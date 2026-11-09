DEU O QUE FALAR

Tata Werneck rebate críticas por atuação em 'Quem Ama Cuida': 'Mesma expressão'

Atriz explicou que os pontos criticados fazem parte da evolução da personagem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:31

Tatá Werneck interpreta a personagem Brigitte Brandão Crédito: Reprodução/TV Globo

Tata Werneck foi às redes sociais rebater críticas de telespectadores sobre a atuação dela como Brigitte em 'Quem Ama Cuida', novela das nove da TV Globo. Os comentários surgiram após o capítulo de sábado (7), quando pessoas que acompanham a história afirmaram que a atriz estaria com um tom engessado e sem expressão nas cenas mais dramáticas.

Tatá Werneck é Brigitte Brandão em 'Quem Ama Cuida' 1 de 10

O assunto rendeu nas redes sociais. "Acho ela tão mecânica. Tem a mesma expressão em todas as cenas", reclamou uma internauta. Já outra concordou com a crítica logo em seguida: "Verdade, sempre com esses olhos de tristeza".

Em vez de deixar passar, a humorista e apresentadora respondeu diretamente às cobranças. Tata explicou que a feição mais abatida é proposital para a fase que a personagem está enfrentando. "Que bom, porque é isso que eu quero passar. Que mesmo feliz continua triste até amadurecer, ganhar força e mudar", rebateu a atriz.

O momento que movimentou a web mostra Brigitte descobrindo um golpe da própria família: a mãe, Pilar (Isabel Teixeira), sumiu com a herança deixada por seu pai biológico.