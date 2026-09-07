COMPORTAMENTOS

TDAH em adultos esconde sinais pouco conhecidos: veja o que procrastinação, esquecimentos e inquietação revelam; FAÇA O TESTE

Esquecimentos e procrastinação podem esconder um padrão mais amplo; veja sinais de TDAH que aparecem na vida adulta



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:06

Sintomas de TDAH podem interferir na rotina profissional, nos estudos, nos relacionamentos e nas atividades do dia a dia Crédito: Foto: Ron Lach/ Pexels

Esquecer compromissos, perder objetos, adiar tarefas importantes ou começar várias atividades sem conseguir terminar. Quando esses comportamentos se repetem, é comum que sejam vistos apenas como falta de organização ou disciplina.

Mas, em alguns casos, existe uma explicação diferente por trás desse padrão: o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

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Embora seja frequentemente associado à infância, o transtorno pode continuar na vida adulta. Os sintomas, porém, podem assumir formas diferentes e ficar mais difíceis de perceber conforme aumentam as responsabilidades profissionais, financeiras, familiares e sociais.

Por isso, uma pessoa pode passar anos acreditando que é simplesmente desorganizada, distraída ou procrastinadora até perceber que determinadas dificuldades aparecem de maneira persistente em diferentes áreas da vida.

TDAH em adultos não significa apenas falta de atenção

Um dos principais equívocos sobre o TDAH é imaginar que a pessoa simplesmente não consegue prestar atenção em nada.

Na prática, adultos com o transtorno podem ter dificuldades para regular a própria atenção, principalmente diante de tarefas longas, repetitivas ou pouco estimulantes.

Também podem surgir problemas relacionados à organização, ao controle dos impulsos, ao gerenciamento do tempo e à conclusão de atividades. A hiperatividade, por sua vez, nem sempre aparece como alguém que não consegue ficar parado: em adultos, pode se manifestar como inquietação interna ou necessidade constante de estar fazendo alguma coisa.

Quais das características abaixo têm relação com você?

1. Dificuldade para começar tarefas

Um dos sinais que mais confundem quem convive com o TDAH é saber exatamente o que precisa ser feito, mas não conseguir começar.

A pessoa pode ter consciência da importância de uma atividade e, mesmo assim, sentir uma espécie de bloqueio para dar o primeiro passo.

Isso ajuda a explicar por que uma tarefa simples pode ser adiada durante horas ou até dias.

2. Procrastinação frequente

Procrastinar ocasionalmente faz parte da rotina de muitas pessoas. No TDAH, entretanto, a dificuldade pode ser persistente e causar prejuízos.

O problema não necessariamente está em não querer fazer algo. Muitas vezes, a pessoa deseja realizar a atividade, mas encontra dificuldade para organizar as etapas e iniciar o processo.

3. Esquecimentos e desorganização

Compromissos, horários, objetos e pequenas tarefas do cotidiano também podem escapar da memória.

Esquecimentos, procrastinação e dificuldade para concluir tarefas podem estar entre os sinais associados ao TDAH em adultos Crédito: Foto: Andrea Piacquadio/ Pexels

Além do esquecimento, podem aparecer dificuldades para organizar rotinas, acompanhar prazos, administrar tarefas simultâneas e manter uma sequência de atividades.

Esses problemas podem afetar tanto a vida profissional quanto os relacionamentos e as responsabilidades domésticas.

Ansiedade, estresse e TDAH podem ser confundidos

Ansiedade, depressão, problemas de sono, estresse e outras condições também podem produzir sintomas semelhantes. Por isso, não existe um único teste capaz de determinar sozinho se uma pessoa tem o transtorno.

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No caso do TDAH, os sintomas têm origem na infância, mesmo que não tenham sido reconhecidos na época. Na avaliação de adultos, profissionais podem investigar o histórico de comportamento e procurar evidências de que as características estavam presentes antes dos 12 anos.

Isso significa que desenvolver dificuldades de concentração somente na vida adulta não é, por si só, suficiente para caracterizar TDAH.

Por que o diagnóstico pode acontecer somente na vida adulta?

Muitos adultos chegam ao diagnóstico depois de anos criando estratégias para compensar suas dificuldades.

Uma pessoa pode desenvolver métodos próprios para lembrar compromissos, organizar objetos ou cumprir prazos. Enquanto essas estratégias funcionam, os sinais podem passar despercebidos.

O aumento das responsabilidades também pode tornar os sintomas mais evidentes. Segundo o CDC, as manifestações podem mudar ao longo da vida e se tornar mais problemáticas quando as exigências da vida adulta aumentam.