RECEITA

Tempo curto? Cuscuz na airfryer fica molhadinho por dentro e dourado por fora; aprenda truque para não ressecar

Receita leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente; hidratação correta do flocão ajuda a manter o cuscuz macio

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

O leite de coco é uma opção para deixar o cuscuz mais molhadinho e ainda acrescentar sabor Crédito: Reprodução

Fazer cuscuz na airfryer é uma alternativa prática para quem não quer usar a cuscuzeira, mas é preciso tomar alguns cuidados para que ele não fique seco. O principal segredo está na hidratação do flocão e no tempo de preparo.

Nesta versão, um pouco de manteiga e leite de coco ajudam a manter a umidade da massa. O resultado é um cuscuz macio por dentro e levemente dourado por fora.

Cuscuz de airfryer

Ingredientes

2 xícaras de flocão de milho

1 xícara de água

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de leite de coco ou leite integral

Queijo muçarela ou coalho a gosto (opcional)

15 dias para seu cuscuz de airfryer ficar perfeito 1 de 15

Modo de preparo

Coloque o flocão em uma tigela, acrescente a água e o sal e misture bem. Deixe hidratar por cerca de 10 minutos. Esse descanso é importante para que os flocos absorvam a água e não ressequem durante o preparo.

Depois da hidratação, acrescente a manteiga e o leite de coco e misture delicadamente.

Veja 6 dicas para deixar seu cuscuz fofinho 1 de 6

Transfira para uma forma pequena que possa ser utilizada na airfryer, sem pressionar demais a massa. Se quiser uma versão recheada, coloque metade do cuscuz, acrescente o queijo e cubra com o restante.

Leve à airfryer preaquecida a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos. É importante observar o ponto a partir dos 10 minutos, já que o tempo pode variar de acordo com o aparelho e o tamanho da forma.

Retire assim que estiver firme e levemente dourado. Evite deixar tempo demais na airfryer, pois isso pode retirar a umidade e deixar o cuscuz seco.