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"Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo. Mas estou indo lá fazer cenas super importantes tirando forças do amor que eu tenho em fazer o que faço", escreveu Tatá no X, antigo Twitter.

Em seguida, a atriz contou sem perfil na rede social que Marcelo foi “um grande médico e um grande homem”. "Mesmo em tratamento não parou de atender e de dar aula pela sua devoção à vida das pessoas", completou a artista na rede social.

Já no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do amigo. "Dr., você tirou a primeira foto da Cacá (Clara Maria, filha da artista com Rafael Vitti). Estava no parto dela. Você salvou a vida de muitas pessoas da minha família. Salvou a vida do meu primo muitas vezes. Da minha mãe. E até a minha. Sua dedicação absoluta pelo seu trabalho. Sua inteligência", escreveu.