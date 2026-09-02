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Tela da TV não é vidro comum: método usado na limpeza pode danificar o revestimento, mas é fácil evitar

A tela da TV exige um cuidado diferente dos vidros. Descubra o método simples e seguro para limpar sem deixar marcas ou danos

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:21

Descubra o método simples e seguro para limpar sem deixar marcas ou danos Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Poeira, marcas de dedo e pequenas manchas se acumulam com facilidade na tela da TV, e é justamente na hora de removê-las que muita gente comete um erro. Produtos populares de limpeza, como álcool, detergente e limpa-vidros, podem danificar o revestimento antirreflexo presente na maioria dos aparelhos modernos.

Para o uso diário, a recomendação de especialistas é simples: um pano de microfibra limpo e seco é suficiente na maior parte das vezes, com um pouco de umidade apenas quando a sujeira resiste. Diferente de um vidro comum, o painel de uma TV moderna tem camadas sensíveis a produtos químicos, o que torna qualquer receita caseira um risco desnecessário.

Veja os 12 produtos de limpeza irregulares em todo o país

Tira Manchas (FV Group) por Reprodução
Alvejante Tira Manchas (Amigos Distribuidora) por Reprodução
Percarbonato Top Brilho por Reprodução
Yta Clean por Reprodução
Percarbonato Plus (ANS Agrária) por Reprodução
Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Nativa) por Reprodução
Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Vong Home) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Los Chefs) por Reprodução
Oxypur (Quimpack) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Oxgen) - Foto ilustrativa por Ilustração gerada por IA
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Tira Manchas (FV Group) por Reprodução

Qual é a forma mais segura de limpar a tela da TV?

O primeiro passo é desligar a televisão e esperar a tela esfriar. Isso facilita enxergar manchas e poeira, além de evitar que o líquido evapore rápido demais e deixe marcas.

Em seguida, basta passar um pano de microfibra macio sobre toda a superfície, sem apertar. O ideal é seguir uma sequência simples: desligar o aparelho, esperar esfriar, usar um pano limpo, passar com leveza, evitar pressão em pontos específicos e finalizar com a parte seca do tecido.

Por que álcool e detergente podem ser um problema?

Muitas telas atuais têm camadas protetoras para reduzir reflexo e melhorar a nitidez da imagem. Produtos químicos inadequados podem alterar esse revestimento, deixando áreas opacas ou manchas permanentes.

O detergente tem um agravante: como a tela não pode ser enxaguada como um vidro comum, ele tende a formar uma película residual. Essa camada só fica visível quando o aparelho é ligado e, nesse momento, já é tarde para evitar o dano.

O que fazer quando o pano seco não resolve a mancha?

Antes de qualquer coisa, vale consultar o manual do fabricante. Quando o uso de umidade for permitido, o recomendado é aplicar uma pequena quantidade de água destilada diretamente no pano, nunca na tela.

Alguns cuidados evitam problemas: nunca borrifar líquido diretamente sobre o painel, não deixar o pano encharcado, impedir que a água escorra pelas bordas e secar a superfície logo depois com outro tecido limpo.

Por que evitar papel-toalha e limpadores de vidro?

Apesar da aparência parecida com uma janela, a tela da TV não deve ser tratada como vidro comum. Limpa-vidro costuma conter álcool ou amônia, substâncias que podem ser incompatíveis com o revestimento eletrônico e cada marca de produto tem uma composição diferente, o que aumenta o risco.

Papel-toalha e guardanapos também ficam de fora da lista de opções seguras. As fibras mais ásperas desses materiais podem causar microarranhões ou deixar partículas na superfície, algo que a microfibra foi desenvolvida justamente para evitar.

Um hábito simples evita o problema antes que ele apareça

A prevenção é a parte mais fácil da rotina. Passar uma microfibra seca com regularidade remove a maior parte da poeira antes que ela se acumule, sem necessidade de qualquer líquido.

Evitar tocar diretamente na tela ao ajustar ou movimentar o aparelho também ajuda a manter o painel limpo por mais tempo. A regra geral, segundo especialistas, é usar o mínimo possível de produto, água e pressão, quanto menos intervenção, menor o risco de dano.

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