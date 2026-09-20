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Tem medo de ser traída? Saiba como fazer simpatia para fidelidade para todo o sempre

Muitos têm diferentes percepções sobre a infidelidade, mas, no fundo, ninguém quer ser trocado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Confira passo a passo de simpatia
Confira passo a passo de simpatia Crédito: Reprodução | Shutterstock

Para uns a infidelidade é um desvio de caráter, já outros conseguiram algo normal e até mesmo natural do instinto humano. No entanto, no fundo a maioria não gostaria de ser trocado e nem feito de bobo por uma pessoa que lhe jurou sentimento.

Por isso, o astrólogo João Bidu ensinou a fazer uma simpatia, que segundo ele, pode manter a fidelidade no relacionamento. Confira:

Conheça a simpatia do envelope

Conheça a simpatia do envelope por Reprodução
Conheça a simpatia do envelope por Reprodução
Conheça a simpatia do envelope por Reprodução
Conheça a simpatia do envelope por Reprodução
Conheça a simpatia do envelope por Reprodução
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Conheça a simpatia do envelope por Reprodução

- Segure com as duas mãos uma foto em que você e seu amor estão juntos e reze em voz alta o Salmo 21 com muita fé

- Quando terminar, peça aos anjos do amor para afastarem a infidelidade do seu romance;

- Deixe a foto por 3 dias dentro da Bíblia, na página deste Salmo, e depois a coloque em um porta-retratos bem bonito

Tags:

Astrologia Traição E Infidelidade

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