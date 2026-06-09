Taylor Swift entra no Top 10 dos maiores compositores vivos e gera polêmica; confira ranking

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:01
Se você achava que o impacto de Taylor Swift se resumia a recordes de bilheteria e estádios lotados, uma nova eleição realizada pelo jornal norte-americano The New York Times colocou a estrela pop oficialmente na lista das lendas da música ao elegê-la como uma das 100 maiores compositoras vivas.
A lista acabou gerando uma grande polêmica em torno dos critérios. Acontece que o resultado foi definido por voto popular dos leitores do jornal, o que garantiu a Taylor a impressionante 7ª posição no ranking global. Com isso, ela garantiu seu lugar no Top 10, junto com artistas como Bob Dylan (1º lugar), Paul Simon (2º) e Bruce Springsteen (3º), além de ficar à frente de ícones como Dolly Parton e Willie Nelson. Já o aclamado rapper Kendrick Lamar, vencedor do Prêmio Pulitzer por suas letras profundas e sociais, ficou na 17ª colocação.
Confira o Top 10 dos maiores compositores vivos
Essa diferença de posições reacendeu um debate sobre o que realmente define a genialidade de uma composição. De um lado, Taylor Swift arrasta multidões com suas canções confessionais, transformando desilusões amorosas e amadurecimento em hits fáceis de se identificar. Do outro, Kendrick Lamar traz obras complexas sobre traumas geracionais e racismo. Para muitos internautas, o resultado final diz mais sobre o poder de mobilização em massa do exército de fãs de Taylor, os 'Swifties', do que sobre a qualidade técnica da escrita.
Na lista do The New York Times lendas do rock e do pop como Stevie Nicks (16º), Eminem (31º), Jay-Z (38º) e Madonna (59º) aparecem no catálogo, enquanto a nova geração conta com Lana Del Rey (37º), Billie Eilish (45º) e Olivia Rodrigo (91º).
1º Bob Dylan
2º Paul Simon
3º Bruce Springsteen
4º Carole King
5º Billy Joel
4º Carole King
5º Billy Joel
6º Stevie Wonder
7º Taylor Swift
Taylor swift lança seu novo álbum 'The life of a showgirl'
8º Dolly Parton
9º James Taylor
10º Willie Nelson
11º Jackson Browne
12º Tom Waits
13º Smokey Robinson
14º Randy Newman
15º David Byrne
16º Stevie Nicks
17º Kendrick Lamar
18º Lucinda Williams
19º Jason Isbell
20º Jeff Tweedy
21º Brandi Carlile
22º Donald Fagen
23º Neil Diamond
24º John Fogerty
25º R.E.M.
26º Patti Smith
27º Don Henley
28º Lionel Richie
29º Brian & Eddie Holland
30º Jimmy Webb
31º Eminem
32º Fiona Apple
33º Tracy Chapman
34º Diane Warren
35º Sufjan Stevens
36º Lin-Manuel Miranda
37º Lana Del Rey
38º Jay-Z
39º Steve Earle
40º Adrianne Lenker
41º Mariah Carey
42º Bonnie Raitt
43º Lady Gaga
44º John Hiatt
45º Billie Eilish e Finneas
46º Gillian Welch e David Rawlings
47º Beyoncé
48º Paul Westerberg
49º Jack White
50º Carly Simon
51º Aimee Mann
52º Pearl Jam
53º Phoebe Bridgers
54º Bad Bunny
55º Stephen Stills
56º Beck
57º Lyle Lovett
58º Tori Amos
59º Madonna
60º Indigo Girls
61º Noah Kahan
62º Outkast
63º Justin Vernon
64º Frank Ocean
65º James McMurtry
66º John Mellencamp
67º Neko Case
68º Joan Baez
69º Chrissie Hynde
70º John Darnielle
71º Chris Stapleton
72º Ye
73º Valerie Simpson
74º Patty Griffin
75º Ani DiFranco
76º Bob Seger
77º Mary Chapin Carpenter
78º Nile Rodgers
79º Conor Oberst
80º John Mayer
81º Ben Folds
82º Sheryl Crow
83º Trent Reznor
84º Billie Joe Armstrong
85º The National
86º Lauryn Hill
87º Barry Manilow
88º Alicia Keys
89º Kacey Musgraves
90º Stephen Malkmus
91º Olivia Rodrigo
92º Katie Crutchfield
93º Tyler Childers
94º Dave Matthews
95º Joanna Newsom
96º Sturgill Simpson
97º Babyface
98º Dave Grohl
99º Sara Bareilles
100º Emmylou Harris