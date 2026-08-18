DICAS DE CASA

Tem gente colocando papel higiênico na geladeira: o que é correto e por que é recomendado esse truque simples

Rolo novo e seco pode absorver parte da umidade acumulada, mas exige alguns cuidados antes de ser usado



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:11

Rolo de papel higiênico pode ser colocado na geladeira para ajudar a absorver parte da umidade interna Crédito: Ilustração gerada por IA

Entre potes, garrafas e frutas, um rolo de papel higiênico parece completamente fora de lugar. Ainda assim, foi justamente para dentro da geladeira que ele passou a ser levado por quem tenta reduzir um problema comum nos dias mais quentes: o excesso de umidade acompanhado daquele cheiro abafado que aparece mesmo quando não há alimento estragado.

A explicação está no próprio material. Feito principalmente de fibras de celulose, o papel absorve água com facilidade e pode funcionar como uma espécie de esponja seca dentro do refrigerador.

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O efeito, porém, é limitado. O rolo consegue captar parte da umidade presente no ambiente, mas não limpa a geladeira, não elimina bactérias e muito menos corrige defeitos no aparelho.

Por que o papel funciona?

Dentro da geladeira, a umidade não aparece apenas quando algum líquido é derramado. Frutas, verduras, recipientes ainda mornos e alimentos mal acondicionados também liberam vapor e água aos poucos.

Quando o ar úmido encontra as superfícies frias do refrigerador, parte dessa água pode se condensar. É aí que o papel entra.

As fibras de celulose possuem capacidade de absorção e conseguem reter uma pequena quantidade dessa umidade. Com menos água circulando ou condensando no interior do aparelho, o ambiente pode ficar menos abafado.

A diferença tende a ser discreta. Um único rolo não funciona como desumidificador e não consegue controlar sozinho toda a umidade produzida dentro de uma geladeira cheia.

E o mau cheiro?

A mesma dica costuma aparecer como solução contra odores, mas há uma diferença importante.

O papel higiênico não neutraliza as substâncias responsáveis pelo cheiro da mesma maneira que produtos absorventes específicos podem fazer. Ele pode, no entanto, reter um pouco da umidade e até algumas partículas responsáveis por odores leves.

Isso explica por que algumas pessoas percebem melhora quando colocam o rolo no refrigerador.

Se o cheiro estiver forte, porém, a origem provavelmente está em outro lugar: alimento vencido, líquido derramado, pote aberto, gaveta suja ou resíduos acumulados em algum canto.

Nesses casos, esconder o odor significa apenas adiar a limpeza.

Calor aumenta umidade

A dica costuma ganhar mais atenção durante períodos de calor porque a rotina da própria geladeira muda.

Portas são abertas com maior frequência, entram mais garrafas e bebidas, frutas e verduras ocupam as gavetas e alimentos vindos de fora carregam ar quente para o interior.

Cada abertura também permite a entrada de ar mais quente e úmido. Quando ele encontra as baixas temperaturas do aparelho, parte dessa umidade pode virar pequenas gotas.

É nesse cenário que um material absorvente pode ajudar, ainda que de maneira complementar.

Rolo precisa ser novo

Se a ideia for testar o truque, o ponto mais importante não está na capacidade de absorção, mas na higiene.

O rolo deve sair diretamente da embalagem e nunca ter passado pelo banheiro. Também é melhor escolher papel branco, sem perfume ou outros produtos adicionados.

Depois, basta deixá-lo em uma área seca da geladeira, sem contato direto com carnes, frutas cortadas, sobras ou qualquer alimento sem embalagem.

Ao perceber que o papel ficou úmido, deformado ou absorveu algum cheiro, é hora de descartá-lo.

Nada de levar o rolo de volta ao banheiro. Depois de passar dias ao lado de alimentos e absorver umidade do refrigerador, ele deve ir para o lixo.

Limpeza continua essencial

Há um limite claro para o truque.

Um refrigerador com cheiro persistente precisa ser inspecionado antes de ganhar um rolo de papel. Vale procurar alimentos esquecidos, líquidos acumulados nas prateleiras, embalagens abertas e resíduos escondidos nas gavetas.

A borracha da porta também merece atenção, assim como os cantos menos visíveis.

Manter recipientes fechados e secar frutas e verduras antes de guardá-las ajuda a reduzir tanto a umidade quanto a mistura de odores.

O papel pode complementar esses cuidados. Não consegue substituí-los.

Quando evitar a dica?

Geladeiras muito cheias não são o melhor lugar para testar o método. Além de ocupar espaço, o rolo pode encostar em alimentos ou absorver líquidos diretamente de alguma embalagem.

Também não faz sentido recorrer ao truque quando existe água acumulando constantemente, excesso de gelo ou variações perceptíveis de temperatura.

Esses sinais podem indicar problemas de vedação, drenagem ou funcionamento que precisam ser corrigidos.

Nessa situação, trocar sucessivos rolos de papel apenas esconde um sintoma que continuará aparecendo.

Afinal, vale a pena?

Como solução pontual, pode valer o teste. Um rolo novo e seco consegue absorver parte da umidade presente dentro da geladeira e, em algumas situações, contribuir para diminuir odores leves.

Só não convém esperar mais do que isso.

Antes do papel higiênico vêm os cuidados que realmente fazem diferença: descartar alimentos estragados, fechar bem os potes, manter gavetas e prateleiras secas e usar a temperatura adequada.