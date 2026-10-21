LUTO

'Te amarei para sempre': Viúva de Rick Sollo faz publicação emocionante após 1 mês da morte do cantor

Geralda Helena prestou homenagens ao sertanejo nas redes sociais nesta quarta-feira (21), ressaltando os 44 anos de convivência e a saudade que sente do marido

Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:05

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena publicou uma série de homenagens ao falecido marido, o cantor Rick Sollo (1966-2026), nesta quarta-feira (21). A marca de um mês da morte do sertanejo foi lembrada por ela em desabafos no seu perfil pessoal, nos quais destacou a dor da perda e a durabilidade da união.

Na primeira publicação, Geralda ressaltou os 44 anos de convivência e declarou seu amor pelo artista. "Um mês de tristeza e muita saudade. Você foi meu primeiro e único grande amor da minha vida. 44 anos juntos. Te amarei para sempre, meu amor eterno", escreveu.

Em seguida, compartilhou uma nova mensagem sobre o luto: "Mesmo que sua partida tenha destruído o meu mundo, eu ainda choro agradecendo pelo privilégio de ter vivido momentos tão lindos com você". Geralda ainda acrescentou outras três publicações dedicadas à memória de Rick, reforçando a falta que sente do companheiro.

Geralda Helena publica homenagens no primeiro mês de falecimento de Rick Sollo 1 de 5

Rick Sollo morreu em decorrência de um acidente aéreo em Santa Catarina. Os destroços do helicóptero foram localizados em 22 de setembro, na área rural de Urubici, região de Santa Bárbara, após buscas pela aeronave que havia desaparecido no dia anterior. O veículo perdeu o contato com os radares em 21 de setembro devido ao mau tempo durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim.

A tragédia não deixou sobreviventes. Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.