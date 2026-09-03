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Tempo curto? Cuscuz na airfryer fica molhadinho por dentro e dourado por fora; aprenda truque para não ressecar

Receita leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente; hidratação correta do flocão ajuda a manter o cuscuz macio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

O leite de coco é uma opção para deixar o cuscuz mais molhadinho e ainda acrescentar sabor
O leite de coco é uma opção para deixar o cuscuz mais molhadinho e ainda acrescentar sabor Crédito: Reprodução

Fazer cuscuz na airfryer é uma alternativa prática para quem não quer usar a cuscuzeira, mas é preciso tomar alguns cuidados para que ele não fique seco. O principal segredo está na hidratação do flocão e no tempo de preparo.

Nesta versão, um pouco de manteiga e leite de coco ajudam a manter a umidade da massa. O resultado é um cuscuz macio por dentro e levemente dourado por fora.

Cuscuz de airfryer

Ingredientes

2 xícaras de flocão de milho

1 xícara de água

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de leite de coco ou leite integral

Queijo muçarela ou coalho a gosto (opcional)

15 dias para seu cuscuz de airfryer ficar perfeito

O cuscuz pode ser servido puro ou acompanhado de queijo, ovos, carne desfiada ou outros recheios de preferência por Reprodução
Retire o cuscuz assim que estiver firme e levemente dourado para evitar que perca umidade por Reprodução
Muçarela e queijo coalho são boas opções para criar um recheio derretido no centro por Reprodução
Vale conferir o ponto a partir dos 10 minutos, já que a potência pode variar de uma airfryer para outra por Reprodução
Uma forma pequena que possa ir à airfryer ajuda o cuscuz a manter o formato durante o preparo por Reprodução
O leite de coco é uma opção para deixar o cuscuz mais molhadinho e ainda acrescentar sabor por Reprodução
Na hora de colocar na forma, evite apertar demais a massa para não deixar o cuscuz compacto por Reprodução
Acrescentar manteiga à massa ajuda a preservar a umidade durante o preparo por Reprodução
A proporção de água faz diferença: pouca hidratação pode deixar os grãos secos e esfarelando por Reprodução
O cuscuz deve ficar na airfryer a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos por Reprodução
Quem quiser incrementar a receita pode acrescentar queijo entre duas camadas de cuscuz por Reprodução
Depois de hidratado, o flocão deve estar úmido e soltinho antes de receber os demais ingredientes por Reprodução
Hidratar o flocão por cerca de 10 minutos é essencial para o cuscuz ficar macio depois de passar pela airfryer por Reprodução
Preaquecer a airfryer ajuda a iniciar o cozimento na temperatura indicada pela receita por Reprodução
Passar manteiga sobre o cuscuz ainda quente deixa a superfície saborosa e o interior mais molhadinho.Muçarela e queijo coalho são boas opções para criar um recheio derretido no centro por Reprodução
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O cuscuz pode ser servido puro ou acompanhado de queijo, ovos, carne desfiada ou outros recheios de preferência por Reprodução

Modo de preparo

Coloque o flocão em uma tigela, acrescente a água e o sal e misture bem. Deixe hidratar por cerca de 10 minutos. Esse descanso é importante para que os flocos absorvam a água e não ressequem durante o preparo.

Depois da hidratação, acrescente a manteiga e o leite de coco e misture delicadamente.

Veja 6 dicas para deixar seu cuscuz fofinho

Hidrate bem o flocão: adicione a água aos poucos e misture até que todos os flocos estejam úmidos, sem deixar líquido acumulado no fundo. por Imagem: Diego Galba | Shutterstock
Deixe descansar antes do cozimento: após hidratar, espere cerca de 10 minutos para que o flocão absorva a água e fique mais macio. por Imagem: Anderson Nascimento | Shutterstock
Não aperte na cuscuzeira: coloque o flocão hidratado delicadamente e sem compactar. Assim, o vapor consegue circular melhor e o cuscuz fica mais fofinho. por Freepik
Acerte a quantidade de água: a água deve ficar na parte inferior da cuscuzeira, sem encostar no cuscuz, e em quantidade suficiente para não secar durante o preparo. por
Não exagere no tempo de cozimento: deixar o cuscuz no fogo por tempo demais pode ressecá-lo. Retire quando estiver cozido, firme e ainda macio. por
Finalize enquanto estiver quente: manteiga ajuda a deixar o cuscuz mais úmido e saboroso. Para quem gosta dele ainda mais molhadinho, vale acrescentar um pouco de leite quente. por Foto: Divulgação
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Hidrate bem o flocão: adicione a água aos poucos e misture até que todos os flocos estejam úmidos, sem deixar líquido acumulado no fundo. por Imagem: Diego Galba | Shutterstock

Transfira para uma forma pequena que possa ser utilizada na airfryer, sem pressionar demais a massa. Se quiser uma versão recheada, coloque metade do cuscuz, acrescente o queijo e cubra com o restante.

Leve à airfryer preaquecida a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos. É importante observar o ponto a partir dos 10 minutos, já que o tempo pode variar de acordo com o aparelho e o tamanho da forma.

Retire assim que estiver firme e levemente dourado. Evite deixar tempo demais na airfryer, pois isso pode retirar a umidade e deixar o cuscuz seco.

Para deixá-lo ainda mais molhadinho, passe um pouco de manteiga assim que sair da airfryer. O calor faz a manteiga derreter e penetrar no cuscuz, deixando o interior mais macio.

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