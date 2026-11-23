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Felipe Sena
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:08
A apresentadora da TV Globo Tati Machado abriu um álbum de fotos em seu perfil no Instagram, no último sábado (21), para mostrar momentos durante o parto de seu primeiro filho, Rafael, fruto do relacionamento com Bruno Monteiro.
Nas fotos, Tati e Bruno aparecem sorrindo com o bebê, além de detalhes da criança na maternidade, como o pézinho. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, escreveu na legenda da publicação.
Tati Machado abre álbum de fotos do parto
Vale lembrar que o momento de felicidade de Tati Machado chega após momentos difíceis como quando a apresentadora sofreu um aborto espontaneo precoce, em 2019, que foi revelado apenas tempos depois.
Em maio do ano passado, Tati ainda sofreu a perda dolorosa de Rael, após uma gestação que transcorreu de forma saudável e deu entrada na maternidade com 33 semanas (8 meses) após perceber a ausência de movimentos fetais. Por indicação médica visando a sua recuperação física e psicológica, Tati deu à luz a um bebê natimorto.
A apresentadora enfrentou um luto doloroso e silencioso, relatando que levou cerca de seis meses apenas para conseguir entrar novamente no quarto que tinha sido planejado para o filho.
Em junho de 2026, o medo tomou conta após o anúncio da nova gravidez. Ao descobrir que estava grávida de seu segundo filho, Rafael, Tati viveu um misto de sentimentos, com medo de que algo desse errado novamente.
No último mês de outubro, a apresentadora se afastou temporariamente do programa Saia Justa, do GNT, para desacelerar, ao atingir a reta final da gravidez (27 semanas).