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Tati Machado cai no choro ao se despedir do Mais Você: 'Chegou a hora de eu descansar'

Grávida de Rafael, apresentadora vai se afastar para a licença-maternidade após 45 dias no comando da atração ao lado de Gil do Vigor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 13:32

Tati Machado no Mais Você
Tati Machado no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Tati Machado não conseguiu conter a emoção ao se despedir do "Mais Você" nesta sexta-feira (6). Grávida de Rafael, a apresentadora anunciou que vai se afastar da televisão para iniciar a licença-maternidade e se preparar para a chegada do filho. Durante o programa, ela também revelou que Ana Maria Braga voltará a comandar a atração diariamente a partir da próxima segunda-feira (9).

Ao lado de Gil do Vigor, Tati explicou que a apresentadora terá uma jornada dupla na programação da Globo até o fim de "Chef de Alto Nível", previsto para 17 de dezembro. "A gente se deu conta de que até 17 de dezembro a gente vai ter Ana Maria em dose dupla. É quando ela termina o Chef de Alto Nível, então vamos tê-la aqui no Mais Você e no Chef de Alto Nível", contou.

Tati Machado prepara quarto para chegada de Rafael

Confira detalhes do ambiente por Reprodução | TV Globo
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Na sequência, a jornalista anunciou que chegou a hora de descansar antes do nascimento do bebê. "E agora chegou a hora de eu descansar, para esperar o meu Rafael chegar. Por isso, hoje eu me despeço aqui do Mais Você", disse.

Emocionada, Tati agradeceu à equipe do programa, ao público e especialmente a Ana Maria, a quem chamou de amiga. A despedida foi marcada por uma surpresa dos colegas, que levaram um bolo ao estúdio e fizeram um coro com o nome da apresentadora.

"Queria agradecer demais à torcida de todo mundo. Agradecer à equipe aqui do Mais Você, que cuida de mim, que me torna uma pessoa e uma profissional melhor. Agradeço a todos vocês, especialmente ao meu amor, Ana Maria, pela confiança e, mais do que tudo, pela amizade", declarou.

Ela também fez questão de agradecer a Gil, que esteve ao seu lado durante os 45 dias em que os dois comandaram a atração. "Ana, eu quero muito te agradecer por tudo. Pela confiança. Agradecer ao meu amigo Gil, que esteve comigo por 45 dias, cuidando de mim, do meu bebê, atento a tudo. Muito obrigada a vocês pela torcida. Eu vou, mas eu volto já, já, com meu pacotinho no braço", afirmou.

"Vocês me ajudaram a passar por essa gravidez com muito mais tranquilidade e muito mais amor, que é o que eu recebo neste programa. Eu amo vocês", completou.

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