'Tem nem previsão': O que Marina Sena disse sobre Juliano Floss 2 dias antes do término

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:01
Chegou ao fim o relacionamento de quase dois anos entre a cantora Marina Sena e o influenciador e ex-BBB Juliano Floss. O anúncio oficial da separação foi feito pelo próprio criador de conteúdo na madrugada desta terça-feira (18), por meio de uma publicação nos Stories do Instagram.
Marina Sena e Juliano Floss
"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu o ex-participante do BBB 26, sem entrar em detalhes sobre os motivos do término.
Juntos desde 2024, os dois vinham sendo alvo de especulações do público nos últimos meses. Fãs mais atentos apontavam o distanciamento físico provocado pelo confinamento no reality show da TV Globo e o choque de agendas no pós-programa, com viagens internacionais de Marina a trabalho e novos compromissos profissionais de Juliano, como possíveis fatores de desgaste.
Dois dias antes da confirmação do término, a cantora foi abordada em um aeroporto pelo perfil @fellipesevla e desconversou de forma bem-humorada ao ser questionada sobre uma união no papel. "Tem nem previsão! O menino tem 22 anos. Agora não é o momento", disparou ela na ocasião. Em entrevistas anteriores, a artista já havia afirmado abertamente que não tinha o sonho de casar na igreja ou ter filhos, embora garantisse na época que pretendia apenas "namorar para sempre".