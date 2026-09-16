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Tem coisa boa chegando: 4 signos entram em uma fase de sorte hoje (16 de setembro) e podem receber uma oportunidade inesperada

Conversas, decisões e encontros podem abrir caminhos que esses quatro signos nem estavam procurando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:00

Signos, sorte e astrologia
Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre uma boa oportunidade chega com aviso. Às vezes, ela aparece em uma conversa aparentemente comum, em uma tarefa de trabalho ou até em uma sugestão feita por alguém próximo. Hoje, 16 de setembro, quatro signos podem entrar justamente em uma fase em que essas pequenas coincidências ganham um peso diferente.

Para eles, a sorte não significa apenas dinheiro. Uma parceria útil, uma decisão mais tranquila, um contato inesperado ou uma solução para um problema antigo também podem representar um avanço importante. O segredo será prestar atenção ao que surgir pelo caminho e não agir por impulso. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode descobrir que não precisa resolver tudo sozinho. Uma conversa com alguém do trabalho, um parceiro ou até uma pessoa próxima pode trazer uma ideia capaz de facilitar bastante um plano que parecia complicado.

Uma oportunidade também pode surgir por meio de uma indicação ou de um contato inesperado. O importante é ouvir antes de decidir. No dinheiro, vale revisar despesas compartilhadas, pagamentos pendentes e acordos antes de assumir qualquer compromisso.

Dica cósmica: não rejeite uma boa ideia só porque ela não partiu de você. Uma parceria pode levar mais longe do que tentar fazer tudo sozinho.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Touro pode ser surpreendido por uma oportunidade profissional que chega de maneira quase casual. Uma mensagem, reunião ou tarefa aparentemente comum pode permitir que o signo mostre uma habilidade que estava passando despercebida.

Na vida financeira, o melhor caminho é manter os pés no chão. Em vez de correr atrás de ganhos rápidos, Touro pode aproveitar o momento para organizar o orçamento e identificar maneiras realistas de melhorar sua situação.

Dica cósmica: fique atento às pequenas chances. Uma tarefa que parece sem importância hoje pode abrir uma porta muito maior depois.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer

Câncer pode perceber que uma questão que parecia difícil começa a encontrar uma saída. Uma conversa com alguém de confiança pode apresentar uma perspectiva diferente e ajudar o signo a tomar uma decisão pensando mais no futuro.

O momento também favorece a organização da vida financeira e dos planos pessoais. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, Câncer pode avançar aos poucos, construindo uma sensação maior de segurança. No campo afetivo, falar sobre o que sente também pode aproximar quem realmente importa.

Dica cósmica: não subestime uma sugestão simples. Às vezes, uma nova perspectiva é exatamente o que faltava para resolver um problema antigo.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra

Libra pode ser um dos signos mais favorecidos por encontros e conversas hoje. Uma situação que parecia difícil de resolver pode ficar mais leve quando todos estão dispostos a ouvir, e uma decisão importante pode finalmente parecer menos complicada.

No trabalho, a capacidade de negociar e encontrar um meio-termo pode render apoio ou até destravar uma situação que estava atrapalhando seus planos. No amor, uma conversa despretensiosa também pode ganhar outro significado e aproximar Libra de alguém interessante.

Dica cósmica: não tenha pressa para decidir tudo hoje. Quando você encontra equilíbrio, fica muito mais fácil perceber qual caminho realmente vale a pena.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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