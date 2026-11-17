ASTROLOGIA

Tem coisa boa no radar! 3 signos podem inaugurar uma fase de muita sorte hoje (17 de novembro)

A terça-feira favorece uma mudança de perspectiva, mais confiança e a sensação de que a vida está caminhando na direção certa; a sorte pode acompanhar estes signos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:00

sIGNOS, Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem entrar em uma fase especialmente favorável nesta terça-feira (17). A sorte não precisa aparecer como um prêmio inesperado ou uma grande reviravolta: às vezes, ela se manifesta na tranquilidade para lidar com os acontecimentos, na confiança para fazer escolhas e na capacidade de reconhecer o que já está dando certo.

O dia começa com a Lua Crescente em Aquário, às 8h47, na posição de 25°08′. Mais tarde, às 18h20, ela entra em Peixes, trazendo uma atmosfera mais sensível e acolhedora. Essa mudança pode ajudar a olhar para a vida com mais serenidade e gratidão, abrindo espaço para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário

Sagitário entra nessa fase favorável porque aprendeu a não depender tanto da aprovação dos outros. Essa independência não surgiu de uma hora para outra: foi construída com experiências, escolhas difíceis e a compreensão de que nem todo mundo precisa concordar com seus caminhos.

Com a entrada da Lua em Peixes, às 18h20, você pode sentir ainda mais segurança para respeitar sua própria essência. A vontade de viver de acordo com suas convicções ganha força, e essa autenticidade tende a atrair situações positivas. Você não precisa convencer ninguém de que está no caminho certo. Basta reconhecer o quanto evoluiu.

Dica cósmica: não diminua seus planos para caber nas expectativas de outras pessoas. Sua autenticidade também pode abrir portas.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir que a sorte está muito mais ligada à maneira como encara o presente do que a acontecimentos extraordinários. A terça-feira favorece uma sensação de segurança e gratidão, como se você finalmente conseguisse deixar algumas preocupações do lado de fora.

A Lua Crescente no seu signo, a partir das 8h47, reforça a importância de confiar nas próprias escolhas. Mais tarde, com a entrada da Lua em Peixes, o olhar pode se voltar para aquilo que realmente tem valor. Você aprendeu a não absorver toda negatividade ao redor e pode perceber que essa mudança de postura faz diferença. Ser fiel a si mesmo é uma das suas maiores fontes de força.

Dica cósmica: valorize a tranquilidade que conquistou. Nem toda opinião merece espaço na sua cabeça.

Filmes para Aquário 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir que está começando um período de mais leveza e satisfação. Mesmo quando alguma situação inesperada aparece, você tende a encontrar maneiras de preservar a calma e não deixar que um problema isolado estrague tudo.

A entrada da Lua no seu signo, às 18h20, pode intensificar essa sensação de conexão com a vida. As pequenas coisas ganham importância, e fica mais fácil reconhecer motivos para agradecer. Você não precisa que tudo esteja perfeito para se sentir bem. Essa disposição para enxergar beleza no cotidiano pode atrair experiências positivas e marcar o começo de uma fase mais generosa.

Dica cósmica: não espere uma grande conquista para comemorar. Reconheça as alegrias simples que já fazem parte da sua vida.