Tempo curto? Cuscuz na airfryer fica molhadinho por dentro e dourado por fora; aprenda truque para não ressecar

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00
Fazer cuscuz na airfryer é uma alternativa prática para quem não quer usar a cuscuzeira, mas é preciso tomar alguns cuidados para que ele não fique seco. O principal segredo está na hidratação do flocão e no tempo de preparo.
Nesta versão, um pouco de manteiga e leite de coco ajudam a manter a umidade da massa. O resultado é um cuscuz macio por dentro e levemente dourado por fora.
Ingredientes
2 xícaras de flocão de milho
1 xícara de água
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de leite de coco ou leite integral
Queijo muçarela ou coalho a gosto (opcional)
15 dias para seu cuscuz de airfryer ficar perfeito
Modo de preparo
Coloque o flocão em uma tigela, acrescente a água e o sal e misture bem. Deixe hidratar por cerca de 10 minutos. Esse descanso é importante para que os flocos absorvam a água e não ressequem durante o preparo.
Depois da hidratação, acrescente a manteiga e o leite de coco e misture delicadamente.
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Transfira para uma forma pequena que possa ser utilizada na airfryer, sem pressionar demais a massa. Se quiser uma versão recheada, coloque metade do cuscuz, acrescente o queijo e cubra com o restante.
Leve à airfryer preaquecida a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos. É importante observar o ponto a partir dos 10 minutos, já que o tempo pode variar de acordo com o aparelho e o tamanho da forma.
Retire assim que estiver firme e levemente dourado. Evite deixar tempo demais na airfryer, pois isso pode retirar a umidade e deixar o cuscuz seco.
Para deixá-lo ainda mais molhadinho, passe um pouco de manteiga assim que sair da airfryer. O calor faz a manteiga derreter e penetrar no cuscuz, deixando o interior mais macio.