CHEGADA ESPECIAL

Tati Machado anuncia nascimento do filho, Rafael, e mostra primeiros registros do bebê

Apresentadora e o marido, Bruno Monteiro, compartilharam a novidade neste sábado (21); menino nasceu na última terça-feira (17)

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 12:44

Tati Machado anuncia nascimento do filho, Rafael, e mostra primeiros registros do bebê Crédito: Reprodução

A apresentadora Tati Machado anunciou neste sábado (21) o nascimento do primeiro filho com o marido, Bruno Monteiro. O bebê, que recebeu o nome de Rafael, nasceu na última terça-feira (17), mas a novidade foi compartilhada com os seguidores quatro dias depois, acompanhada dos primeiros registros da criança na maternidade.

Em uma publicação nas redes sociais, Tati mostrou detalhes do encontro com o filho e a emoção dos pais com a chegada do menino. As imagens destacam o rostinho, as mãos e os pés de Rafael, além de momentos do casal ao lado do recém-nascido. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael. 17.11.26”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Os registros receberam manifestações de carinho de seguidores e admiradores, que celebraram a chegada do bebê e desejaram saúde e felicidade à família.

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A publicação recebeu uma série de mensagens de carinho de seguidores e famosos. A atriz Taís Araújo desejou boas-vindas ao bebê e escreveu: “Seja bem-vindo! Saúde, saúde e saúde pra essa família linda”. Já a apresentadora Tatá Werneck celebrou a notícia com a mensagem: “Que alegria, Jesus, amém”.

Outros internautas também demonstraram emoção com a chegada de Rafael. “O Brasil todo querendo ver esse momento, essa carinha”, comentou uma seguidora. “Eu tô chorando!!!!! Deus abençoe muito a família de vocês!!!!”, escreveu outra. Também houve quem desejasse que o menino cresça cercado de amor: “Bem-vindo, Rafael!!! Tem muito amor nesse mundão aguardando você!”.

Gravidez foi anunciada ao vivo no Mais Você

A chegada de Rafael marca um momento especial na trajetória do casal, que precisou enfrentar uma perda gestacional antes de realizar novamente o sonho da maternidade. Em dezembro de 2024, Tati havia anunciado a primeira gravidez durante uma participação ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo.

Na ocasião, a apresentadora surpreendeu Ana Maria Braga ao entregar um presente simbólico: um body de bebê com a frase “Exxxquece, vovó”. Emocionada, contou que esperava o primeiro filho com Bruno. O menino se chamaria Rael. Em maio de 2025, porém, quando estava na 33ª semana de gestação, Tati perdeu o bebê. A apresentadora precisou ser internada após perceber que Rael havia parado de se movimentar. No hospital, os médicos constataram a ausência dos batimentos cardíacos. A notícia foi divulgada pela equipe da jornalista, que pediu respeito à privacidade da família naquele momento.

Apresentadora anunciou nova gravidez em 2026

Depois de atravessar o período de luto, Tati voltou a compartilhar com o público uma notícia especial em junho de 2026: ela e Bruno estavam esperando outro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem sobre a chegada de um novo capítulo na vida da família.