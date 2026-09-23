FAMOSOS

Taylor Lautner anuncia nascimento de Taylor Lautner, primeira filha com Taylor Lautner

Ator de ‘Crepúsculo’ e a esposa anunciaram o nascimento da bebê uma semana após o parto; menina nasceu em 16 de setembro

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:25

Taylor Lautner e Taylor Dome anunciam o nascimento da primeira filha, Lennon Taylor Lautner Crédito: Reprodução/Instagram

Taylor Lautner e Taylor Dome Lautner estão vivendo uma nova fase da vida a dois. O casal anunciou nesta quarta-feira (23) o nascimento da primeira filha, Lennon Taylor Lautner, que chegou ao mundo no último dia 16 de setembro. A novidade foi compartilhada uma semana após o parto, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Conhecida carinhosamente como Lenny, a bebê teve o nascimento revelado de forma discreta. Na imagem publicada pelos pais, o rosto da recém-nascida não aparece: apenas a mãozinha da menina é mostrada ao lado de uma placa com seu nome completo.

Veja chá de bebê antes do nascimento de Lennon 1 de 6

A escolha do nome chamou atenção. Lennon Taylor Lautner recebeu o mesmo sobrenome do pai e também carrega Taylor como nome, em uma referência direta à família.

O ator, conhecido mundialmente por interpretar Jacob Black na franquia ‘Crepúsculo’, e Taylor Dome anunciaram a gravidez em março deste ano, quando compartilharam imagens do primeiro ultrassom. Em junho, o casal realizou um chá revelação e descobriu que esperava uma menina.

Os dois estão casados desde novembro de 2022. Antes do casamento, Taylor Dome usava o sobrenome Dome e passou a adotar Lautner após a união com o ator.

Além da vida familiar, os dois também dividem projetos profissionais. O casal apresenta o podcast ‘The Squeeze’, no qual conversa sobre saúde mental, relacionamentos e experiências pessoais.