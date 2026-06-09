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Taylor Swift entra no Top 10 dos maiores compositores vivos e gera polêmica; confira ranking

Votação foi realizada pelo jornal The New York Times

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:01

Taylor Swift
Taylor Swift Crédito: Divulgação

Se você achava que o impacto de Taylor Swift se resumia a recordes de bilheteria e estádios lotados, uma nova eleição realizada pelo jornal norte-americano The New York Times colocou a estrela pop oficialmente na lista das lendas da música ao elegê-la como uma das 100 maiores compositoras vivas.  

A lista acabou gerando uma grande polêmica em torno dos critérios. Acontece que o resultado foi definido por voto popular dos leitores do jornal, o que garantiu a Taylor a impressionante 7ª posição no ranking global. Com isso, ela garantiu seu lugar no Top 10, junto com artistas como Bob Dylan (1º lugar), Paul Simon (2º) e Bruce Springsteen (3º), além de ficar à frente de ícones como Dolly Parton e Willie Nelson. Já o aclamado rapper Kendrick Lamar, vencedor do Prêmio Pulitzer por suas letras profundas e sociais, ficou na 17ª colocação.

Confira o Top 10 dos maiores compositores vivos

1º Bob Dylan por Divulgação
2º Paul Simon por Brian de Rivera Simon/Getty Images
Paul Simon e Milton Nascimento por Divulgação
Paul Simon gravou com o Olodum em 1986 por Shirley Stolze/Arquivo Correio
3º Bruce Springsteen por Reprodução
4º Carole King por Divulgação
5º Billy Joel por Ethan Miller/Getty Images
6º Stevie Wonder por
7º Taylor Swift por Divulgação
8º Dolly Parton por Jason Kempin/Getty Images
9º James Taylor por Divulgação
10º Willie Nelson por Gary Miller/Getty Images
1 de 12
1º Bob Dylan por Divulgação

Essa diferença de posições reacendeu um debate sobre o que realmente define a genialidade de uma composição. De um lado, Taylor Swift arrasta multidões com suas canções confessionais, transformando desilusões amorosas e amadurecimento em hits fáceis de se identificar. Do outro, Kendrick Lamar traz obras complexas sobre traumas geracionais e racismo. Para muitos internautas, o resultado final diz mais sobre o poder de mobilização em massa do exército de fãs de Taylor, os 'Swifties', do que sobre a qualidade técnica da escrita.

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Na lista do The New York Times lendas do rock e do pop como Stevie Nicks (16º), Eminem (31º), Jay-Z (38º) e Madonna (59º) aparecem no catálogo, enquanto a nova geração conta com Lana Del Rey (37º), Billie Eilish (45º) e Olivia Rodrigo (91º).  

Confira o ranking:

1º Bob Dylan

2º Paul Simon

3º Bruce Springsteen

4º Carole King

5º Billy Joel

4º Carole King

5º Billy Joel

6º Stevie Wonder

7º Taylor Swift

Taylor swift lança seu novo álbum 'The life of a showgirl'

Taylor Swift em imagem de divulgação de "The Life of a Showgirl" por Divulgação
Taylor Swift na era 'The Life of a Showgirl' por Divulgação
Taylor Swift para o álbum 'The Life of a Showgirl' por Divulgação
Taylor Swift anuncia seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl' por Divulgação
Taylor swift lança seu novo álbum 'The life of a showgirl' por Divulgação
Taylor Swift na era 'The Life of a Showgirl' por Divulgação
Taylor swift lança seu novo álbum 'The life of a showgirl' por Divulgação
Capa do novo disco de Taylor Swift, 'The life of a showgirl' por Divulgação
Taylor Swift lança seu décimo segundo álbum The Life of a Showgirl" por Divulgação
Taylor Swift em imagem de divulgação do "The Life of a Showgirl" por Divulgação
Festa da Taylor Swift por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e seu noivo Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift fazendo o anúncio do seu novo álbum "The Life of a Showgirl" por Reprodução
1 de 13
Taylor Swift em imagem de divulgação de "The Life of a Showgirl" por Divulgação

8º Dolly Parton

9º James Taylor

10º Willie Nelson

11º Jackson Browne

12º Tom Waits

13º Smokey Robinson

14º Randy Newman

15º David Byrne

16º Stevie Nicks

17º Kendrick Lamar

18º Lucinda Williams

19º Jason Isbell

20º Jeff Tweedy

21º Brandi Carlile

22º Donald Fagen

23º Neil Diamond

24º John Fogerty

25º R.E.M.

26º Patti Smith

27º Don Henley

28º Lionel Richie

29º Brian & Eddie Holland

30º Jimmy Webb

31º Eminem

32º Fiona Apple

33º Tracy Chapman

34º Diane Warren

35º Sufjan Stevens

36º Lin-Manuel Miranda

37º Lana Del Rey

38º Jay-Z

39º Steve Earle

40º Adrianne Lenker

41º Mariah Carey

42º Bonnie Raitt

43º Lady Gaga

44º John Hiatt

45º Billie Eilish e Finneas

46º Gillian Welch e David Rawlings

47º Beyoncé

48º Paul Westerberg

49º Jack White

50º Carly Simon

51º Aimee Mann

52º Pearl Jam

53º Phoebe Bridgers

54º Bad Bunny

55º Stephen Stills

56º Beck

57º Lyle Lovett

58º Tori Amos

59º Madonna

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60º Indigo Girls

61º Noah Kahan

62º Outkast

63º Justin Vernon

64º Frank Ocean

65º James McMurtry

66º John Mellencamp

67º Neko Case

68º Joan Baez

69º Chrissie Hynde

70º John Darnielle

71º Chris Stapleton

72º Ye

73º Valerie Simpson

74º Patty Griffin

75º Ani DiFranco

76º Bob Seger

77º Mary Chapin Carpenter

78º Nile Rodgers

79º Conor Oberst

80º John Mayer

81º Ben Folds

82º Sheryl Crow

83º Trent Reznor

84º Billie Joe Armstrong

85º The National

86º Lauryn Hill

87º Barry Manilow

88º Alicia Keys

89º Kacey Musgraves

90º Stephen Malkmus

91º Olivia Rodrigo

92º Katie Crutchfield

93º Tyler Childers

94º Dave Matthews

95º Joanna Newsom

96º Sturgill Simpson

97º Babyface

98º Dave Grohl

99º Sara Bareilles

100º Emmylou Harris

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Tags:

Música Taylor Swift the new York Times Compositor Compositores

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