Tata Werneck rebate críticas por atuação em 'Quem Ama Cuida': 'Mesma expressão'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:31
Tata Werneck foi às redes sociais rebater críticas de telespectadores sobre a atuação dela como Brigitte em 'Quem Ama Cuida', novela das nove da TV Globo. Os comentários surgiram após o capítulo de sábado (7), quando pessoas que acompanham a história afirmaram que a atriz estaria com um tom engessado e sem expressão nas cenas mais dramáticas.
Tatá Werneck é Brigitte Brandão em 'Quem Ama Cuida'
O assunto rendeu nas redes sociais. "Acho ela tão mecânica. Tem a mesma expressão em todas as cenas", reclamou uma internauta. Já outra concordou com a crítica logo em seguida: "Verdade, sempre com esses olhos de tristeza".
Em vez de deixar passar, a humorista e apresentadora respondeu diretamente às cobranças. Tata explicou que a feição mais abatida é proposital para a fase que a personagem está enfrentando. "Que bom, porque é isso que eu quero passar. Que mesmo feliz continua triste até amadurecer, ganhar força e mudar", rebateu a atriz.
O momento que movimentou a web mostra Brigitte descobrindo um golpe da própria família: a mãe, Pilar (Isabel Teixeira), sumiu com a herança deixada por seu pai biológico.
Para tentar conter o escândalo, os irmãos Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva) ofereceram uma mesada à personagem, o que só piorou a situação. Revoltada com a tentativa de calar sua voz após anos de desprezo, Brigitte não aceitou a ajuda. "E agora vêm aí querendo ser meus salvadores? Dispenso mais essa humilhação!", disparou a personagem na cena que foi ao ar.