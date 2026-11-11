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Tati Machado abre álbum de fotos na reta final da gravidez: 'À espera'

Jornalista compartilhou registros dos primeiros dias de licença-maternidade após se afastar temporariamente do “Mais Você”

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17:51

Tati Machado está na reta final da gravidez de Rafael, fruto do seu casamento com Bruno Monteiro
Tati Machado está na reta final da gravidez de Rafael, fruto do seu casamento com Bruno Monteiro Crédito: Reprodução/Instagram

Tati Machado está na reta final de sua gravidez e compartilhou nas redes sociais como estão sendo seus primeiros dias de licença-maternidade, após se afastar temporariamente do “Mais Você”. A jornalista, que espera a chegada de Rafael, fruto do seu casamento com o fotógrafo Bruno Monteiro, publicou um carrossel de fotos nesta quarta-feira (11).

Na legenda, Tati demonstrou carinho e expectativa pela chegada do filho. “À espera”, escreveu, acompanhando a expressão com um emoji de sol.

Nos registros, a apresentadora posa com a barriga em evidência e aparece deitada no chão, cercada por roupinhas do bebê. Em outras imagens, ela surge ao lado do marido durante o café da manhã e em cliques no elevador, sempre com a mão apoiada na barriga. Com o parto previsto para este mês, Tati entrou oficialmente em licença-maternidade na última sexta-feira (6).

Tati Machado abre álbum de fotos na reta final da gravidez

Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram
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Tati Machado publicou fotos aproveitando os dias de licença-maternidade antes da chegada de Rafael por Reprodução/Instagram

Antes da pausa, ela esteve à frente do “Mais Você”, programa matinal da TV Globo, nos últimos 45 dias ao lado de Gil do Vigor. A dupla dividiu o comando da atração durante o período em que Ana Maria Braga se dedicou às gravações de "Chef de Alto Nível", novo reality show da emissora.

No dia da despedida, Tati foi surpreendida pela produção com um bolo. Emocionada, ela agradeceu o apoio recebido ao longo da gestação e direcionou palavras de gratidão à equipe: "É, gente, chegou a hora de eu descansar pra esperar o meu Rafael chegar. Por isso, hoje eu me despeço aqui do ‘Mais Você’. Eu queria agradecer demais a torcida de todo mundo, agradecer à equipe que está aqui, que faz tudo acontecer, que cuida de mim e me torna uma pessoa e uma profissional melhor".

A jornalista também mencionou a confiança depositada por Ana Maria Braga e celebrou a parceria com Gil. "Eu quero agradecer pela confiança, agradecer ao meu amigo Gil, que esteve aqui comigo por 45 dias, cuidando de mim e do meu bebê, e agradecer pela torcida. Eu vou, mas volto já, com meu pacotinho no braço!", declarou.

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Tags:

Tati Machado Gravidez Bruno Monteiro

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