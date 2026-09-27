ASTROLOGIA

Temporada de Libra pode trazer alguém do passado de volta para 4 signos; veja se o seu está na lista

Mensagens inesperadas, encontros por acaso e conversas que ficaram pendentes podem voltar a fazer parte da vida desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra já está movimentando os relacionamentos desde 22 de setembro e, para alguns signos, esse período pode colocar pessoas do passado novamente no caminho. Uma mensagem inesperada, um encontro por acaso ou até uma conversa que ficou pendente pode reaparecer quando menos se espera.

Isso não significa necessariamente uma reconciliação. Em alguns casos, o reencontro pode servir para retomar uma amizade, abrir uma nova possibilidade profissional ou simplesmente entender melhor uma história que ficou mal resolvida. O importante é perceber se essa conexão ainda faz sentido para a pessoa que você se tornou.

A temporada de Libra segue até 23 de outubro, período em que temas ligados a relações, comunicação e equilíbrio ganham mais espaço. Entre os signos, quatro podem sentir com mais força essa vontade de olhar novamente para algumas conexões. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma mensagem de alguém que não faz parte da sua rotina há bastante tempo. Pode ser um antigo amigo, colega de trabalho ou até alguém com quem existiu uma história mais intensa. O contato pode surgir pelas redes sociais, por uma conversa casual ou por um encontro completamente inesperado.

Mais do que tentar recuperar exatamente o que existia antes, vale observar por que essa pessoa reapareceu agora. As circunstâncias mudaram, e talvez a conexão também possa assumir um formato diferente daquele que tinha no passado.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de recomeçar. Primeiro entenda o que esse reencontro realmente desperta em você.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Leão

Leão pode reencontrar alguém por meio do próprio círculo social. Uma reunião, uma amizade em comum ou até uma interação nas redes pode colocar novamente no caminho uma pessoa que marcou uma fase anterior da vida.

O momento pode despertar lembranças e fazer Leão perceber o quanto mudou desde aquela época. Se uma conversa acontecer, o melhor caminho é não tentar reproduzir o passado. Uma nova aproximação só faz sentido se houver espaço para construir algo diferente no presente.

Dica cósmica: deixe a nostalgia falar, mas não deixe que ela tome as decisões por você.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Escorpião

Escorpião pode ser surpreendido pelo retorno de alguém que deixou uma história sem uma conclusão clara. Uma pessoa do passado pode voltar aos pensamentos ou aparecer de maneira concreta, trazendo à tona sentimentos que pareciam completamente guardados.

Esse reencontro pode oferecer justamente a oportunidade de entender melhor o que aconteceu. Nem toda pessoa que retorna precisa permanecer. Às vezes, a conversa que faltava serve para colocar um ponto final mais tranquilo em uma história que ainda ocupava espaço.

Dica cósmica: antes de reabrir uma porta, perceba se você sente falta da pessoa ou da história que imaginava viver com ela.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Aquário

Aquário pode voltar a ter contato com alguém de uma fase antiga da vida profissional ou social. Um ex-colega, conhecido, colega de estudos ou contato que ficou perdido pelo caminho pode reaparecer por causa de uma conversa, indicação ou oportunidade.

O reencontro pode começar de maneira despretensiosa, mas trazer uma informação importante, uma nova perspectiva ou até a chance de retomar uma amizade. Nem toda conexão do passado volta para repetir a mesma história. Algumas retornam porque ainda podem fazer sentido de uma maneira completamente diferente.

Dica cósmica: não descarte uma aproximação só porque ela vem de uma história antiga. Observe o que ela pode acrescentar à sua vida atual.