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Tem ex que não sai da cabeça: 5 signos são os mais difíceis de esquecer depois de um término

Alguns relacionamentos acabam, mas deixam lembranças tão fortes que continuam aparecendo muito tempo depois

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Uma música tocando no supermercado, uma mensagem antiga esquecida no celular ou até um lugar que os dois frequentavam pode ser suficiente para trazer alguém de volta à memória. Alguns relacionamentos simplesmente deixam marcas mais difíceis de apagar, seja pela intensidade, pelo carinho ou pelos pequenos detalhes que acabam fazendo falta.

Nas próximas semanas, esse assunto pode ficar ainda mais evidente. Mercúrio começa seu movimento retrógrado em Escorpião em 24 de outubro, enquanto Vênus retrógrado retorna a Libra em 25 de outubro e só encerra esse movimento em 13 de novembro. É um período que pode trazer lembranças antigas de volta à superfície e fazer algumas pessoas repensarem histórias que pareciam definitivamente encerradas.

Para cinco signos, porém, esquecer alguém pode ser especialmente complicado. Veja a previsão do site "Times of India".

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Câncer

Câncer não guarda apenas uma pessoa na memória. Guarda os hábitos que existiam ao lado dela. Um almoço de domingo, uma música específica, uma mensagem antes de dormir ou aquela pergunta automática sobre se a pessoa chegou bem em casa podem continuar fazendo falta mesmo depois que o relacionamento termina.

É justamente por isso que um ex de Câncer pode permanecer presente de maneiras muito discretas. A saudade não aparece necessariamente como uma vontade imediata de voltar, mas como a sensação de que alguma coisa familiar desapareceu da rotina. Para quem viveu essa relação, o carinho demonstrado nos pequenos gestos pode ser uma das lembranças mais difíceis de substituir.

Dica cósmica: se uma rotina traz lembranças demais, crie uma nova. Você não precisa esperar a saudade desaparecer para começar a ocupar esse espaço de outra maneira.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Leão

Leão deixa uma marca porque sabe fazer a outra pessoa se sentir especial. Existe calor, atenção e uma generosidade que transforma momentos comuns em lembranças importantes. Um aniversário planejado com cuidado, uma surpresa inesperada ou simplesmente a sensação de ser admirado podem continuar na memória de quem passou por esse relacionamento.

Depois do término, o que faz falta nem sempre é apenas a pessoa. Pode ser também a sensação de ser tão valorizado por alguém. Por isso, um ex de Leão pode ser lembrado muito tempo depois, especialmente quando aparece outra relação que não oferece o mesmo entusiasmo.

Dica cósmica: não confunda saudade da atenção com saudade da relação. Às vezes, o que está fazendo falta é uma sensação, não necessariamente aquela pessoa.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode ser um dos ex mais difíceis de esquecer justamente porque faz a convivência parecer fácil. As conversas fluem, os programas são pensados para os dois e até os desacordos costumam ser tratados com cuidado. Quando essa presença desaparece, o silêncio pode parecer maior do que deveria.

O retorno de Vênus retrógrado a Libra em 25 de outubro pode colocar antigos vínculos ainda mais em evidência. Uma mensagem aparentemente inocente de alguém do passado pode reaparecer e despertar sentimentos que pareciam resolvidos. O problema é que educação e saudade não significam necessariamente que a porta precise ser reaberta.

Dica cósmica: antes de responder uma mensagem do passado, lembre por que a história terminou. Saudade não apaga os motivos que levaram ao fim.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião dificilmente vive um relacionamento pela metade. Quando se envolve, presta atenção nos detalhes, conhece os medos do outro e percebe até aquilo que não foi dito. Essa intensidade cria uma conexão difícil de reproduzir, e é justamente por isso que um ex de Escorpião pode acabar servindo como comparação para todos os relacionamentos seguintes.

Com Mercúrio retrógrado entrando em Escorpião em 24 de outubro, lembranças, conversas antigas e assuntos que pareciam encerrados podem voltar a ocupar espaço. Para quem ainda está tentando seguir em frente, isso pode ser especialmente complicado, porque a memória tende a recuperar não apenas a pessoa, mas a profundidade que existia naquela relação.

Dica cósmica: não transforme uma lembrança intensa em prova de que aquela relação era perfeita. O que marcou você também pode ter sido justamente aquilo que tornou a história difícil.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode transformar um relacionamento em uma coleção de lembranças bonitas. O signo tende a guardar a tarde especial, a mensagem carinhosa, a viagem que deu certo e até os planos que nunca chegaram a acontecer. Com o tempo, porém, existe o risco de a memória editar a história e deixar apenas as melhores partes.

É aí que um antigo amor pode parecer muito mais perfeito do que realmente foi. Quando a saudade aparece, Peixes pode esquecer os motivos que levaram ao término e se lembrar apenas de como se sentia nos momentos bons. Por isso, uma mensagem inesperada ou um reencontro pode mexer muito mais do que o esperado.

Dica cósmica: quando sentir vontade de voltar ao passado, lembre da história inteira, não apenas dos capítulos que você mais gostava.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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