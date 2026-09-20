Tem medo de ser traída? Saiba como fazer simpatia para fidelidade para todo o sempre

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00
Para uns a infidelidade é um desvio de caráter, já outros conseguiram algo normal e até mesmo natural do instinto humano. No entanto, no fundo a maioria não gostaria de ser trocado e nem feito de bobo por uma pessoa que lhe jurou sentimento.
Por isso, o astrólogo João Bidu ensinou a fazer uma simpatia, que segundo ele, pode manter a fidelidade no relacionamento. Confira:
Conheça a simpatia do envelope
- Segure com as duas mãos uma foto em que você e seu amor estão juntos e reze em voz alta o Salmo 21 com muita fé
- Quando terminar, peça aos anjos do amor para afastarem a infidelidade do seu romance;
- Deixe a foto por 3 dias dentro da Bíblia, na página deste Salmo, e depois a coloque em um porta-retratos bem bonito