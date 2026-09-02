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Tela da TV não é vidro comum: método usado na limpeza pode danificar o revestimento, mas é fácil evitar

A tela da TV exige um cuidado diferente dos vidros. Descubra o método simples e seguro para limpar sem deixar marcas ou danos

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:21

Descubra o método simples e seguro para limpar sem deixar marcas ou danos Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Poeira, marcas de dedo e pequenas manchas se acumulam com facilidade na tela da TV, e é justamente na hora de removê-las que muita gente comete um erro. Produtos populares de limpeza, como álcool, detergente e limpa-vidros, podem danificar o revestimento antirreflexo presente na maioria dos aparelhos modernos.

Para o uso diário, a recomendação de especialistas é simples: um pano de microfibra limpo e seco é suficiente na maior parte das vezes, com um pouco de umidade apenas quando a sujeira resiste. Diferente de um vidro comum, o painel de uma TV moderna tem camadas sensíveis a produtos químicos, o que torna qualquer receita caseira um risco desnecessário.

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Qual é a forma mais segura de limpar a tela da TV?

O primeiro passo é desligar a televisão e esperar a tela esfriar. Isso facilita enxergar manchas e poeira, além de evitar que o líquido evapore rápido demais e deixe marcas.



Em seguida, basta passar um pano de microfibra macio sobre toda a superfície, sem apertar. O ideal é seguir uma sequência simples: desligar o aparelho, esperar esfriar, usar um pano limpo, passar com leveza, evitar pressão em pontos específicos e finalizar com a parte seca do tecido.

Por que álcool e detergente podem ser um problema?

Muitas telas atuais têm camadas protetoras para reduzir reflexo e melhorar a nitidez da imagem. Produtos químicos inadequados podem alterar esse revestimento, deixando áreas opacas ou manchas permanentes.

O detergente tem um agravante: como a tela não pode ser enxaguada como um vidro comum, ele tende a formar uma película residual. Essa camada só fica visível quando o aparelho é ligado e, nesse momento, já é tarde para evitar o dano.

O que fazer quando o pano seco não resolve a mancha?

Antes de qualquer coisa, vale consultar o manual do fabricante. Quando o uso de umidade for permitido, o recomendado é aplicar uma pequena quantidade de água destilada diretamente no pano, nunca na tela.

Alguns cuidados evitam problemas: nunca borrifar líquido diretamente sobre o painel, não deixar o pano encharcado, impedir que a água escorra pelas bordas e secar a superfície logo depois com outro tecido limpo.

Por que evitar papel-toalha e limpadores de vidro?

Apesar da aparência parecida com uma janela, a tela da TV não deve ser tratada como vidro comum. Limpa-vidro costuma conter álcool ou amônia, substâncias que podem ser incompatíveis com o revestimento eletrônico e cada marca de produto tem uma composição diferente, o que aumenta o risco.

Papel-toalha e guardanapos também ficam de fora da lista de opções seguras. As fibras mais ásperas desses materiais podem causar microarranhões ou deixar partículas na superfície, algo que a microfibra foi desenvolvida justamente para evitar.

Um hábito simples evita o problema antes que ele apareça

A prevenção é a parte mais fácil da rotina. Passar uma microfibra seca com regularidade remove a maior parte da poeira antes que ela se acumule, sem necessidade de qualquer líquido.