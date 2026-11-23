MOMENTO ESPECIAL

Tati Machado abre álbum de fotos do parto do primeiro filho: ‘Bem-vindo Rafael’; veja fotos

Apresentadora da TV Globo mostrou detalhes do momento especial ao lado do esposo e do filho que nasceu

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:08

Detalhes do parto de Tati Machado Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora da TV Globo Tati Machado abriu um álbum de fotos em seu perfil no Instagram, no último sábado (21), para mostrar momentos durante o parto de seu primeiro filho, Rafael, fruto do relacionamento com Bruno Monteiro.

Nas fotos, Tati e Bruno aparecem sorrindo com o bebê, além de detalhes da criança na maternidade, como o pézinho. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, escreveu na legenda da publicação.

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Vale lembrar que o momento de felicidade de Tati Machado chega após momentos difíceis como quando a apresentadora sofreu um aborto espontaneo precoce, em 2019, que foi revelado apenas tempos depois.

Em maio do ano passado, Tati ainda sofreu a perda dolorosa de Rael, após uma gestação que transcorreu de forma saudável e deu entrada na maternidade com 33 semanas (8 meses) após perceber a ausência de movimentos fetais. Por indicação médica visando a sua recuperação física e psicológica, Tati deu à luz a um bebê natimorto.

A apresentadora enfrentou um luto doloroso e silencioso, relatando que levou cerca de seis meses apenas para conseguir entrar novamente no quarto que tinha sido planejado para o filho.

Em junho de 2026, o medo tomou conta após o anúncio da nova gravidez. Ao descobrir que estava grávida de seu segundo filho, Rafael, Tati viveu um misto de sentimentos, com medo de que algo desse errado novamente.