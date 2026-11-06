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Tati Machado recebe homenagem de Gil do Vigor após se despedir do 'Mais Você' para iniciar licença-maternidade

Na reta final da gravidez, apresentadora faz pausa na carreira para se preparar para a chegada do filho Rafael

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:17

Gil do Vigor faz declaração para Tati Machado Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Tati Machado iniciou, nesta sexta-feira (6), sua licença-maternidade para aguardar a chegada de Rafael, fruto de seu casamento com Bruno Monteiro. Com a pausa, a jornalista encerra um período de 45 dias em que esteve à frente do "Mais Você" ao lado de Gil do Vigor.

Os dois dividiram o comando do matinal durante o período em que Ana Maria Braga esteve dedicada às gravações de "Chef de Alto Nível", novo reality show da TV Globo. Nas redes sociais, Gil publicou uma mensagem em homenagem à parceria construída com a apresentadora ao longo desses últimos dias.

Tati Machado prepara quarto para chegada de Rafael 1 de 10

“Hoje minha amiga Tati começa um dos capítulos mais lindos da sua vida: a licença-maternidade! E Rafael já tá chegando para completar essa história", escreveu o apresentador.

“Tati, quero te agradecer por toda a parceria, por estar comigo, por tudo que você ensina e por dividir tantos momentos ao meu lado. Preciso agradecer também à Ana Maria Braga, o amor das nossas vidas, que foi uma das responsáveis por unir a gente de uma forma tão especial”, declarou.

No texto, Gil também destacou seu respeito profissional pela colega: "Admiro muito você, sua trajetória, sua inteligência, sua entrega e a profissional incrível que você é. Sou seu fã e tenho uma alegria enorme de poder compartilhar essa caminhada com você".

"Que Rafa chegue com muita saúde! Já estou ansioso para conhecer meu sobrinho e pode ter certeza de que estarei por perto para acompanhar esse momento tão lindo", disse. Gil finalizou o texto afirmando que Tati sempre poderá contar com ele, agradeceu a parceria e declarou seu amor pela amiga.

Durante a transmissão da edição desta sexta, Tati foi surpreendida pela produção com uma homenagem de despedida. Emocionada, ela agradeceu o apoio recebido ao longo da gestação e direcionou palavras de gratidão aos colegas de trabalho.

“É, gente, chegou a hora de eu descansar pra esperar o meu Rafael chegar. Por isso, hoje eu me despeço aqui do Mais Você. Eu queria agradecer demais a torcida de todo mundo, agradecer à equipe que está aqui, que faz tudo acontecer, que cuida de mim e me torna uma pessoa e uma profissional melhor”, afirmou.

A jornalista mencionou ainda a confiança depositada por Ana Maria Braga e celebrou o período ao lado de Gil. "Eu quero agradecer pela confiança, agradecer ao meu amigo Gil, que esteve aqui comigo por 45 dias, cuidando de mim e do meu bebê, e agradecer pela torcida. Eu vou, mas volto já, com meu pacotinho no braço!", declarou.