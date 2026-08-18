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'Tem nem previsão': O que Marina Sena disse sobre Juliano Floss 2 dias antes do término

Em entrevistas recentes, artista já deixava claro que não sonhava em subir ao altar nem ser mãe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:01

Juliano Floss e Marina Sena  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Chegou ao fim o relacionamento de quase dois anos entre a cantora Marina Sena e o influenciador e ex-BBB Juliano Floss. O anúncio oficial da separação foi feito pelo próprio criador de conteúdo na madrugada desta terça-feira (18), por meio de uma publicação nos Stories do Instagram.

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
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Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais

"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu o ex-participante do BBB 26, sem entrar em detalhes sobre os motivos do término.

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Juntos desde 2024, os dois vinham sendo alvo de especulações do público nos últimos meses. Fãs mais atentos apontavam o distanciamento físico provocado pelo confinamento no reality show da TV Globo e o choque de agendas no pós-programa, com viagens internacionais de Marina a trabalho e novos compromissos profissionais de Juliano, como possíveis fatores de desgaste.

Dois dias antes da confirmação do término, a cantora foi abordada em um aeroporto pelo perfil @fellipesevla e desconversou de forma bem-humorada ao ser questionada sobre uma união no papel. "Tem nem previsão! O menino tem 22 anos. Agora não é o momento", disparou ela na ocasião. Em entrevistas anteriores, a artista já havia afirmado abertamente que não tinha o sonho de casar na igreja ou ter filhos, embora garantisse na época que pretendia apenas "namorar para sempre".

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Tags:

Término Marina Sena Juliano Floss

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